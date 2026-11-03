విశాఖ HPCL రిఫైనరీలో పేలుడు - భారీగా ఎగసిపడిన మంటలు
Visakh Refinery Blast Incident : విశాఖ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనతో పరిసర సమీప ప్రాంతాల ప్రజలు భయాందోళనకు లోనయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:29 AM IST
విశాఖ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో సోమవారం రాత్రి ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. హెచ్పీసీఎల్కు చెందిన విశాఖ్ రిఫైనరీలో రాత్రి 9:50 గంటలకు ఒక్కసారిగా భారీ పేలుడు చోటు చేసుకుంది. ఇటీవలే విస్తరించిన రిఫైనరీ ప్రాజెక్టులో రఫ్ (థార్) పిచ్ యూనిట్లో సల్ఫర్ ట్యాంకుల అడుగు భాగాన ఉండే వ్యర్థ చమురు ట్యాంకు ఒకటి పెద్ద శబ్దంతో పేలిపోవడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. దీంతో ఒక్కసారిగా భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. క్షణాల్లో ఆ ప్రాంతమంతా నల్లటి పొగ కమ్మేసింది.
తొలుత అధికారులు రోజువారీగా వచ్చే రిఫైనరీ చిమ్నీ నుంచి వచ్చే మంటలని భావించారు. అయితే మంటలు భారీగా చెలరేగడంతో అప్రతమయ్యారు. ఈ క్రమంలో సిబ్బంది ఫైరింజన్లతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత మంటల తీవ్రత తగ్గుముఖం పట్టింది. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మరోవైపు నల్లటి పొగ భారీగా శ్రీహరిపురం, మల్కాపురం ప్రాంతాలపై ఆవరించడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. యాజమాన్యం కనీసం తమను అప్రమత్తం చేసేందుకు సైరన్లు కూడా మోగించలేదని వారు వాపోయారు.
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని మల్కాపురం సీఐ ఇ.నరసింహరావు పేర్కొన్నారు. వెస్ట్ జోన్ ఏసీపీ ప్రదీప్తి రిఫైనరీకి చేరుకుని దీనిపై ఆరాతీశారు. ఈ ఘటనపై పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గణబాబు సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడారు. పక్కనే ఉన్న ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్కు చెందిన ఆయిల్ టెర్మినల్ యాజమాన్యం కూడా ముందస్తు భద్రత చర్యలను చేపట్టింది.