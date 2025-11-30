ETV Bharat / state

కొండగట్టులో భారీ అగ్ని ప్రమాదం - 32 దుకాణాలు దగ్ధం

కొండగట్టు గుట్ట సమీపంలో శనివారం రాత్రి భారీ అగ్ని ప్రమాదం - కొండగట్టు కింద సుమారు 30 దుకాణాలకు పైగా అంటుకున్న మంటలు - తీవ్రంగా శ్రమించి అదుపు చేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు

Massive Fire Accident at Kondagattu
Massive Fire Accident at Kondagattu (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 30, 2025 at 11:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Massive Fire Accident at Kondagattu : ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టు స్టేజీ సమీపంలో శనివారం రాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. విద్యుత్​ షాట్​ సర్క్యూట్​ కారణంగా సుమారు 32 దుకాణాలు మంటల్లో కాలిపోయాయి. జగిత్యాల నుంచి కొండగట్టు చేరుకున్న అగ్నిమాపక వాహనంలో నీటి కొరత వల్ల సహాయక చర్యలు ఆలస్యం అయ్యాయి. భారీ స్థాయిలో మంటలు చెలరేగడంతో అర్ధరాత్రి స్థానికులు పరుగులు తీశారు. మంటలను అదుపు చేసేందుకు అధికారులు, పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

ఈ అగ్ని ప్రమాదం చిరు వ్యాపారులకు తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చింది. అభయ హనుమాన్​ విగ్రహం దారిలో విద్యుత్​ షార్ట్​ సర్క్యూట్​ మూలంగా చెలరేగిన మంటలతో వరుసగా 32 దుకాణాలు దగ్ధమయ్యాయి. మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతరకు భక్తులు ఎక్కువ సంఖ్యలో వస్తారనే అంచనాతో తమ దుకాణాల్లో పూజా సామగ్రి, ఆట వస్తువులు ఎక్కువగా నిల్వ చేసుకున్నామని, ఒక్కొక్కరి దుకాణంలో సుమారు రూ.15 లక్షల విలువైన వస్తువులు కాలి పోయాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కట్టుబట్టలతో మిగిలిపోయామని అగ్ని ప్రమాదం బాధిత దుకాణదారులు వాపోయారు.

మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ విచారం : కొండగట్టులో అర్ధరాత్రి భారీ అగ్ని ప్రమాదంపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ విచారం వ్యక్తం చేశారు. జగిత్యాల జిల్లా కలెక్టర్​తో ఫోన్​లో మాట్లాడి వివరాలను తెలుసుకున్నారు. బొమ్మల దుకాణాల్లో అగ్ని ప్రమాదంతో ఆస్తి నష్టం జరిగిందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతాన్ని సందర్శించాలని కలెక్టర్​ను మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ ఆదేశించారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.

కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్​ ఆరా : కొండగట్టు స్టేజీ సమీపంలో అగ్ని ప్రమాదంపై కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్​ ఆరా తీశారు. దుకాణాలు దగ్ధమైన ఘటనపై జగిత్యాల జిల్లా కలెక్టర్​తో ఫోన్​లో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అగ్నిప్రమాదంపై సమాచారం అందిన వెంటనే ఫైర్​ సిబ్బంది అక్కడికి వెళ్లారని తెలిపారు. బాధితులకు అండగా ఉండాలని కలెక్టర్​కు కేంద్రమంత్రి సూచించారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.

తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన కేటీఆర్​ : కొండగట్టు అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్​తో మాట్లాడి క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితి గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్లే భారీ ఆస్తి నష్టం సంభవించిందని, ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.30 లక్షల పరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్​ చేశారు. అప్పులు చేసి దుకాణాలు పెట్టుకున్న పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలు ఈ ప్రమాదంతో రోడ్డున పడ్డాయన్నారు. సకాలంలో ఫైర్​ ఇంజిన్లు రాకపోవడమే ఆస్తి నష్టం ఇంత భారీగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణమని కేటీఆర్​ ఆరోపించారు. తక్షణ సాయం కింద బాధితులకు రూ.5,000 అందజేసిన మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్​ను కేటీఆర్​ అభినందించారు.

ఇంట్లో పేలిన ఫ్రిజ్​ - సమయస్ఫూర్తితో తప్పించుకున్న బాలుడు

TAGGED:

MASSIVE FIRE ACCIDENT
కొండగట్టు అగ్ని ప్రమాదం
KONDAGATTU ANJANEYA SWAMY
MAJOR FIRE IN KONDAGATTU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.