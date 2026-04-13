విదేశాల్లో ఖాతాదారుడు - రూ.6.5 కోట్లు కొట్టేసిన బ్యాంక్ మేనేజర్ - ఎట్టకేలకు అరెస్ట్

బ్యాంకు మేనేజర్‌ వెంకటరమణను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు - కస్టమర్ ఖాతా నుంచి రూ.ఆరున్నర కోట్లు స్వాహా చేసిన నిందితులు - బాధితుడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉండటంతో కుట్రకు తెరలేపిన అక్రమార్కులు

Begumpet Axis Bank Branch Scam
Published : April 13, 2026 at 7:37 AM IST

Updated : April 13, 2026 at 8:26 AM IST

Begumpet Axis Bank Branch Scam : నమ్మకానికి నిలువుటద్దంగా ఉండాల్సిన బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో భారీ లొసుగులు బయటపడ్డాయి. హైదరాబాద్‌ బేగంపేటలోని యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఉన్నతాధికారులే ముఠాగా ఏర్పడి, ఓ ఎన్నారై ఖాతాదారుడి సొమ్ము కాజేశారు. బాధితుడు విదేశాల్లో ఉండటాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని, ఫోర్జరీ సంతకాలతో దాదాపు రూ.ఆరున్నర కోట్లు స్వాహా చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై యాక్సిస్ బ్యాంక్ మేనేజర్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

యాక్సిస్ బ్యాంక్ మేనేజర్‌ అరెస్ట్​ : ఆస్ట్రేలియాలో నివసిస్తున్న పరితోశ్​ ఉపాధ్యాయకు హైదారాబాద్ బేగంపేటలోని యాక్సిస్ బ్యాంక్‌లో 2017 నుంచి ప్రీమియం బ్యాంకు ఖాతా ఉంది. తన ప్రమేయం లేకుండా రూ.ఆరున్నర కోట్లు కాజేసినట్లు బాధితుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు 2024లో కేసు నమోదు చేశారు. అయితే అప్పటి నుంచి బ్యాంకు అధికారులు తమ పలుకుబడితో అరెస్ట్ కాకుండా ప్రయత్నించారు. తాజాగా యాక్సిస్ బ్యాంక్ మేనేజర్‌ వెంకటరమణను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు రిమాండ్‌కు తరలించారు. కస్టమర్ నేరుగా బ్రాంచ్‌కు వస్తే తప్ప ఇవ్వకూడని 42 లూజ్ లీఫ్ చెక్కులను అధికారులు తమకు తామే ఇచ్చుకున్నారు. ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న సమయంలో తన సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి, చెక్కుల ద్వారా నగదు విత్‌డ్రా చేశారని ఖాతాదారు పరితోశ్​ ఫిర్యాదు చేశారు. ఇతర ఖాతాలతో పాటు తన తల్లిదండ్రుల అకౌంట్లలోకి తనకు తెలియకుండానే నగదును మళ్లించి అక్రమంగా విత్‌డ్రా చేసుకున్నారని పేర్కొన్నారు.

యాక్సిస్‌ లేకుండానే రూ.6.5 కోట్లు లూటీ : తన ఖాతాలో బ్యాలెన్స్ అసాధారణంగా తగ్గిపోవడాన్ని గమనించిన పరితోశ్​, రెండేళ్లుగా న్యాయం కోసం పోరాడుతున్నారు. బ్యాంకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి సీఈవో అమితాబ్ చౌదరి వరకు ఈ-మెయిళ్లు పంపినా స్పందించలేదు. విచారణ పేరుతో కాలయాపన చేసిన బ్యాంకు సిబ్బంది, బాధితుడి అనుమతి లేకుండానే ఆయన ఖాతాను క్లోజ్ చేసి చేతులు దులుపుకునే ప్రయత్నం చేశారు. దీనిపై బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు పంజాగుట్ట పోలీసులు భారతీయ న్యాయ సంహిత ప్రకారం నిందితులపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. యాక్సిస్ బ్యాంక్ మేనేజర్‌ వెంకటరమణ జైలులో ఉన్నారు. ఆయనను కస్టడీకి తీసుకుంటే మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వస్తాయని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. బ్యాంక్ అంతర్గత సెక్యూరిటీని ఛేదించి, ఇంతటి భారీ దోపిడీ ఎలా సాధ్యమైంది? ఈ వ్యవస్థీకృత నేరంలో ఇంకా ఎవరెవరి ప్రమేయం ఉంది? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

మోసం జరిగితే ఇలా చేయండి :

  • మన కార్డుకు సంబంధించి ఒకవేళ ఏదైనా మోసానికి గురైతే వెంటనే కార్డును బ్లాక్​ చేయించాలి.
  • 1930కు ఫోన్​ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి. లేదా నేషనల్​ సైబర్​ క్రైమ్​ రిపోర్టింగ్​ పోర్టల్​ (ఎన్​సీఆర్​పీ) వెబ్​సైట్​లో ఫిర్యాదును నమోదు చేయాలి.
  • ఆర్​బీఐలోని కంప్లైంట్​ మేనేజ్​మెంట్​ సిస్టమ్​కు నివేదించాలి.
  • మోసపూరిత లావాదేవీకి సంబంధించిన కాల్​ రికార్డింగ్స్​, ఈ-మెయిల్​ లాంటివి కీలకాధారాలవుతాయి. పోలీసులకిచ్చే ఫిర్యాదులో వీటిని జత చేయాలి.
  • ఇలా చేస్తే ఆన్​లైన్​ మోసాల గురించి తెలుసుకొని నిఘా ఉంచేందుకు, నియంత్రించేందుకు దోహదపడుతుంది.

