కాకినాడ జిల్లా భారీ పేలుడులో 18 మృతి - ఇంకా కొనసాగుతున్నపేలుళ్లు

బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ విస్ఫోటం - 18 మంది మృతి - బాణసంచా పరిశ్రమలో ఇంకా కొనసాగుతున్న పేలుళ్లు - కాకినాడ జిల్లాలో పేలుడు ఘటనపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించిన అధికారులు

Kakinada District Fire Accident Updates
Kakinada District Fire Accident Updates (ETV Bharta)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 28, 2026 at 3:21 PM IST

Updated : February 28, 2026 at 4:10 PM IST

Massive Explosion At Fireworks Manufacturing Facility in Kakinada District Fire Accident Updates : ఏపీలోని కాకినాడ జిల్లాలో బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు జరిగింది. ఈ ఘటనంలో 18 మంది మృతి చెందారు. పేలుడు ధాటికి పంటపొలాల్లోకి మృతదేహాలు ఎగిరిపడ్డాయి. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది మహిళలే ఉన్నట్లు సమాచారం. అడపా నాని అనే వ్యక్తి పొలాల్లో చదును చేసి బాణసంచా తయారీ కేంద్రం నిర్వహిస్తున్నారు. వరిపొలాల మధ్య ఎవరూ రాలేని ప్రాంతంలో ఈ బాణసంచా కేంద్రం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ రోజూ 25 నుంచి 30 మందికి పైగా కార్మికులు పని చేస్తున్నారు. వీరిలో ఎక్కువగా మహిళలే ఉన్నారు. ఇవాళ కూడా అధిక సంఖ్యలో మహిళలు బాణసంచా తయారీలో పాల్గొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మధ్యాహ్నం తర్వాత బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ విస్ఫోటనం సంభవించింది. దాదాపు గంటకుపైగా పేలుళ్లు కొనసాగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. పరిమితికి మించి బాణసంచా తయారుచేయడం వల్లే ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

పూర్తిగా కాలిపోయిన మృతదేహాలు : పేలుళ్లు సంభవించినప్పుడు భూకంపం వచ్చినంతగా శబ్ధం విన్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. పేలుళ్ల కారణంగా చుట్టుపక్కల గ్రామాలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఐదు గ్రామాల పరిధిలో దట్టమైన పొగ అలుముకుంది. స్థానికులు పేలుడు సంభవించిన ప్రాంతానికి చేరుకునే సరికి చాలామంది అగ్నికి ఆహుతయ్యారు. శరీర భాగాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి. కొందరి మృతదేహాలు పూర్తిగా కాలిపోయాయి. 18 మంది చనిపోయినట్లు నిర్దారించారు.

కాకినాడ జిల్లా భారీ పేలుడులో 18 మృతి - ఇంకా కొనసాగుతున్నపేలుళ్లు (ETV Bharat)

మృతి చెందిన వారు : మృతుల్లో ఇప్పటివరకు 11 మందిని పోలీసులు గుర్తించారు. అడబాల శ్రీను, కడింపల్లి కృపమ్మ, కడింపల్లి ధనరాజు, సాధనాల సత్యవేణి, వట్లూరి రవి, మందపల్లి చిన్ని, నిమ్మద కరుణ, గంపల మంగ, గొడతా మహేశ్‌, గొడతా రాము, గొడతా నాని మృతి చెందారు.

ఘటనా స్థలం వద్ద బీతావహంగా పరిస్థితి : పేలుళ్ల ఘటనలో 15 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పొలాల మధ్య బాణసంచా తయారీ కేంద్రం ఉండటం అక్కడికి ఫైర్‌ ఇంజన్‌, అంబులెన్స్‌ వెళ్లే మార్గం కూడా లేదు. చాలాసేపటి వరకు పేలుళ్లు కొనసాగాయి. ఘటనా స్థలం వద్ద పరిస్థితి బీతావహంగా ఉంది. మంటల్లో కాలిపోయి తీవ్రంగా గాయపడి బాధితులను అతికష్టం మీద స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు.

అధికారులకు ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాలు జారీ : కాకినాడ జిల్లాలో పేలుడు ఘటనపై అధికారులు ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు వివరించారు. తక్షణం సహాయ చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు ఏపీ సీఎం ఆదేశించారు. ఘటనాస్థలానికి వెళ్లాలని ఏపీ హోంమంత్రి అనితకు ఆదేశించారు. ఘటనాస్థలానికి వంగలపూడి అనిత బయలుదేరారు. ప్రస్తుతం ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు విజయనగరం జిల్లా పర్యటనలో ఉన్నారు.

బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకుంటాం : చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. "కాకినాడ జిల్లా వేట్లపాలెంలోని బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో జరిగిన పేలుడు ఘటన తీవ్ర దిగ్భాంతిని కలిగించింది. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోవడం విచారకరం. ఘటనపై ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడాను. బాధితులకు అవసరమైన తక్షణ సాయం అందించాలని ఆదేశించాను. సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నాము. బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకుంటాం." హామీ ఇచ్చిన ఇచ్చారు.

కూటమి ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది : ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. "కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెంలో బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో పేలుడు సమాచారం తెలిసి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాను. పలువురు మృత్యువాత పడటం మాటలకు అందని విషాదం. మృతులకు నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. మృతుల కుటుంబాలను కూటమి ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందిస్తాం." అని ట్వీట్ చేశారు.

