అహోబిలంలో అగ్నిప్రమాదం - 5 బొమ్మల దుకాణాలు, కూల్డ్రింక్స్ షాపు, 2 హోటళ్లు దగ్ధం
Fire Accident At Ahobilam: విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా అహోబిలం పోలీస్ అవుట్పోస్టు వెనక ఉన్న దుకాణాల్లో మంటలు చెలరేగాయి. మంటలు క్షణాల్లో పక్కన ఉన్న ఆట వస్తువులు, బొమ్మల దుకాణాలకు వ్యాపించాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 11:36 AM IST
Fire Accident At Ahobilam : నంద్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన దిగువ అహోబిలంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో ఆరు దుకాణాలు పూర్తిగా బూడిదయ్యాయి. బాధితులు లబోదిబోమంటూ ఏడుస్తున్నారు. ఈ ఘోర ప్రమాదం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
ప్రధాన ఆలయ మార్గంలో ప్రమాదం: దిగువ అహోబిలం ప్రధాన ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న బీగల ఆంజనేయస్వామి ఆలయానికి వెళ్లే మార్గంలో ఈ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే మంటలు చెలరేగి ఉండవచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి వేళ మంటలు వేగంగా వ్యాపించడంతో మూడు బొమ్మల దుకాణాలు, ఒక కూల్డ్రింక్స్ షాపు, రెండు హోటళ్లు పూర్తిగా కాలి బూడిదయ్యాయి.
లక్షల ఆస్తి నష్టం –లబోదిబోమంటున్న బాధితులు: ఈ ప్రమాదంలో సుమారు రూ.20 లక్షలకు పైగా ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు బాధితులు అంచనా వేస్తున్నారు. దసరా ఉత్సవాల వేళ వ్యాపారాల కోసం తెచ్చిపెట్టుకున్న సామగ్రి మొత్తం అగ్నికి ఆహుతి కావడంతో వ్యాపారులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
సకాలంలో స్పందించడంతో తప్పిన పెను ప్రమాదం: విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా కొన్ని బొమ్మల దుకాణాలలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. మంటలు వ్యాపించి, చివరికి ఒక కూల్డ్రింక్స్ దుకాణం, రెండు బొమ్మల దుకాణాలు, రెండు హోటళ్లను పూర్తిగా దహించివేశాయి. అటుగా వెళుతున్న స్థానికులు, సమీపంలోని అవుట్పోస్ట్కు చెందిన పోలీసు సిబ్బంది మంటలను గమనించారు. వారు భోజనశాలల్లో ఒకదానిలో నిద్రిస్తున్న ఐదుగురిని అప్రమత్తం చేసి, గ్యాస్ సిలిండర్లను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించగలిగారు, తద్వారా ఒక పెద్ద పెను ప్రమాదాన్ని నివారించారు. లేదంటే నష్టం మరింత తీవ్రంగా ఉండేదని స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణాలు, పూర్తి నష్టం వివరాలపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
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