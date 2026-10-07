కళ్లల్లో కారం కొట్టి బంగారం దొంగతనాలు - కలవరపడుతున్న ముఠాలు
Gold Theft in Kamareddy : కామారెడ్డి జిల్లాలో వరుస దొంగతనాలు స్థానికులను భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఏకంగా మహిళల కళ్లల్లో కారం కొట్టి ఆభరణాలు ఎత్తుకెళ్తుండటం కలకలం రేపుతోంది.
Published : October 7, 2026 at 4:48 PM IST
Gold Theft in Kamareddy : బంగారు ఆభరణాలే లక్ష్యంగా దోపిడీ ముఠాలు కామారెడ్డిలో ఎక్కువయ్యాయి. పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు ఈ గ్యాంగ్లకు చెక్ పెడుతున్నా రోజూ కొత్త వారు పుట్టుకొస్తూనే ఉన్నారు. రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఈ చోరీలతో ప్రజలు ధైర్యంగా రోడ్లపై తిరిగేందుకు జంకుతున్నారు.
మహిళల కళ్లల్లో కారం కొట్టి
కామారెడ్డి జిల్లాలో ఇటీవల జరుగుతున్న వరుస దొంగతనాలు స్థానికులను భయాందోళనకు గురిచేశాయి. ఎన్నడూ లేని విధంగా దొంగలు హల్చల్ చేస్తున్నారు. పల్లె, పట్నం అనే తేడా లేదు. ఇల్లు, దుకాణం అనే భేదం లేకుండా ఎక్కడపడితే అక్కడ చోరీలకు దిగుతున్నారు. ఓ ముఠా ఏకంగా మహిళల కళ్లల్లో కారం కొట్టి ఆభరణాలు ఎత్తుకెళ్తుండటం దొంగల తెగింపునకు అద్దంపడుతోంది.
పోలీసులు అదుపులో ఇద్దరు నిందితులు
ఇటీవల బాన్సువాడ పట్టణంలో ఓ ఇంట్లో భారీ చోరీ జరిగింది. స్థానికంగా ఉండే చింతల భాస్కర్ అనే వ్యాపారి ఇంటికి తాళం వేసి సమీపంలో ఉన్న తమ కిరాణా దుకాణానికి వెళ్లాడు. రాత్రి వచ్చేసరికి ఇంటి తాళం పగులగొట్టి ఉంది. ఇంట్లోకి వెళ్లి చూస్తే బీరువాలో ఉండాల్సిన 29 తులాల బంగారం చోరీకి గురైంది. వ్యాపారి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టి బొగ్గు గుడిసె చౌరస్తా వద్ద ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి 31 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, 3 కిలోల వెండి, ద్విచక్ర వాహనం, సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర తెలిపారు.
"ఇంటి పక్కనే ఉన్న ఇద్దరూ ఈ దొంగతనాలు చేశారు. వీరిలో ఒకరు దొంగతనం కేసులో ఆరుసార్లు జైలుకెళ్లి వచ్చాడు. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం దొంగతనాలు చేశారు. మేము వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నాం. సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా కేసును ఛేదించాం. ఈ కేసును సాల్వ్ చేసిన టీమ్ అభినందనలు తెలుపుతున్నాం" - రాజేశ్చంద్ర, కామారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ
ప్రజలకు కంటిమీద కునుకు కరవు
తాజాగా కామారెడ్డిలో ఒకే రోజు జరిగిన రెండు చోరీ ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. పట్టణంలోని కొఠారి గల్లీలో ఇంట్లో ఉన్న వృద్ధురాలిని హత్యచేసి బంగారు నగలు ఎత్తుకెళ్లారు. అదే రోజు అర్ధరాత్రి కల్కినగర్ కాలనీలో ఇంట్లో పడుకున్న మహిళ మెడలో బంగారం లాక్కెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. ఆమె ప్రతిఘటించడంతో కళ్లలో కారంచల్లి 5 తులాల గొలుసు దొంగిలించారు. ఒకేరోజు గంటల వ్యవధిలో ఓ హత్య, మరో మహిళపై దాడి స్థానికులను ఉలిక్కిపడేలా చేశాయి. దీంతో ప్రజలకు కంటిమీద కునుకు కరవైంది.
అప్రమత్తంగా ఉండి ఆభరణాలను కాపాడుకోవాలి
విచ్చలవిడిగా జరుగుతున్న దొంగతనాల కేసులను చేధించడం పోలీసులకు సవాల్గా మారుతోంది. బంగారం ధర అధికంగా ఉండటంతో చోరీలు ఎక్కువయ్యాయని పోలీసులు చెబుతున్నారు. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించాలని, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండి ఆభరణాలను కాపాడుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కాలనీల్లో సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణ పటిష్ఠం చేయాలని, ప్రతిరోజూ పోలీసులు పెట్రోలింగ్ చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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