కుర్చీల తయారీ పరిశ్రమలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - పరిసరాల్లో దట్టంగా పొగ
Fire Accident At Nandigama : నందిగామలోని ప్లాస్టిక్ కుర్చీల తయారీ పరిశ్రమలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఐదు ఫైరింజన్లతో మంటలను అదుపుచేస్తున్నారు.
Published : November 12, 2026 at 6:08 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 6:23 PM IST
రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్నగర్ నియోజకవర్గం నందిగామలో ప్లాస్టిక్ కుర్చీల తయారీ పరిశ్రమలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కంపెనీలో వెల్డింగ్ పనిచేస్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. అక్కడ నిల్వ ఉంచిన ప్లాస్టిక్ కుర్చీలకు మంటలు అంటుకొని, భారీగా ఎగసిపడుతున్నాయి. కుర్చీలు, ఇతర సామగ్రి మంటల్లో దగ్ధమయ్యాయి.
స్థానికులు, పరిశ్రమ సిబ్బంది సమాచారంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. 5 ఫైరింజన్లతో మంటలను అదుపు చేస్తున్నారు. పరిశ్రమ పరిసరాల్లో దట్టంగా పొగ అలముకొంది. దీంతో స్థానికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో భారీగా ఆస్తినష్టం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.