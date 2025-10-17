కేవలం 20 నెలల్లోనే రూ.1000 కోట్లు కొట్టేశారు - ఎక్కడో కాదు మన తెలంగాణలోనే
స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడుల పేరుతో భారీ మోసాలు - 20 నెలల్లో రూ.1000 కోట్లు నష్టం - అధిక లాభాలు వస్తాయనే ఆశతో డబ్బులు పెట్టి పోగొట్టుకుంటున్న వారే ఎక్కువ!
Published : October 17, 2025 at 11:04 AM IST|
Updated : October 17, 2025 at 11:53 AM IST
Stock Market Frauds in Hyderabad : ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియా ప్రభావం చిన్నాపెద్దా అందరిపై పడుతోంది. స్మార్ట్ఫోన్ పక్కన లేనిదే నిద్రపోరు! ఉదయం ఫోన్తోనే నిద్రలేస్తారు. ఈ వీక్నెస్నే ఆసరాగా తీసుకుంటున్న సైబర్ నేరగాళ్లు, వారిని నమ్మించి బుట్టలో వేయడానికి ఎన్నో కుయుక్తులు పన్నుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వాట్సప్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయమైన వ్యక్తుల మాటలు నమ్మి స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టిన వాళ్లూ ఉన్నారు? రూ.లక్షకు రూ.10 లక్షల లాభం వస్తుందని ఆశపెడితే నమ్మేసేవాళ్లూ ఉన్నారు? కొందరైతే కనీసం ఆరా తీయకుండా రూ.కోట్లు సమర్పించుకుంటున్నారు.
స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పేరుతో రాష్ట్రంలో భారీ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి మోసాలు 2024లో 5,359 కేసులు కాగా, ఈ ఏడాది ఆగస్టు చివరి నాటికి 4,304 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. మొత్తంగా ఇరవై నెలల్లో దాదాపు రూ.1000 కోట్ల మేర నష్టపోయారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ కమిషనరేట్ల పరిధిలో ఈ తరహా మోసాలు అధిక శాతం నమోదవుతున్నాయి. ఇవి ఇప్పుడు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
ఆన్లైన్లో పరిచయంతోనే : సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రధానంగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో పరిచయాలు, ఆన్లైన్లో ప్రకటనలతో ఈ తరహా మోసాలు చేస్తున్నారు. ట్రేడింగ్లో సలహాలు ఇస్తామంటూ వాట్సప్ వంటి గ్రూపుల్లో చేరుస్తున్నారు. ఈ గ్రూపుల్లో అప్పటికే ఉన్నవారంతా తాము రెట్టింపు లాభం సంపాదించామంటూ నకిలీ స్క్రీన్షాట్లను పోస్టు చేస్తుంటారు. ఇది నమ్మి కొందరు ముందుగా రూ.వేలల్లో పెట్టుబడి పెడతారు. అప్పుడు వారికి రెండు, మూడింతలు లాభాలు ఇస్తున్నారు. ఆ తర్వాత రూ.కోట్లలో పెట్టుబడి పెట్టించి మోసాలు చేస్తున్నారు. ఇలా హైదరాబాద్కు చెందిన విశ్రాంత ఉద్యోగి రూ.45 వేల పెట్టుబడికి రూ.8,600 లాభం రావడాన్ని నమ్మి, 65 రోజుల్లో రూ.7.11 కోట్లు బదిలీ చేసి మోసపోయాడు.
వలపు వలకు చిక్కి విలవిల : మరోవైపు హనీట్రాప్ చేసీ డబ్బు కొట్టేస్తున్నారు. యువతుల పేర్లతో నకిలీ ప్రొఫైళ్లు తయారు చేసి సందేశాలు పంపిస్తున్నారు. ఎవరైనా నమ్మి వాటికి బదులిస్తే తియ్యటి మాటలతో ముగ్గులోకి దించుతున్నారు. తాను ట్రేడింగ్ చేస్తున్నట్లు నమ్మించి వేగంగా సంపాదించడానికి మార్గమంటూ నకిలీ వెబ్సైట్, యాప్ లింకులు పంపిస్తున్నారు. ఇది నిజమేనని భావించి ఎక్కువ మంది మోసపోయి పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడికి నిర్దేశిత ఖాతాలు అనేవి ఉంటాయి. కానీ వ్యక్తిగత ఖాతాలకు డబ్బు బదిలీ చేయమని సూచిస్తే కచ్చితంగా మోసం జరుగుతోందని తెలుసుకోవాలి.
- సోషల్ మీడియాలో వచ్చే రీల్స్, ప్రకటనలను అలాగే వాట్సప్లో వచ్చే లింకులను చూసి పెట్టుబడులు ఎప్పుడూ పెట్టొద్దు.
- అనుమతి లేకుండా వాట్సప్, టెలిగ్రామ్ గ్రూపుల్లో చేరిస్తే వెంటనే లెఫ్ట్ అవ్వడమే బెటర్.
- నేరగాళ్ల చేతిలో మోసపోయి డబ్బు కోల్పోతే ఆలస్యం చేయకుండా 1930 టోల్ఫ్రీ నంబరుకు ఫిర్యాదు చేస్తే మీ డబ్బులు మీకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
- సైబర్ నేరగాళ్లు పంపించే సందేశాల పట్ల చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
- ఎవరైనా తెలియని గ్రూపుల్లో జాయిన్ చేస్తే, అక్కడ జరిగే చాటింగ్ చూసి తప్పుగా ఉంటే వెంటనే బయటకు వచ్చేయాలి.
