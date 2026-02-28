ETV Bharat / state

కాకినాడ జిల్లాలో భారీ పేలుడు - 18 మంది మృతి

బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు - పేలుడు ధాటికి పంటపొలాల్లోకి ఎగిరిపడిన మృతదేహాలు - బాణసంచా పరిశ్రమలో ఇంకా కొనసాగుతున్న పేలుళ్లు

BLAST AT FIREWORKS IN KAKINADA
BLAST AT FIREWORKS IN KAKINADA (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 3:12 PM IST

Updated : February 28, 2026 at 3:47 PM IST

Massive Explosion at Fireworks Manufacturing Facility in Kakinada : కాకినాడ జిల్లా బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో పేలుడుకు 18 మంది ప్రాణాలు ఆహుతయ్యాయి. వేట్లపాలెం, జి.మేడపాడు మధ్య పంట పొలాల్లో బాణసంచా తయారు చేస్తున్నారు. అడపా నాని అనే వ్యక్తి పొలాల్లో చదును చేసి బాణసంచా తయారీ కేంద్రం నిర్వహిస్తున్నారు. వరిపొలాల మధ్య ఎవరూ రాలేని ప్రాంతంలో ఈ బాణసంచా కేంద్రం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ రోజూ 25 నుంచి 30 మందికి పైగా కార్మికులు పని చేస్తున్నారు. వీరిలో ఎక్కువగా మహిళలే ఉన్నారు. ఇవాళ కూడా అధిక సంఖ్యలో మహిళలు బాణసంచా తయారీలో పాల్గొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మధ్యాహ్నం తర్వాత బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ విస్ఫోటనం సంభవించింది. దాదాపు గంటకుపైగా పేలుళ్లు కొనసాగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.

కాకినాడ జిల్లాలో భారీ పేలుడు - 18 మంది మృతి (ETV Bharat)

పేలుళ్లు సంభవించినప్పుడు భూకంపం వచ్చినంతగా శబ్ధం విన్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. పేలుళ్ల కారణంగా చుట్టుపక్కల గ్రామాలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఐదు గ్రామాల పరిధిలో దట్టమైన పొగ అలుముకుంది. స్థానికులు పేలుడు సంభవించిన ప్రాంతానికి చేరుకునే సరికి చాలామంది అగ్నికి ఆహుతయ్యారు. శరీర భాగాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి. కొన్ని మృతదేహాలు పూర్తిగా కాలిపోయాయి. 18మంది చనిపోయినట్లు నిర్దరించారు.

ఘటనా స్థలం వద్ద బీతావహంగా పరిస్థితి : పేలుళ్ల ఘటనలో 15 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పొలాల మధ్య బాణసంచా తయారీ కేంద్రం ఉండటం అక్కడికి ఫైర్‌ ఇంజన్‌, అంబులెన్స్‌ వెళ్లే మార్గం కూడా లేదు. చాలాసేపటి వరకు పేలుళ్లు కొనసాగాయి. ఘటనా స్థలం వద్ద పరిస్థితి బీతావహంగా ఉంది. మంటల్లో కాలిపోయి తీవ్రంగా గాయపడి బాధితులను అతికష్టం మీద స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు.

స్పందించిన సీఎం చంద్రబాబు : ఈ పేలుడు ఘటన గురించి సీఎం చంద్రబాబుకు అధికారులు వివరించారు. తక్షణం సహాయ చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశించారు. ఘటనాస్థలానికి వెళ్లాలని హోంమంత్రి అనితకు ఆదేశించారు. సీఎం సూచనలో హుటాహుటిన ఘటనాస్థలానికి హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత బయలుదేరారు. ప్రస్తుతం విజయనగరం జిల్లా పర్యటనలో సీఎం చంద్రబాబు ఉన్నారు. ఘటనపై చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలోపలువురు ప్రాణాలు కోల్పోవడంవిచారకరమన్నారు. పేలుడుఘటనపై ఉన్నతాధికారులతోమాట్లాడినట్లు చంద్రబాబు తెలిపారు. బాధితులకుఅవసరమైన తక్షణ సాయం అందించాలని, ఘటనాస్థలంలోఅధికారులు సహాయ చర్యలుపర్యవేక్షిస్తున్నారని అన్నారు.

పేలుడుఘటనలో బాధిత కుటుంబాలనుఆదుకుంటాం: సీఎంచంద్రబాబు

Last Updated : February 28, 2026 at 3:47 PM IST

