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సరూర్​నగర్​లో భారీ బ్లాస్ట్​ - ధ్వంసమైన ఇంటి గోడలు - గ్యాస్​ లీకేజీ వల్లే!

సరూర్‌నగర్​లో భారీ పేలుడు - బ్యాంకు ఉద్యోగి ఇంట్లో ఘటన - ప్రమాద తీవ్రతకు ధ్వంసమైన ఇంటి గోడలు, తలుపులు, కిటికీలు - తప్పిన ప్రాణాపాయం

Explosion in Saroornagar
Massive Explosion in Saroornagar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 2:06 PM IST

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Updated : June 30, 2026 at 2:38 PM IST

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Massive Explosion in Saroornagar : హైదరాబాద్ సరూర్‌నగర్​లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. రిటైర్డ్‌ బ్యాంకు ఉద్యోగి ఇంట్లో ఒక్కసారిగా భారీ పేలుడు సంభవించగా, ప్రమాద తీవ్రతకు ఇల్లు ధ్వంసమైంది. ఇంటి గోడలు, తలుపులు, కిటికీలు అద్దాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. అయితే ఘటన సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు ఇంట్లోనే ఉన్నప్పటికీ అదృష్టవశాత్తు ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు.

సంఘటన అనంతరం ఇంట్లోని గ్యాస్‌ స్టౌ, 3 గ్యాస్‌ సిలిండర్లు, ఫ్రిజ్‌, గీజర్​తో పాటు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను పరిశీలించగా, అవన్నీ సురక్షితంగా ఉండటం మరింత మిస్టరీగా మారింది. ఇంట్లో అగ్ని ప్రమాదం ఆనవాళ్లు కూడా కనిపించలేదు. భారీ శబ్ధానికి, ఇంటి ధ్వంసానికి కారణమేంటనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు.

కారణాల అన్వేషణలో అధికారులు : సరూర్‌నగర్‌ పరిధిలోని బాపూనగర్​ రోడ్ నెంబర్ 4లో రిటైర్డ్‌ బ్యాంకు ఉద్యోగి దేవేందర్ అతని భార్య, కుమారుడితో కలిసి గత 24 ఏళ్లుగా నివాసం ఉంటున్నారు. అతని ఇంట్లోని కిచెన్‌లో ఈ ఘటన జరిగింది. నిపుణుల సహాయంతో ఇంటి ధ్వంసానికి గల అసలు కారణాలను గుర్తించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. త్రుటిలో పెను ప్రమాదం తప్పిన ఈ ఘటన, ప్రస్తుతం స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. సమాచారం అందుకున్న సరూర్ నగర్ పోలీసులు, హైడ్రా సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని భారీ శబ్ధానికి గల కారణాలను అన్వేషిస్తున్నారు.

నేను అప్పటి వరకు ఇంటి బయట ఉన్నాను. అప్పుడే వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాను. అంతలోనే కిచెన్​లో పెద్ద శబ్ధంతో ఒక్కసారిగా భారీ పేలుడు సంభవించింది. వెళ్లి చూసేసరికి గోడలు ధ్వంసమయ్యాయి. కిటికీలు, తలుపులు దెబ్బతిన్నాయి. కిచెన్​లో మేం ప్రస్తుతం వాడుతున్న సిలిండర్​తో పాటు మరో 2 నిండు సిలిండర్లు ఉండగా, అవి బాగానే ఉన్నాయి. పేలుడుకు సంబంధించి కారణం ఏంటో మాత్రం తెలియడం లేదు. - ఇంటి యజమాని

ప్రమాద ఘటనపై ఎల్బీనగర్​ ఏసీపీ కృష్ణయ్య స్పందించారు. వంట గదిలో గ్యాస్​ లీక్​ కావడం వల్లే పేలుడు సంభవించినట్లు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అయితే ఘటనకు గల కచ్చితమైన కారణాలను నిర్ధారించేందుకు పోలీసులు,సంబంధిత అధికారులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. పూర్తి విచారణ అనంతరం మరిన్ని వివరాలు వెల్లడిస్తామని ఏసీపీ స్పష్టం చేశారు.

ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం కిచెన్‌లో గ్యాస్ లీక్ కావడం వల్లే ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఘటనకు గల కచ్చితమైన కారణాలను నిర్ధారించేందుకు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నాం. పూర్తి విచారణ అనంతరం మరిన్ని వివరాలు వెల్లడిస్తాం. - కృష్ణయ్య, ఎల్బీనగర్​ ఏసీపీ

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Last Updated : June 30, 2026 at 2:38 PM IST

TAGGED:

SAROORNAGAR BLASTING
MASSIVE BLAST IN SAROORNAGAR
సరూర్​నగర్​లో భారీ పేలుడు
MASSIVE EXPLOSION IN SAROORNAGAR

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