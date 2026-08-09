తెలంగాణలో 74 లక్షల ఓట్లు గల్లంతు! - రేపటితో ముగియనున్న 'సర్'
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 20శాతం ఓట్లు తగ్గిపోయే అవకాశం - హైదరాబాద్లో 58.41శాతం, మేడ్చల్లో 63.79శాతం - రంగారెడ్డిలో 64.82 శాతం పూర్తయిన ఎన్యూమరేషన్ - ఈనెల 17న ఓటర్లు ముసాయిదా జాబితాను ప్రకటించనున్న ఈసీ
Published : August 9, 2026 at 7:13 AM IST|
Updated : August 9, 2026 at 7:20 AM IST
Special Intensive Rivision in Telangana : తెలంగాణలో సుమారు 74 లక్షల ఓట్లు తగ్గనున్నట్లు తెలుస్తోంది. హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్లో 40 శాతం ఓట్లు తొలగిపోయే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. సర్(ఓటర్ల ప్రత్యేక సవరణ జాబితా) గడువు రేపటితో ముగియనుండగా ఇప్పటికీ 20 శాతానికి పైగా ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు వెనక్కి రాలేదు. ప్రస్తుత జాబితా ప్రకారం 3,38,26,448 మంది ఓటర్లు ఉండగా 2,64,11,118 మంది ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు మాత్రమే డిజటలైజేషన్ జరిగాయి. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు తిరిగి ఇవ్వని వారు వెంటనే సమర్పించాలని ఎన్నికల సంఘం కోరుతోంది.
రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ కొలిక్కి వస్తోంది. ఎస్ఐఆర్లో కీలకమైన ఎన్యూమరేషన్ ప్రక్రియ సోమవారంతో ముగియనుంది. ఓటర్లు వివరాలు నింపి ఇచ్చిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను ఎన్నికల కమిషన్ డిజిటలైజేషన్ చేస్తోంది. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను తిరిగి ఇచ్చిన ఓటర్ల పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో ఉంటాయని ఈసీ స్పష్టం చేసింది. అయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 20 శాతం ఓటర్లకు సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇంకా అందలేదని ఎలక్షన్ కమిషన్ వెల్లడించింది.
ప్రస్తుత జాబితా ప్రకారం రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 3,38,26,448 మంది ఓటర్లు ఉండగా వారందరికీ ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు పంపిణీ చేసినట్లు ఈసీ తెలిపింది. అయితే వారిలో 2,64,11,118 మంది ఓటర్ల ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు మాత్రమే డిజిటలైజ్ అయ్యాయి. రేపటిలోగా మిగతా 74 లక్షల మంది ఓటర్లు ఎన్యూరేషన్ ఫారాలు ఇవ్వకపోతే దాదాపు వారి ఓట్లు గల్లంతైనట్లేనని తెలుస్తోంది.
హైదరాబాద్లోనే 43 లక్షల ఓట్లు ఫట్! : హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో సుమారు 40 శాతం ఓట్లు తగ్గిపోయే పరిస్థితి ఉంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో 58.41శాతం మేడ్చల్ జిల్లాలో 63.79 రంగారెడ్డి జిల్లాలో 64.82 శాతం ఓటర్లు మాత్రమే ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను నింపి వెనక్కి ఇచ్చారు. అంటే హైదరాబాద్ జిల్లాలో 47,36,669 మంది ఓటర్లు ఉండగా 27,66,767 మాత్రమే ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇచ్చారు. మేడ్చల్ జిల్లాలో 29,79,130 ఓటర్లు ఉండగా 19 లక్షల వరకే ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అధికారులకు అందాయి. రంగారెడ్డి జిల్లాలో 36,99,743 మంది ఓటర్లలో 23,98,99 మందివి మాత్రమే అందాయి. ఈ గణాంకాల ప్రకారం హైదరాబాద్లో 19 లక్షలు రంగారెడ్డిలో 13 లక్షలు మేడ్చల్ జిల్లాలో 10 లక్షలకు పైగా ఓట్లు తగ్గిపోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తం హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో సుమారు 43 లక్షల ఓట్లు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణలోని జిల్లాల్లో సుమారు 85 శాతానికి పైగా ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు నమోదయ్యాయి. మెదక్, సూర్యాపేట, భువనగిరి, జనగామ, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో 90 శాతం ఓటర్లు ఈఎఫ్లను వెనక్కి ఇచ్చేశారు. సంగారెడ్డిలో 79.16 శాతం, వికారాబాద్లో 79.18 శాతం, హనుమకొండలో 79.72 శాతం నమోదైంది. భువనగిరి జిల్లాల్లో సుమారు 95 శాతం ఓటర్ల వివరాలు నమోదయ్యాయి. రేపటితో ఎన్యూమరేషన్ ప్రక్రియ ముగియనున్నందున అర్హులైన ఓటర్లు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇవ్వకపోతే వెంటనే బీఎల్వోల ద్వారా లేదా ఆన్లైన్లో సమర్పించాలని ఎలక్షన్ కమిషన్ స్పష్టం చేసింది.
17న ఓటర్లు ముసాయిదా జాబితా : సర్తో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 20 శాతం ఓట్లు తగ్గిపోయే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వీరిలో మరణించినవారు, ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన వారితో పాటు డూప్లికేట్ ఓట్లు సుమారు 60 లక్షల వరకు గుర్తించారు. ఈనెల 17న ఓటర్లు ముసాయిదా జాబితాను ఈసీ ప్రకటించనుంది. అదే రోజు నుంచి సెప్టెంబరు 16 వరకు అభ్యంతరాలను స్వీకరించనున్నారు. నోటీసులు, క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాల పరిష్కార ప్రక్రియ ఈనెల 17 నుంచి అక్టోబరు 15 వరకు ఉంటుంది. అక్టోబరు 19న తుది ఓటర్ల జాబితాను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించనుంది.
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