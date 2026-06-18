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విశాఖలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - ఫైర్ వర్క్స్ దుకాణంలో చెలరేగిన మంటలు

విశాఖ కొత్తగాజువాకలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - మార్కెట్ రోడ్డులోని ఫైర్ వర్క్స్ దుకాణంలో మంటలు - వెంటనే రంగంలోకి దిగిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది

Massive Fire Accident in Visakhapatnam
Massive Fire Accident in Visakhapatnam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 3:56 PM IST

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Massive Fire Accident in Visakhapatnam : విశాఖ కొత్త గాజువాకలోని ఓ ఫైర్ వర్క్స్ దుకాణంలో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. దీంతో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. రద్దీగా ఉండే మార్కెట్ రోడ్డులోని శివ ఫైర్‌వర్క్స్‌ షాపులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి. దుకాణం నుంచి భారీగా పొగలు ఎగసిపడటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. మంటల చెలరేగిన దుకాణం వద్దే విద్యుత్‌ స్తంభం ఉండటంతో ప్రమాద తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళన సర్వత్రా వ్యక్తమైంది.

అయితే సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. ఫైర్ సిబ్బంది సహాయంతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చే ప్రయత్నాలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా జనం పెద్దఎత్తున గుమిగూడారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేసే దృశ్యాలను తమ సెల్‌ఫోన్లలో బంధించారు. పోలీసుల రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.

విశాఖలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - ఫైర్ వర్క్స్ దుకాణంలో చెలరేగిన మంటలు (ETV Bharat)

ఈ ఘటనపై విశాఖ సౌత్ ఏసీపీ శ్రీనివాస్ స్పందిస్తూ కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. సదరు 'శివ ఫైర్ వర్క్స్' దుకాణానికి పోలీసుల నుంచి ఎలాంటి అనుమతులు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గతంలో అనుమతి నిరాకరించినప్పటికీ, యజమాని కోర్టుకు వెళ్లి ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నట్లు తెలిపారు. జనావాసాలు, వ్యాపార కూడళ్లు ఉన్న రద్దీ ప్రాంతాలలో ఇలాంటి ప్రమాదకర పేలుడు పదార్థాలను విక్రయించడం చట్టవిరుద్ధమని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన షాపు యజమానిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఏసీపీ తెలిపారు.

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