స్పింకర్లు ఉన్నా నీళ్లు సరిపోక ఎగిసిపడ్డ మంటలు - బొబ్బిలిలో ఉలిక్కిపడ్డ పారిశ్రామికవాడ
విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలిలోని బెర్రీ పరిశ్రమలో బాయిలర్ పేలి భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనతో పరిసర గ్రామాల ప్రజలు భయాందోళనకు లోనయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 6:19 PM IST
Bobbili Berry Industry Fire Incident : విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి పారిశ్రామికవాడలో మంగళవారం సాయంత్రం భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. బెర్రీ అల్లాయీస్ పరిశ్రమలో ఇనుము తయారీ ముడిసరకు నుంచి ఓర్ను మళ్లించే బాయిలర్లోకి మెటల్ జారిపోవడంతో వేడి అధికమై పేలడంతో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. దీంతో పరిశ్రమ మొత్తం భారీగా మంటలు వ్యాపించాయి. ఇది గమనించిన కార్మికులు బయటకు పరుగులు తీశారు.
ఈ క్రమంలో గుర్ల మండలానికి చెందిన లావిడి గ్రామస్థుడు లావిడి సూర్యనారాయణ పరిగెత్తుకుంటూ పక్కనే ఉన్న లారీ కింద తలదాచుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇంతలో లారీ చోదకుడు వాహనాన్ని తీయడంతో అతని కాలు లారీ టైర్ల కింద ఇరుక్కుని విరిగిపోయింది. దీంతో బాధితుడిని బొబ్బిలిలో ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అదేవిధంగా సాలూరుకు చెందిన శ్రీనివాసరావు, అసోం రాష్ట్రానికి చెందిన మరో కార్మికుడికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. నాలుగు గంటల పాటు శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ప్రమాదంలో యంత్రాలు, ఉత్పత్తులు, రవాణాకు ఉపయోగించే గోనెసంచులు పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. ఘటనాస్థలాన్ని ఎమ్మెల్యే బేబినాయన, ఆర్టీవో రామ్మోహనరావు, డీఎస్పీ గోవిందరావు, అగ్నిమాపక, పోలీసు, రెవెన్యూ శాఖల అధికారులు పరిశీలించారు. ఆస్తి నష్టం కోట్లలో ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం వల్లే బాయిలర్ పేలినట్లు సమాచారం. కాలం చెల్లిన పరికరాలు, యంత్రాలు, భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించనందున కర్మాగారంలో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ లీకైన ఘటనలో ఒకరు చనిపోగా, ఇద్దరు గాయపడ్డారు. రెండు సంవత్సరాల కిందట గ్యాస్లీకై ఆరుగురు మరణించారు. ఈ ప్రమాదం దురదృష్టకరమని బొబ్బిలి ఎమ్మెల్యే బేబినాయన తెలిపారు. బాయిలర్ వద్ద చల్లపరిచే స్పింకర్లు ఉన్నప్పటికీ నీరు సరిపోక మంటలు ఎక్కువయ్యాయని చెప్పారు.
"బాయిలర్ పేలడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేశారు. ఈ ప్రమాదంపై అధికారులతో విచారణ జరిపిస్తాం. భవిష్యత్లో మళ్లీ ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం." -బేబీనాయన, బొబ్బిలి ఎమ్మెల్యే
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