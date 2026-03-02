ETV Bharat / state

ఈ రోజు మంచిదే పనికి రా అని తీసుకెళ్లారు - ఫోన్​లో మాట్లాడుతుండగానే పేలుడు

వేట్లపాలెంలోని సూర్యశ్రీ ఫైర్‌వర్క్స్‌లో భారీ విస్ఫోటం - బాణసంచా ప్రమాదంలో బుగ్గయిన బతుకులు - తమ కన్నీటి వేదనను వినిపించిన సజీవదహనమైనవారి కుటుంబాలు

Fireworks_Explosion_in_Vetlapalem
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

March 2, 2026

Massive Explosion at Suryasri Fireworks Shop in Vetlapalem: బాణసంచా పనికి వెళ్లాలని అనుకోలేదొకరు. భోజనం చేసి కాసేపు సేద తీరి వెళ్దామనుకున్నారు మరొకరు. కానీ వారి పాలిట యజమాని తండ్రే మృత్యుదూతగా మారాడు. ఆయన బలవంతం చేయకపోతే వారి ప్రాణాలూ మిగిలేవని బంధువులు చెప్తున్నారు. శనివారం నాడు కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెంలోని సూర్యశ్రీ ఫైర్‌వర్క్స్‌లో జరిగిన భారీ విస్ఫోటంలో మృతి చెందిన కుటుంబాలు తమ కన్నీటి వేదనను వినిపించాయి. కాగా ఇదే ప్రమాదంలో యజమాని అడబాల అర్జున్‌ తండ్రి శ్రీనివాసరావు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

చివరి చూపూ దక్కలేదు: ‘నా భర్త గొడత నానిని చివరి చూపు చూడలేకపోయాం. పని ఎక్కువగా ఉందని త్వరగా వెళ్లాలని చెప్పి సాయంత్రం త్వరగా వచ్చేస్తానని అన్నారు. ప్రమాదంలో ఆయన ముఖం కూడా కనిపించ లేదు. పాప సుస్మిత, బాబు రాహుల్‌ తమ తండ్రి ఎక్కడని అడిగితే ఏం చెప్పాలో తెలియడం లేదు’ అని మృతుడు నాని భార్య చాందిని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఇలా వెళ్లి అలా వచ్చేయాలి: గొడత వీరవెంకటరమణ బాణసంచా పనికి వెళ్లి శనివారం మధ్యాహ్నం ఇంటికి భోజనానికి వచ్చారు. ‘ఇలా వెళ్లి 15 నిమిషాల్లో వచ్చేయాలి. లేకపోతే నీకు కూలి డబ్బులున రావు, వచ్చేవారం పని చెప్పను’ అని యజమాని అడబాల అర్జున్‌ తండ్రి శ్రీనివాసరావు హెచ్చరించారు. దీంతో వెంకటరమణ త్వరగా భోజనం చేసి బయలుదేరగా కాసేపు ఆగి వెళ్లాలని భార్య బుజ్జి నిలువరించినా విషయం చెప్పి వెళ్లిపోయాడు. అంతే తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయాడని ఆయన భార్య బుజ్జి చెప్పారు.

అమ్మా, నాన్నా అన్నీ తానై: వేట్లపాలేనికి చెందిన కడింపల్లి ధనరాజు భార్య గతంలోనే మతి చెందారు. కుమార్తె దుర్గ మానసిక దివ్యాంగురాలు. కుమారుడికి వివాహమైంది. ధనరాజు కూలిపని చేసుకుంటూ కుమార్తె దుర్గను పోషిస్తున్నాడు. ‘బాణసంచా పేలుడులో మీ నాన్న చనిపోయాడు’ అని చెబితే ఏడ్వటం తప్ప మరేమీ తెలియని పరిస్థితి దుర్గది.

పనికి అప్పుడే రానని చెప్పినా: చింతల రమణమ్మ చాలాకాలంగా బాణసంచా తయారీ పనికి వెళుతోంది. 2 నెలల క్రితం ఆమె భర్త అప్పారావు చనిపోయారు. అప్పటినుంచి పనికి వెళ్లడం లేదు. మంచిరోజు చూసుకుని వెళ్దామని అనుకుంది. యజమాని తండ్రి శ్రీనివాసరావు ఆమె ఇంటికి వచ్చి ఈ రోజు మంచిదేనమ్మా పనికి రా నీకు డబ్బులు వస్తాయంటూ ఒప్పించి తీసుకెళ్లాడు. మధ్యాహ్నభోజన సమయంలో చిన్నకుమార్తె భీమిరెడ్డి దేవికి రమణమ్మ ఫోన్‌చేసి తాను పనికి వెళ్లానని చెప్పింది. అలా మాట్లాడుతుండగానే పేలుడు సంభవించి రమణమ్మ చనిపోయింది. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత కూలిపనికి వెళ్లిన రోజునే తమ తల్లి మృతి చెందిందని దేవి, ఆమె అక్క అనంతలక్ష్మి విలపించారు.

కుమారులను భోజనానికి పంపించి: బాణసంచా దుకాణానికి అడబాల అర్జున్‌ పేరున లైసెన్స్‌ ఉన్నా అంతా ఆయన తండ్రి శ్రీనివాసరావే చూసుకుంటారు. ప్రమాదం జరిగినరోజు మధ్యాహ్నం వరకు అర్జున్, అతని సోదరుడు వీరబాబు అక్కడే ఉన్నారు. మీరు భోజనాలకు వెళ్లి రండి నేను చూసుకుంటానని చెప్పి శ్రీనివాసరావు వారిని పంపించాడు. వారు వెళ్లొచ్చేలోగా ఇలా జరిగి ఆయన కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

