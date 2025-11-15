'కాకెత్తుకెళ్లిన కార్తిక దీపం' - కాలి బూడిదైన 4 తాటాకిళ్లు
దీపాన్ని ఎత్తుకొచ్చి ఓ ఇంటిపై పడేసిన కాకి- తాటాకు ఇళ్లు కావడంతో చెలరేగిన మంటలు
Massive Fire Accident in Vizianagaram District : ఏ ప్రమాదం ఏ వైపునుంచి వస్తుందో ఎవరూ చెప్పలేరంటారు పెద్దలు. అదృష్టం బాగోకపోతే అరటి పండు తిన్నా పన్ను విరుగుతుందనేది సామెత. కానీ కొన్ని సార్లు మనం ఎంత చక్కగా సహకరించినా పరిస్థితులు అనుకూలించక అనుకోని సంఘటనలు ఎదురవుతాయి. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు అనుకుంటున్నారా.. ఈ ఘటన గురించి తెలిస్తే మీకు ఇలాంటి మాటలే వస్తాయి. కోతి కొబ్బరి చిప్పలు ఎత్తుకెళ్లడం సహజం. ఇంటి ఆవరణలో ఆరబెట్టిన పలు తినుబండాలను పక్షలూ పట్టుకుపోతాయి. కానీ ఓ కాకి ఏకంగా దీపం తీసుకెళ్లింది. దానికి తెలియకుండానే పెద్ద ప్రమాదాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. 'వినడానికి విచిత్రంగా ఉన్నా కాకి నాలుగు ఇళ్లను కాల్చేసింది'. అదేంటి కాకి ఏంటి ఇళ్లకు నిప్పు పెట్టడమేంటి అనుకుంటున్నారా? కానీ ఇది నిజమే విజయనగరం జిల్లాలోని ఈ ఘటన జరిగిన తీరు తెలిస్తే మీరూ ఆ మాటే అంటారు.
పూజలో ఉపయోగించిన దీపాన్ని కాకి ఎత్తుకెళ్లి పడేయటంతో నాలుగు తాటాకిళ్లు కాలి బూడిదయ్యాయి. విజయనగరం జిల్లా గరివిడి మండలం కోనూరులో శుక్రవారం ఉదయం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం స్థానికంగా ఓ ఇంటి డాబాపై కార్తికమాసం పూజలు చేసి, తులసి కోటలో దీపాన్ని ఉంచారు. దానిని కాకి ఎత్తుకెళ్లి ఓ తాటాకు ఇంటిపై పడేయడంతో మంటలు అంటుకున్నాయి. ఆ వరుసలో ఉన్న నంబూరి గోపి, రెడ్డి సాంబ, కొక్కెర మాలచ్చమ్మ, మహంతి లక్ష్మిలకు చెందిన 4 తాటాకిళ్లు కాలిపోయాయి. అగ్నిమాపక దళ సిబ్బంది చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. కౌలురైతుగా ఉన్న గోపి ఇటీవలే రబీ పెట్టుబడుల కోసం రూ.లక్ష అప్పుగా తెచ్చి ఇంట్లో ఉంచారు. ఆ నగదుతో పాటు అరతులం బంగారం కూడా కాలిపోయింది. తహసీల్దారు సీహెచ్ బంగార్రాజు ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించి, సుమారు రూ.4 లక్షల వరకు ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు అంచనా వేశారు. ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థికసాయం అందేలా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
మరోవైపు ఇటీవల కడప జిల్లాలో రోడ్డుపక్కన ఉన్న చెత్త బుట్ట పక్కనే కొన్ని కాగితపు ముక్కలు పడి ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో అక్కడకు ఒక కాకి వచ్చింది. సాధారణంగా కాకులు ఆహారం కోసం వెతుకుతాయి కానీ, ఈ కాకి మాత్రం చెత్త వైపు వెళ్లి ఆ కాగితాన్ని తన నోటితో పట్టుకుంది. ఆ తర్వాత ఎంతో జాగ్రత్తగా దాన్ని తీసుకెళ్లి సమీపంలోని డస్ట్బిన్లో వేసింది. ఆ దృశ్యాన్ని అక్కడ ఉన్న ప్రజలు చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. మొబైల్లో ఆ వీడియో కొన్నిరోజుల క్రితం వైరల్ అయింది. ఒక కాకి చేసిన ఈ చిన్న పని ఇప్పుడు సమాజానికి ఒక పెద్ద పాఠం అయింది. ప్రభుత్వం తరఫున ఎన్నో సార్లు ప్రచారం జరుగుతుంది, చెత్తను చెత్త బుట్టలో వేయండి, ప్లాస్టిక్ వాడకండి, పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచండి అని. కానీ ఈ సూచనలను చాలా మంది పట్టించుకోరు. అయితే ఈ కాకి మాత్రం మాటలతో కాదు, ఆచరణతో సందేశం ఇచ్చింది.
