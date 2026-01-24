ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో భారీ అగ్నిప్రమాదం - మంటల్లో చిక్కుకున్న ఆరుగురు

నాంపల్లిలోని ఫర్నిచర్ దుకాణంలో అగ్నిప్రమాదం - 4 ఫైరింజన్లతో మంటలు అదుపుచేస్తున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, భవనంలో ఇద్దరు పిల్లలు, తల్లి చిక్కుకున్నట్లు స్థానికుల వెల్లడి

Fire Breaks out At Furniture Store in Hyderabad
Fire Breaks out At Furniture Store in Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 3:46 PM IST

Fire Breaks out At Furniture Store in Nampally At Hyderabad: హైదరాబాద్​లోని నాంపల్లిలో ఓ ఫర్నిచర్‌ దుకాణంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. బచ్చా క్రిస్టల్ ఫర్నిచర్ షాపులో ప్రమాదవశాత్తూ అనుకోకుండా మంటలు చెలరేగాయి. ప్రధానంగా నాలుగు అంతస్తుల భవనంలోని గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. దాంతో 4 ఫైరింజన్ల సాయంతో మంటలను ఆర్పేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన భవనంలో నలుగురు ఉన్నట్లు సమాచారం. పెద్ద ఎత్తున మంటలు ఎగసిపడుతుండడంతో స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

చిక్కుకున్న ఆరుగురిలో ఇద్దరు పిల్లలు: భవనంలో ఆరుగురు ఉన్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. షాప్ ఓనర్ డ్రైవర్, ఓ వర్కర్​తో పాటు వాచ్​మెన్, ఆయన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. భవనంలో చిక్కుకున్న వారి కోసం అగ్నిమాపక సిబ్బంది సహయక చర్యలు చేపట్టారు. ఖైరతాబాద్ జోన్ డీసీపీ శిల్పవల్లి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

మంటలు పక్కనున్న భవనాలకు వ్యాపించకుండా ఫైర్ సిబ్బంది, హైడ్రా వేగంగా చర్యలు చేపట్టారు. అగ్ని ప్రమాదానికి కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. మంటలు పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చాకే ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలుస్తాయని అగ్నిమాపక సిబ్బంది తెలిపారు.

స్పందించిన నాంపల్లి ఎమ్మెల్యే: నాంపల్లి ఫర్నిచర్ దుకాణంలో అగ్నిప్రమాదంపై ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ మాజిద్ హుస్సేన్ స్పందించారు. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు అదుపులో ఉందని ఆయన అన్నారు. అంతేకాకుండా లోపల షాప్ ఓనర్ డ్రైవర్, ఓ వర్కర్​తో పాటు వాచ్​మెన్, ఆయన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారన్నారు. అయితే మొబైల్ ఫోన్లు మాత్రం స్విచ్ఛాప్ వస్తున్నాయని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే తెలియజేశారు. భవనంలో చిక్కుకున్న వారి కోసం అగ్నిమాపక సిబ్బంది సహయక చర్యలను చేపట్టారని ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ మాజిద్ హుస్సేన్ స్పష్టం చేశారు.

