బల్క్గా కొంటే మరింత ప్రియం - లీటర్ డీజిల్ ధర రూ.152
గతంలో చమురు సంస్థలు రిటైల్ ధర కంటే తక్కు ధరకే సరఫరా - నేటి పరిస్థితుల ప్రభావంతో పెరిగిన ధరలు - డీజిల్పై సుమారు 60 శాతం కంటే అధికంగా ధరలు భారం
Published : April 29, 2026 at 2:37 PM IST
Bulk Diesel Issue Telangana : పెద్ద మొత్తంలో డీజిన్ను కొనుగోలు చేసే సంస్థలకు ధరలు భారీగా పెరగడం ఆర్థిక భారంగా మారుతోంది. గతంలో చమురు సంస్థలు రిటైల్ ధర కంటే తక్కువ ధరకే సరఫరా చేసేవి. అయితే పశ్చిమాసియా యుద్ధం, అంతర్జాతీయ ధరల ప్రభావంతో బల్క్ డీజిల్ ధర లీటరుకు రూ.93.50 నుంచి మొదట రూ.109కి, ప్రస్తుతం రూ.152కు ఎగబాకింది. అంటే పెట్రోల్, డీజిల్పై సుమారు 60 శాతం కంటే పైనే ధరలు పెరిగాయి. దీంతో సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, భవనాలు, రోడ్లు, మైనింగ్తో పాటు వ్యవసాయ రంగ పనులు, బోర్వెల్స్, పరిశ్రమలు చేపట్టే సంస్థలకు మరింత భారమవుతోంది. దీంతో ఆయా పనులు చాలా వరకు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. మరికొన్ని చోట్లైతే పూర్తిగా నిలిచిపోయే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
డిస్కౌంట్ నుంచి అత్యధిక ధరల వరకు : ప్రభుత్వ సంస్థలైన ఇండియన్ ఆయిల్, హెచ్పీ, భారత్ పెట్రోలియంతో పాటు ప్రైవేటు సంస్థలైన రిలయన్స్, నయారాలు దేశవ్యాప్తంగా బల్క్లో పెట్రోల్, డీజిల్ను సరఫరా చేస్తున్నాయి. ప్రధానంగా రోజుకు వేల లీటర్ల డీజిల్ అవసరమయ్యే ప్రైవేటు సంస్థలు దీన్ని కొనుగోలు చేసేవి.
- గతంలో డీజిల్ ధర పెట్రోల్ బంకుల్లో రూ.95.70 ఉంటే చమురు సంస్థలు బల్క్లో కొనే సంస్థలకు డిస్కౌంట్ రూపంలో ధరను తగ్గించి అందించేవి. అంటే లీటరు డీజిల్ కేవలం రూ.93.80కే అందించేవి. రూ.87కి అందించిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి.
- పైగా ఆయా సంస్థలు కోరిన ప్రదేశాలకు డీజిల్ ట్యాంకర్లను పంపిణీ చేసేవి. అయితే పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధంతో చమురు సంస్థలకు నష్టాలు మొదలయ్యాయి. రిటైల్ డీజిల్పై పడిన భారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీ రూపంలో భరిస్తుండగా, బల్క్ డీజిల్ ధరల్ని మాత్రం క్రమక్రమంగా పెంచాయి.
బంకుల్లో బల్క్గా కొనే పరిస్థితి లేదు : పెట్రోల్ బంకుల నుంచి బల్క్ కొనుగోలుదారులకు డీజిల్ అమ్మే అవకాశం లేదని పెట్రోలియం డీలర్ల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అమరేందర్ రెడ్డి తెలిపారు. నాజిల్ నుంచి ఒక దఫా 200 లీటర్లకు మించి డీజిల్ నింపితే ఆయిల్ సంస్థలకు తెలిసిపోతుందని, ఇక ఆ బంకుకు సరఫరా నిలిపివేస్తాయని వివరించారు. తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా దేశవ్యాప్తంగా భారీ ప్రాజెక్టులు చేపట్టే ఒక 'ఇన్ఫ్రా' సంస్థ రోజుకు రూ.10-12 కోట్ల విలువైన డీజిల్ ఉపయోగించేదని అన్నారు. ధరలు పెరగడంతో ఆ సంస్థపై రోజుకు సుమారు రూ.ఆరు కోట్లకు పైగా ఆర్థిక భారం పడుతున్నట్లు అంచనా వేశారు.
తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన పనులు : సింగరేణి కాంట్రాక్టర్లు, రోడ్ల నిర్మాణ గుత్తేదారులపై కూడా ఈ భారం తీవ్రంగా పడుతోందని తెలిపారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగమైన మేడిగడ్డ బ్యారేజీలో రిగ్గుల పనులు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. డీజిల్ కొరతతో గుత్తేదారు పనుల్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయగా, ప్రభుత్వం కల్పించుకుని డీజిల్ సరఫరా చేయడంతో మళ్లీ మొదలయ్యాయన్నారు.
"పెట్రోల్ బంకుల నుంచి బల్క్ కొనుగోలుదారులకు డీజిల్ అమ్మే అవకాశం లేదు. నాజిల్ నుంచి ఒక దఫా 200 లీటర్లకు మించి డీజిల్ నింపితే ఆయిల్ సంస్థలకు తెలిసిపోతుంది. దీంతో ఇక ఆ బంకుకు సరఫరా నిలిపివేస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా దేశవ్యాప్తంగా భారీ ప్రాజెక్టులు చేపట్టే ఒక 'ఇన్ఫ్రా' సంస్థ రోజుకు రూ.10-12 కోట్లు విలువైన డీజిల్ ఉపయోగించేది. ధరలు పెరగడంతో ఆ సంస్థపై రోజుకు సుమారు రూ.ఆరు కోట్లకు పైగా ఆర్థిక భారం పడుతున్నట్లు అంచనా" - అమరేందర్రెడ్డి, పెట్రోలియం డీలర్ల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
