హైదరాబాద్ అమీర్పేటలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - భయంతో పరుగులు తీసిన జనం
మెట్రో పిల్లర్ 1043 సమీపంలోని ఫ్యాషన్స్ దుకాణంలో ప్రమాదం - ఇతర షాపులకూ వేగంగా వ్యాపించిన మంటలు - రంగంలోకి ఫైర్, హైడ్రా, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బలగాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 3:24 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 3:32 PM IST
Ameerpet Fire Accident : హైదరాబాద్ నగర నడిబొడ్డున ఉన్న అమీర్పేటలో గురువారం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. స్థానిక మెట్రో పిల్లర్ నంబర్ 1043 వద్ద ఉన్న ఒక షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లో ఓక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. కాంప్లెక్స్ రెండో అంతస్తులోని దుకాణంలో మొదలైన మంటలు, క్షణాల వ్యవధిలోనే పక్కనే ఉన్న ఇతర షాపులకు కూడా వేగంగా వ్యాపించాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక, పోలీస్, హైడ్రా సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని యుద్ధప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
షాపింగ్ మాల్లో ఒక్కసారిగా విధ్వంసం : అమీర్పేట ప్రాంతం ఎప్పుడూ జనంతో, వాహనాలతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది. గురువారం కూడా ఎంతో మంది ప్రజలు అక్కడ కొనుగోళ్లు జరుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో శ్రీనివాసనగర్ వెస్ట్, మెట్రో పిల్లర్ నంబర్ A1043 సమీపంలో ఉన్న ఒక పెద్ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లో ప్రమాదం జరిగింది. రెండో అంతస్తులో ఉన్న ఎంఎస్ఆర్ (కెఎస్సార్) ఫ్యాషన్స్ దుకాణంలో మొదట నిప్పు రవ్వలు కనిపించాయి. బట్టల షాప్ కావడంతో మంటలు చాలా వేగంగా పైకి ఎగిసిపడ్డాయి. ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో పక్కనే ఉన్న ఇతర దుకాణాలకు కూడా మంటలు అంటుకున్నాయి. ఆ సమయంలో పిల్లల పుస్తకాలు, దుస్తుల షాపింగ్ కోసం వచ్చిన కస్టమర్లు మంటలను చూసి దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ప్రాణభయంతో భవనం వెలుపలికి పరుగులు తీశారు.
రంగంలోకి విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు : ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే నగర అత్యవసర రెస్పాన్స్ బృందాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. సమాచారం అందిన వెంటనే ఫైర్ సిబ్బంది ఫైర్ ఇంజన్లతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మంటలను అదుపు చేసేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. పోలీసులు సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి కాంప్లెక్స్లోని ఇతర షాపుల్లో ఉన్న వారందరినీ ఖాళీ చేయించారు. పెద్ద ఎత్తున ప్రాణనష్టం జరగకుండా ముందస్తుగా పోలీసులు తీసుకున్న చర్యలు ఎంతో తోడ్పడ్డాయి. ప్రస్తుతం సంఘటనా స్థలంలో పోలీస్, ఫైర్ సిబ్బందితో పాటు హైడ్రా, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, జీహెచ్ఎంసీ విపత్తు ్నిర్వహణ బృందాలు సంయుక్తంగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్నాయి.
రహదారిపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ : అమీర్పేట ప్రధాన రహదారికి ఆనుకునే ఈ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉండటంతో రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. రహదారిపై కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. అలాగే మెట్రో సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రమాద స్థలంలో దట్టంగా పొగలు అలుముకోవడంతో మెట్రో రైల్ రాకపోకలు కొద్దిసేపు నిలిపివేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదంపై వీసీ సజ్జనార్ 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు. వాహనదారులకు కీలక విజ్ఞప్తి చేశారు.
ట్రాఫిక్ అలర్ట్!— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) June 4, 2026
అమీర్పేటలోని శ్రీనివాసనగర్ వెస్ట్, మెట్రో పిల్లర్ నంబర్ A1043 సమీపంలో ఉన్న కెఎస్సార్ ఫ్యాషన్స్లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. అత్యవసర సహాయక చర్యల కారణంగా, అమీర్పేట నుండి ఎస్సార్ నగర్ మార్గంలో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది, దీనివల్ల ఈ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ జామ్…
"అమీర్పేట శ్రీనివాసనగర్ వెస్ట్, మెట్రో పిల్లర్ నంబర్ A1043 సమీపంలో ఉన్న ఫ్యాషన్స్ మాల్లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. అక్కడ అత్యవసర సహాయక చర్యలు జరుగుతున్నాయి. అందుకే అమీర్పేట నుండి ఎస్సార్ నగర్ వెళ్లే మార్గంలో వాహన రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. ఈ ప్రాంతంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది. వాహనదారులు ఈ రూట్లో రాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలి. విధుల్లో ఉన్న ట్రాఫిక్ పోలీసులకు, అత్యవసర సేవల సిబ్బందికి ప్రజలంతా సహకరించాలి."- వీసీ సజ్జనార్, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్
కారణం షార్ట్ సర్క్యూట్? : ఈ ప్రమాదంలో ఆస్తినష్టం ఊహించని స్థాయిలో జరిగినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని సమాచారం. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని సమాచారం. మంటలు పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చిన తర్వాతే క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేసి ఆస్తినష్టం, ప్రమాదానికి గల అసలు కారణాలను అధికారికంగా వెల్లడిస్తామని అధికారులు తెలిపారు.
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