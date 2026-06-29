ద్రాక్షారామ మణప్పురం ఫైనాన్స్లో భారీ మోసం : అసలు బంగారం స్థానంలో నకిలీ బంగారం
కస్టమర్లు తాకట్టు పెట్టిన అసలు బంగారాన్ని మాయం చేసి వాటి స్థానంలో నకిలీ బంగారం - మోసంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బ్రాంచ్ ఏరియా హెడ్ భాను ప్రసాద్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 10:47 AM IST
Manappuram Draksharama Fake Gold : డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని ద్రాక్షారామ మణప్పురం ఫైనాన్స్లో భారీ మోసం వెలుగు చూసింది. కస్టమర్లు తాకట్టు పెట్టిన అసలు బంగారాన్ని మాయం చేసి, వాటి స్థానంలో నకిలీ బంగారాన్ని ఉంచిన ఘటనపై స్థానిక పోలీసు స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. బ్రాంచ్ వార్షిక ఆడిటింగ్లో భాగంగా నిర్వహించిన తనిఖీల్లో వినియోగదారులకు చెందిన గోల్డ్ ప్యాకెట్లలో అసలు బంగారానికి బదులుగా నకిలీ బంగారం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మాయమైన ఈ బంగారం మొత్తం బరువు సుమారు 151 గ్రాములు కాగా, దీని విలువ దాదాపు 19 లక్షల 63 వేలు ఉంటుందని నిర్ధారించారు. ఇటీవలే సదరు బ్రాంచ్ హెడ్ పదవికి రాజీనామా చేసిన మహేష్ పదవిలో ఉండగా ఈ అక్రమానికి పాల్పడినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. కస్టమర్లు తాకట్టు పెట్టిన అసలు బంగారాన్ని అతడే పక్కదారి పట్టించి, ఆ స్థానంలో నకిలీ బంగారాన్ని ఉంచినట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. మోసంపై బ్రాంచ్ ఏరియా హెడ్ భాను ప్రసాద్ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.