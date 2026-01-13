ETV Bharat / state

కాకినాడ జిల్లాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - ఊరు ఊరంతా దగ్ధం!

ఇళ్లల్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో తప్పిన ప్రాణనష్టం - సహాయక చర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది - సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనేలా అధికారులను సమన్వయం చేసిన స్థానిక ఎమ్మెల్యే

Fire Accident in Routhulapudi at East Godavari
Fire Accident in Routhulapudi at East Godavari (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 8:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Fire Accident in Routhulapudi at East Godavari : కాకినాడ జిల్లా రౌతులపూడి మండలం సార్లంక గ్రామం అగ్ని ప్రమాదంలో చిక్కుకొని నిమిషాల్లో భస్మమైంది. సోమవారం సాయంత్రం అగ్ని ప్రమాదం సంభవించి 38 పూరిళ్లు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. 3 పక్కా ఇళ్లు మినహా గ్రామంలోని అన్ని పూరి గుడిసెలు బుగ్గి కావడంతో 120 మందికి పైగా నిరాశ్రయులు అయ్యారు.

సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా కొనుగోళ్ల కోసం గ్రామంలోని కొంతమంది తుని పట్టణానికి వెళ్లారు. ఆ సమయంలోనే అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అగ్ని ప్రమాదాన్ని చూసి గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలు అప్రమత్తం అయ్యారు. దీంతో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకొని, సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు.

గ్రామానికి 50 కి.మీ దూరంలోని తుని నుంచి అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకునేలోపే నష్టం జరిగిపోయింది. గ్రామంలో ఉన్నవారు మంటల ధాటికి ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో భయంతో దూరంగా పారిపోయారు. విద్యుదాఘాతం వల్ల ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు. గ్యాస్‌ సిలిండర్లు పేలి పరిస్థితి మరింత తీవ్రమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఎమ్మెల్యే వరుపుల సత్యప్రభ ప్రమాదంపై సమాచారం అందిన వెంటనే సార్లంకకు వెళ్లారు. సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని అధికారులకు ఆమె సూచించారు.

అగ్నిప్రమాదంపై మంత్రులు, అధికారులతో సీఎం సమీక్ష: కాకినాడ జిల్లా సార్లంకలో అగ్నిప్రమాదంపై మంత్రులు, అధికారులతో సీఎం సమీక్షించారు. సంక్రాంతి పండుగ సమయంలో అగ్నిప్రమాదం పెను విషాదమన్న సీఎం అన్నారు. బాధితులకు అన్ని విధాలుగా సహాయం చేయాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు. బాధితులకు అందిస్తున్న సాయాన్ని హోంమంత్రి, అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. బాధితులు ఇబ్బంది పడకుండా వసతి, ఆహారం అందించాలన్నారు.

తక్షణ సాయంగా ఒక్కో బాధిత కుటుంబానికి రూ.25 వేలు అందిస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు. ఇల్లు కోల్పోయిన ప్రతి బాధిత కుటుంబానికి కొత్త ఇల్లు మంజూరుకు సీఎం ఆదేశించారు. కొత్త ఇళ్ల నిర్మాణాలకు వసతి, ఇతర సహాయం అందించాలని సూచించారు. కాలిపోయిన డాక్యుమెంట్లు, ఆధార్ కార్డుల మంజూరు కోసం ప్రత్యేక క్యాంపులకు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. బాధితులకు అందే సహాయాన్ని ఉన్నతాధికారులు, మంత్రులు పర్యవేక్షించాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.

పూరి-తిరుపతి ఎక్స్​ప్రెస్ రైలులో అగ్ని ప్రమాదం - B5 ఏసీ బోగీలో మంటలు

కంచికచర్ల తహసీల్దార్​ కార్యాలయంలో అగ్ని ప్రమాదం - పలు దస్త్రాలు దగ్ధం

TAGGED:

FIRE ACCIDENT IN AP
MASSIVE FIRE ACCIDENT IN KAKINADA
కాకినాడ జిల్లాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
38 HOUSES BURNT IN KAKINADA
FIRE ACCIDENT IN KAKINADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.