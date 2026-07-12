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విజయవాడలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - కాలి బూడిదైన 7 ప్రైవేటు బస్సులు

ఆటోనగర్‌లోని ఓ మెకానిక్ షెడ్డులో చెలరేగిన మంటలు - ఒక బస్సుకు వెల్డింగ్ చేస్తుండగా ఎగసిపడిన అగ్ని కీలలు - చూస్తుండగానే మరో ఏడు బస్సులకు వ్యాపించిన మంటలు

Vijayawada Autonagar Fire
Vijayawada Autonagar Fire (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 4:19 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 5:03 PM IST

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Vijayawada Autonagar Fire : విజయవాడ నగరంలోని ఆటోనగర్ ప్రాంతంలో ఆదివారం మధ్యాహ్నం భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఓ మెకానిక్ షెడ్డులో ఆకస్మికంగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఏకంగా ఏడు ప్రైవేటు బస్సులు పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. దట్టమైన పొగలు కమ్ముకోవడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. భారీ ఎత్తున ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది.

విజయవాడలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - కాలి బూడిదైన 7 ప్రైవేటు బస్సులు (ETV Bharat)

వెల్డింగ్ చేస్తుండగా ఎగిరిపడిన నిప్పురవ్వలు : ఆటోనగర్‌లోని ఓ మెకానిక్ షెడ్డుకు మరమ్మతుల కోసం పలు బస్సులను తీసుకువచ్చారు. అక్కడ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్‌కు చెందిన చాలా బస్సులను పార్కింగ్ చేసి ఉంచారు. ఆదివారం ఓ బస్సుకు మెకానిక్ వెల్డింగ్ పనులు చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ప్రమాదవశాత్తు నిప్పురవ్వలు ఎగిరిపడి మంటలు చెలరేగాయి.

పక్క బస్సులకు వ్యాపించిన మంటలు : మొదట ఒక బస్సులో మొదలైన మంటలు వెంటనే పక్కనున్న బస్సులకు వ్యాపించాయి. ఉదయం 11.20 గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా దట్టమైన పొగలు వ్యాపించాయి. ఆ ప్రాంతమంతా నల్లటి పొగతో నిండిపోయింది. పక్కనే మరికొన్ని బస్సులు పార్కింగ్ చేసి ఉండటంతో మంటలు మరింత వేగంగా వ్యాపించాయి. ఇది గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు.

సాహసం చేసిన స్థానికులు : ప్రమాద సమయంలో షెడ్డు నిండా బస్సులు ఉన్నాయి. అవి ఏవీ కూడా స్టార్టింగ్ కండిషన్‌లో లేవు. మంటలు మరింతగా వ్యాపించకుండా స్థానికులు సాహసం చేశారు. క్రేన్ల సహాయంతో బస్సులను పక్కకు లాగే ప్రయత్నం చేశారు. తమ ప్రాణాలకు తెగించి సుమారు 10 బస్సుల వరకు సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. దీంతో మరింత భారీ నష్టం తప్పింది.

రంగంలోకి అగ్నిమాపక సిబ్బంది : సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఆటోనగర్, గవర్నర్ పేట, కొత్తపేట ప్రాంతాల నుంచి అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఫైరింజన్లతో మంటలను ఆర్పేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించారు. బస్సుల్లో ఫైబర్, రబ్బరు టైర్లు ఎక్కువగా ఉండటంతో మంటలు పదే పదే చెలరేగాయి. సిబ్బంది శ్రమించి ఎట్టకేలకు మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ ప్రమాదంలో మొత్తం ఏడు ప్రైవేటు బస్సులు కాలి బూడిదయ్యాయి. లక్షల్లో ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. అయితే, అదృష్టవశాత్తూ ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణాలపై పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఆరా తీస్తున్నారు.

"ఉదయం 11.20 సమయంలో దట్టమైన పొగలు వచ్చాయి. అప్పటికే షెడ్డు నిండా బస్సులు ఉన్నాయి. వెంటనే అప్రమత్తమై క్రేన్ సహాయంతో మేం ఎంతవరకు చేయగలమో అంతవరకు ప్రయత్నించాం. బస్సులేవీ స్టార్టింగ్ కండిషన్‌లో లేవు. అయినా సరే కనీసం 10 బస్సుల వరకు మంటలు అంటుకోకుండా సేవ్ చేశాం."-స్థానికులు

"సమాచారం అందిన వెంటనే విజయవాడ, కొత్తపేట నుంచి 4 ఫైరింజన్లను ఘటనా స్థలానికి రప్పించాం. ఇక్కడ చాలా బస్సులు పార్కింగ్ చేసి ఉన్నాయి. బస్సుల్లో ఫైబర్, టైర్ రబ్బర్ ఎక్కువగా ఉండటంతో మంటలు మళ్లీ మళ్లీ ఎగసిపడ్డాయి. సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించి ప్రస్తుతానికి మంటలను పూర్తిగా అదుపులోకి తీసుకొచ్చాం."-అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు

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Last Updated : July 12, 2026 at 5:03 PM IST

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