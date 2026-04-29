బల్క్​గా కొంటే మరింత ప్రియం - లీటర్ డీజిల్​ ధర రూ.152

గతంలో చమురు సంస్థలు రిటైల్ ధర కంటే తక్కు ధరకే సరఫరా - నేటి పరిస్థితుల ప్రభావంతో పెరిగిన ధరలు - డీజిల్​పై సుమారు 60 శాతం కంటే అధికంగా ధరలు భారం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 29, 2026 at 2:37 PM IST

Bulk Diesel Issue Telangana : పెద్ద మొత్తంలో డీజిన్​ను కొనుగోలు చేసే సంస్థలకు ధరలు భారీగా పెరగడం ఆర్థిక భారంగా మారుతోంది. గతంలో చమురు సంస్థలు రిటైల్ ధర కంటే తక్కువ ధరకే సరఫరా చేసేవి. అయితే పశ్చిమాసియా యుద్ధం, అంతర్జాతీయ ధరల ప్రభావంతో బల్క్​ డీజిల్ ధర లీటరుకు రూ.93.50 నుంచి మొదట రూ.109కి, ప్రస్తుతం రూ.152కు ఎగబాకింది. అంటే పెట్రోల్​, డీజిల్​పై సుమారు 60 శాతం కంటే పైనే ధరలు పెరిగాయి. దీంతో సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, భవనాలు, రోడ్లు, మైనింగ్​తో పాటు వ్యవసాయ రంగ పనులు, బోర్​వెల్స్​, పరిశ్రమలు చేపట్టే సంస్థలకు మరింత భారమవుతోంది. దీంతో ఆయా పనులు చాలా వరకు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. మరికొన్ని చోట్లైతే పూర్తిగా నిలిచిపోయే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

డిస్కౌంట్​ నుంచి అత్యధిక ధరల వరకు : ప్రభుత్వ సంస్థలైన ఇండియన్​ ఆయిల్​, హెచ్​పీ, భారత్​ పెట్రోలియంతో పాటు ప్రైవేటు సంస్థలైన రిలయన్స్​, నయారాలు దేశవ్యాప్తంగా బల్క్​లో పెట్రోల్​, డీజిల్​ను సరఫరా చేస్తున్నాయి. ప్రధానంగా రోజుకు వేల లీటర్ల డీజిల్​ అవసరమయ్యే ప్రైవేటు సంస్థలు దీన్ని కొనుగోలు చేసేవి.

  • గతంలో డీజిల్ ధర పెట్రోల్​ బంకుల్లో రూ.95.70 ఉంటే చమురు సంస్థలు బల్క్​లో కొనే సంస్థలకు డిస్కౌంట్​ రూపంలో ధరను తగ్గించి అందించేవి. అంటే లీటరు డీజిల్​ కేవలం రూ.93.80కే అందించేవి. రూ.87కి అందించిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి.
  • పైగా ఆయా సంస్థలు కోరిన ప్రదేశాలకు డీజిల్​ ట్యాంకర్లను పంపిణీ చేసేవి. అయితే పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధంతో చమురు సంస్థలకు నష్టాలు మొదలయ్యాయి. రిటైల్ డీజిల్​పై పడిన భారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీ రూపంలో భరిస్తుండగా, బల్క్​ డీజిల్​ ధరల్ని మాత్రం క్రమక్రమంగా పెంచాయి.

బంకుల్లో బల్క్​గా కొనే పరిస్థితి లేదు : పెట్రోల్​ బంకుల నుంచి బల్క్​ కొనుగోలుదారులకు డీజిల్​ అమ్మే అవకాశం లేదని పెట్రోలియం డీలర్ల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అమరేందర్​ రెడ్డి తెలిపారు. నాజిల్​ నుంచి ఒక దఫా 200 లీటర్లకు మించి డీజిల్​ నింపితే ఆయిల్​ సంస్థలకు తెలిసిపోతుందని, ఇక ఆ బంకుకు సరఫరా నిలిపివేస్తాయని వివరించారు. తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా దేశవ్యాప్తంగా భారీ ప్రాజెక్టులు చేపట్టే ఒక 'ఇన్​ఫ్రా' సంస్థ రోజుకు రూ.10-12 కోట్ల విలువైన డీజిల్​ ఉపయోగించేదని అన్నారు. ధరలు పెరగడంతో ఆ సంస్థపై రోజుకు సుమారు రూ.ఆరు కోట్లకు పైగా ఆర్థిక భారం పడుతున్నట్లు అంచనా వేశారు.

తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన పనులు : సింగరేణి కాంట్రాక్టర్లు, రోడ్ల నిర్మాణ గుత్తేదారులపై కూడా ఈ భారం తీవ్రంగా పడుతోందని తెలిపారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగమైన మేడిగడ్డ బ్యారేజీలో రిగ్గుల పనులు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. డీజిల్​ కొరతతో గుత్తేదారు పనుల్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయగా, ప్రభుత్వం కల్పించుకుని డీజిల్​ సరఫరా చేయడంతో మళ్లీ మొదలయ్యాయన్నారు.

"పెట్రోల్​ బంకుల నుంచి బల్క్​ కొనుగోలుదారులకు డీజిల్​ అమ్మే అవకాశం లేదు. నాజిల్​ నుంచి ఒక దఫా 200 లీటర్లకు మించి డీజిల్​ నింపితే ఆయిల్​ సంస్థలకు తెలిసిపోతుంది. దీంతో ఇక ఆ బంకుకు సరఫరా నిలిపివేస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా దేశవ్యాప్తంగా భారీ ప్రాజెక్టులు చేపట్టే ఒక 'ఇన్​ఫ్రా' సంస్థ రోజుకు రూ.10-12 కోట్లు విలువైన డీజిల్​ ఉపయోగించేది. ధరలు పెరగడంతో ఆ సంస్థపై రోజుకు సుమారు రూ.ఆరు కోట్లకు పైగా ఆర్థిక భారం పడుతున్నట్లు అంచనా" - అమరేందర్​రెడ్డి, పెట్రోలియం డీలర్ల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు

