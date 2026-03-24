రాజధానిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం - ప్రమాదమా?, కుట్రకోణమా? అనే దానిపై అధికారుల అనుమానం

రాయపూడి వద్ద నూతన హెచ్‌వోడీ టవర్ల వద్ద తగలబడిన పైపులు - మెగాసంస్థకు చెందిన పైపులకు ఉద్దేశపూర్వకంగా నిప్పు పెట్టినట్లు ఆరోపణలు - మంటలార్పేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించిన అగ్నిమాపక శాఖ

Massive Fire Accident in Amaravati
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 8:02 AM IST

Massive Fire Accident in Amaravati : రాజధాని అమరావతిలో రాత్రి అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. రాయపూడి సమీపంలోని హెచ్​ఓడీ భవన సముదాయం వద్ద పైపులకు నిప్పు అంటుకుని మంటలు చెలరేగాయి. విపరీతంగా పొగరావటంతో వాటిని అదుపు చేయటం కష్టంగా మారింది. ఈ ఘటన ప్రమాదమా లేక కుట్ర కోణం ఉందా అనే అంశంపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

రాజధాని అమరావతి పరిధిలోని రాయపూడి సమీపంలో ముఖ్య కార్యదర్శుల బంగ్లాల వద్ద రాత్రి భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రాజధాని నిర్మాణ పనులు చేస్తున్న మేఘా ఇంజినీరింగ్‌ కంపెనీ నిల్వ చేసిన పైపులకు నిప్పంటుకొని ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగసిపడటంతో స్థానికులు, కంపెనీ సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. మూడు అగ్నిమాపక శకటాలతో పాటు పోలీసు సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశాయి. దట్టమైన పొగతో మంటలు ఎగసి పడటంతో అదుపు చేయటం కష్టంగా మారింది.

కొద్దిరోజుల కిందటే వెలగపూడి సమీపంలో ఎల్‌అండ్‌టీ కంపెనీకి చెందిన కోట్ల విలువైన హెచ్​డీపీఈ పైపులు ఇదే తరహాలో మంటల్లో బుగ్గి అయ్యాయి. ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమగ్ర దర్యాప్తునకు ఆదేశించారు. ఆ దర్యాప్తు ముగియక ముందే మరో ప్రమాదం చోటు చేసుకోవడంతో పలు అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. గుత్తేదారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయన్న విమర్శలూ వినిపిస్తున్నాయి. ఇది ప్రమాదమా లేక కుట్రకోణమా అనే దానిపై అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

