తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి పోటెత్తుతున్న భక్తులు - నిండిన క్యూ కాంప్లెక్స్లు
వారం రోజులగా కిటకిటలాడుతున్న తిరుగిరులు - దేవ దేవుని దర్శనం కోసం వచ్చిన భక్తులతో నిండిన క్యూ కాంప్లెక్స్లు - వేసవి సెలవుల దృష్ట్యా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టిన టీటీడీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 11:42 AM IST
Massive Devotee Rush at Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. తిరుగిరులు వారం రోజులుగా కిటకిటలాడుతున్నాయి. దేవ దేవుని దర్శనం కోసం వేలాది మంది భక్తులు తరలిరావడంతో క్యూ కాంప్లెక్స్లు నిండిపోయాయి. వేసవి సెలవుల దృష్ట్యా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టిన టీటీడీ వివిధ శాఖల సమన్వయంతో గతంలో ఎన్నడూ లేని రీతిలో భక్తులకు దర్శనాలు చేయిస్తోంది. క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్న భక్తులకు నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాదాలు అందిస్తోంది.
వేసవి సెవులు - తిరుమల రద్దీ: తిరుగిరులు భక్తజనంతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. కొండంత జనం శ్రీవారి దర్శనానికి తరలివస్తున్నారు. వేసవి అంటేనే శ్రీవారి భక్తులకు ప్రత్యేక అనుభూతి. కోరిన కోరికలు తీర్చే కలియుగ వైకుంఠనాథుని తనివితీరా దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లిస్తారు. సుమారు 45 రోజుల పాటు దేశ వ్యాప్తంగా విద్యార్థులకు సెలవులు ఉండటంతో శ్రీవారి దర్శనానికి తరలి వస్తున్నారు.
కోనేటి రాయుడిని కొండ భక్తులతో నిండిపోయింది. వారం రోజుల నుంచి తిరుమలకు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు చేరుకుంటున్నారు. వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి ఉద్యానవన షెడ్లు, ఔటర్ రింగు రోడ్డు క్యూలైన్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి.
రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్: సీఎం చంద్రబాబు సూచనల మేరకు తిరుమలలో టీటీడీ అధికారులు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రణాళికబద్దంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ సెంటర్ ద్వారా నిరంతర పర్యవేక్షణతో భక్తులకు మెరుగైన సేవలను అందిస్తున్నారు. సమయపాలన, క్యూలైన్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ చేస్తూ శ్రీవారి దర్శనంతో పాటు వసతి, అన్నప్రసాదాలను అందజేస్తున్నారు.
సామాన్య భక్తుల సౌకర్యార్థం వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలపై ఇచ్చే దర్శనాలను రద్దు చేశారు. గత శుక్రవారం నుంచి నిన్నటి వరకు సుమారు 6 లక్షల మంది స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు.వేసవి రద్దీని ముందస్తుగా అంచనా వేసిన టీటీడీ అధికారులు తిరుపతి జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అనుసంధానం చేశారు. తోపులాటలు, ట్రాఫిక్, క్రైమ్ వంటి సమస్యలకు తావులేకుండా పోలీసు సిబ్బందిని నియమించారు.
'తిరుమలలో క్యూలైన్, క్యూ కాంప్లెక్స్, భద్రతా వ్యవస్థలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్నాం. సుబ్బారాయుడుతో కలిసి క్యూలైన్లు, అన్నప్రసాదాల తయారీ కేంద్రాలను ఆయన తనిఖీ చేశాం. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే వందతులను నమ్మవద్దు.' -వెంకయ్య చౌదరి, టీటీడీ అదనపు ఈవో
వారాంతపు సెలవుల నేపథ్యంలో భక్తుల రద్దీ పెరగనున్నందున టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తుల భద్రతతే ప్రధాన లక్ష్యంగా టీటీడీ విజిలెన్స్, పోలీస్ శాఖలతో పాటు మిగిలిన విభాగాలు పనిచేస్తున్నాయి.
తిరుమలలో పెరిగిన రద్దీ - శ్రీవారి దర్శనానికి 3 కి.మీ. మేర బారులు తీరిన భక్తులు
టెక్నాలజీ పుణ్యం -భక్తులకు వరం - 8 గంటల్లోనే శ్రీవారి దర్శనం