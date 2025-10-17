ETV Bharat / state

కేవలం 20 నెలల్లోనే రూ.1000 కోట్లు కొట్టేశారు - ఎక్కడో కాదు మన తెలంగాణలోనే

స్టాక్​ మార్కెట్​లో పెట్టుబడుల పేరుతో భారీ మోసాలు - 20 నెలల్లో రూ.1000 కోట్లు నష్టం - అధిక లాభాలు వస్తాయనే ఆశతో డబ్బులు పెట్టి పోగొట్టుకుంటున్న వారే ఎక్కువ!

Stock Market Frauds in Hyderabad
Stock Market Frauds in Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2025 at 11:04 AM IST

Updated : October 17, 2025 at 11:53 AM IST

Choose ETV Bharat

Stock Market Frauds in Hyderabad : ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్​ మీడియా ప్రభావం చిన్నాపెద్దా అందరిపై పడుతోంది. స్మార్ట్​ఫోన్​ పక్కన లేనిదే నిద్రపోరు! ఉదయం ఫోన్​తోనే నిద్రలేస్తారు. ఈ వీక్​నెస్​నే ఆసరాగా తీసుకుంటున్న సైబర్​ నేరగాళ్లు, వారిని నమ్మించి బుట్టలో వేయడానికి ఎన్నో కుయుక్తులు పన్నుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వాట్సప్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పరిచయమైన వ్యక్తుల మాటలు నమ్మి స్టాక్​ మార్కెట్​లో పెట్టుబడులు పెట్టిన వాళ్లూ ఉన్నారు? రూ.లక్షకు రూ.10 లక్షల లాభం వస్తుందని ఆశపెడితే నమ్మేసేవాళ్లూ ఉన్నారు? కొందరైతే కనీసం ఆరా తీయకుండా రూ.కోట్లు సమర్పించుకుంటున్నారు.

స్టాక్​ మార్కెట్​లో పెట్టుబడి పేరుతో రాష్ట్రంలో భారీ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి మోసాలు 2024లో 5,359 కేసులు కాగా, ఈ ఏడాది ఆగస్టు చివరి నాటికి 4,304 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. మొత్తంగా ఇరవై నెలల్లో దాదాపు రూ.1000 కోట్ల మేర నష్టపోయారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్​, సైబరాబాద్​, రాచకొండ కమిషనరేట్ల పరిధిలో ఈ తరహా మోసాలు అధిక శాతం నమోదవుతున్నాయి. ఇవి ఇప్పుడు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.

ఆన్‌లైన్‌లో పరిచయంతోనే : సైబర్​ నేరగాళ్లు ప్రధానంగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో పరిచయాలు, ఆన్​లైన్​లో ప్రకటనలతో ఈ తరహా మోసాలు చేస్తున్నారు. ట్రేడింగ్​లో సలహాలు ఇస్తామంటూ వాట్సప్​ వంటి గ్రూపుల్లో చేరుస్తున్నారు. ఈ గ్రూపుల్లో అప్పటికే ఉన్నవారంతా తాము రెట్టింపు లాభం సంపాదించామంటూ నకిలీ స్క్రీన్​షాట్లను పోస్టు చేస్తుంటారు. ఇది నమ్మి కొందరు ముందుగా రూ.వేలల్లో పెట్టుబడి పెడతారు. అప్పుడు వారికి రెండు, మూడింతలు లాభాలు ఇస్తున్నారు. ఆ తర్వాత రూ.కోట్లలో పెట్టుబడి పెట్టించి మోసాలు చేస్తున్నారు. ఇలా హైదరాబాద్​కు చెందిన విశ్రాంత ఉద్యోగి రూ.45 వేల పెట్టుబడికి రూ.8,600 లాభం రావడాన్ని నమ్మి, 65 రోజుల్లో రూ.7.11 కోట్లు బదిలీ చేసి మోసపోయాడు.

వలపు వలకు చిక్కి విలవిల : మరోవైపు హనీట్రాప్​ చేసీ డబ్బు కొట్టేస్తున్నారు. యువతుల పేర్లతో నకిలీ ప్రొఫైళ్లు తయారు చేసి సందేశాలు పంపిస్తున్నారు. ఎవరైనా నమ్మి వాటికి బదులిస్తే తియ్యటి మాటలతో ముగ్గులోకి దించుతున్నారు. తాను ట్రేడింగ్​ చేస్తున్నట్లు నమ్మించి వేగంగా సంపాదించడానికి మార్గమంటూ నకిలీ వెబ్​సైట్​, యాప్​ లింకులు పంపిస్తున్నారు. ఇది నిజమేనని భావించి ఎక్కువ మంది మోసపోయి పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • స్టాక్​ మార్కెట్​లో పెట్టుబడికి నిర్దేశిత ఖాతాలు అనేవి ఉంటాయి. కానీ వ్యక్తిగత ఖాతాలకు డబ్బు బదిలీ చేయమని సూచిస్తే కచ్చితంగా మోసం జరుగుతోందని తెలుసుకోవాలి.
  • సోషల్ మీడియాలో వచ్చే రీల్స్​, ప్రకటనలను అలాగే వాట్సప్​లో వచ్చే లింకులను చూసి పెట్టుబడులు ఎప్పుడూ పెట్టొద్దు.
  • అనుమతి లేకుండా వాట్సప్​, టెలిగ్రామ్​ గ్రూపుల్లో చేరిస్తే వెంటనే లెఫ్ట్​ అవ్వడమే బెటర్​.
  • నేరగాళ్ల చేతిలో మోసపోయి డబ్బు కోల్పోతే ఆలస్యం చేయకుండా 1930 టోల్​ఫ్రీ నంబరుకు ఫిర్యాదు చేస్తే మీ డబ్బులు మీకు వచ్చే ఛాన్స్​ ఉంది.
  • సైబర్​ నేరగాళ్లు పంపించే సందేశాల పట్ల చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
  • ఎవరైనా తెలియని గ్రూపుల్లో జాయిన్​ చేస్తే, అక్కడ జరిగే చాటింగ్​ చూసి తప్పుగా ఉంటే వెంటనే బయటకు వచ్చేయాలి.

