8 నెలల్లో రూ.372 కోట్ల సైబర్ మోసం - అపరిచితుల మాటలు ఎలా నమ్ముతున్నారని ప్రశ్నిస్తున్న పోలీసులు

స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుడుల పేరుతో భారీగా సైబర్ మోసాలు - 8 నెలల్లో రూ.372 కోట్లు కొట్టేసిన సైబర్‌ నేరగాళ్లు - మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు

Massive Cyber Frauds in Hyderabad
Massive Cyber Frauds in Hyderabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 21, 2025 at 4:46 PM IST

4 Min Read
Massive Cyber Frauds in Hyderabad : ఆన్‌లైన్‌లో పరిచయమైన వారి మాటలు నమ్ముతున్నారా? అపరిచితుల మాటలతో స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారా? లక్షకు 10 లక్షల లాభం వస్తుందని ఆశ పెడుతున్నారా? ఇక అంతే సంగతులు తస్మాత్‌ జాగ్రత్త. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడుల పేరుతో రాష్ట్రంలో భారీగా సైబర్ మోసాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది తొలి 8 నెలల్లోనే ఏకంగా రూ.372 కోట్లు సైబర్‌ నేరగాళ్లు కొట్టేశారు. గతేడాది సొమ్ము కూడా కలిపితే అది 976 కోట్లకు చేరింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ కమిషనరేట్ల పరిధిలో ఈ తరహా మోసాలు ఎక్కువగా నమోదవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

రూ.14 కోట్ల లాభం! : హైదరాబాద్‌కు చెందిన 61 ఏళ్ల వృద్దుడి ఫోన్ నెంబరును గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఒక వాట్సాప్ గ్రూపులో చేర్చారు. అమెరికా, భారత్‌లో స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడుల మీద సలహాలిస్తామని పోస్టులు పెట్టారు. కొందరు వాట్సాప్‌లో పరిచయం చేసుకుని మాట్లాడారు. నిజమేనని నమ్మిన విశ్రాంత ఉద్యోగి వారు సూచించిన యాప్‌లో ఆగస్టు 11న తొలిసారి రూ.50 వేలు పెట్టుబడి పెట్టగా మూడు రెట్లు లాభం వచ్చినట్లు చూపించగా వాటిని విత్‌డ్రా చేసుకున్నాడు. అప్పట్నుంచి దశలవారీగా మొత్తం రూ.6 కోట్ల 80 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టగా రూ.14 కోట్ల లాభం వచ్చినట్లు యాప్ వ్యాలెట్‌లో చూపించింది. విత్ డ్రాకు అవకాశమివ్వకపోవడంతో మోసపోయినట్లు తెలుసుకుని బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.

8 నెలల్లో రూ.372 కోట్ల సైబర్ మోసం - వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలన్న పోలీసులు (ETV)

రూ.7కోట్ల11లక్షలు బదిలీ : మరో కేసులో ప్రగతినగర్‌కు చెందిన చెందిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌కు వాట్సాప్‌లో ప్రొఫెసర్ అనురాగ్ శర్మ పేరుతో ఒకరు పరిచయం చేసుకున్నాడు. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడుల గురించి సలహాలు ఇస్తుంటానని, ఎంతో మంది లాభాలు సంపాదించినట్లు చెప్పాడు. నిజమేనని భావించిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ అనురాగ్ చెప్పినట్లుగా యాప్ డౌన్‌లోడ్‌ చేసి రూ.2కోట్ల 40 లక్షలు బదిలీ చేశారు. ఈ మొత్తానికి రూ.10 కోట్లు లాభం వచ్చినట్లు యాప్‌లో చూపిస్తున్నా ఒక్క రూపాయి కూడా విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి అవకాశమివ్వకపోవడంతో మోసమని తెలుసుకుని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. హైదరాబాద్‌కు చెందిన విశ్రాంత ఉద్యోగి రూ.45 వేల పెట్టుబడికి రూ.8,600 లాభం రావడాన్ని నమ్మి 65 రోజుల్లో రూ.7కోట్ల11లక్షలు బదిలీ చేసి మోసపోయాడు.

సుమారు వెయ్యి కోట్లు కొల్లగొట్టారు : సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రధానంగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో పరిచయాలు, ఆన్‌లైన్‌లో ప్రకటనలతో మోసాలు చేస్తున్నారు. పరిచయం పెరిగాక వేలు, లక్షల్లో పెట్టుబడికి లాభాలిచ్చి నమ్మకం పొందిన తర్వాత కోట్లలో కొట్టేస్తున్నారు. దీనికి తోడు నిందితులు సృష్టించే వాట్సాప్ గ్రూపుల్లోని పోస్టులు, నకిలీ యాప్, వెబ్ సైట్లలో పెట్టుబడులకు లాభం వచ్చినట్లు వర్చ్‌వల్‌గా కనిపించడం మోసాలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణమవుతోంది. వాట్సప్‌లో పరిచయం చేసుకుంటున్న నిందితులు స్టాక్ ట్రేడింగ్​లో ప్రముఖుల దగ్గర పనిచేసినట్లు చెబుతున్నారు. ట్రేడింగ్‌లో సలహాల కోసమంటూ వాట్సప్ గ్రూపుల్లో చేరుస్తున్నారు. ఈ గ్రూపుల్లో అప్పటికే ఉన్నవారంతా తాము ఈ గ్రూపులో ఇచ్చిన సలహాలతోనే రెట్టింపు లాభం సంపాదించామంటూ నకిలీ స్క్రీన్ షాట్లు పోస్టు చేస్తుంటారు.

ఇది నమ్మి కొందరు వేలల్లో పెట్టుబడి పెట్టగా నేరగాళ్లు రెండు, మూడింతలు లాభాలు ఇస్తున్నారు. ఈ చిన్నపాటి లాభానికి ఆశపడుతున్న బాధితులు మరింత డబ్బు బదిలీ చేసి మోసపోతున్నారు. మరోపక్క సైబర్ నేరగాళ్లు యువతుల పేర్లతో నకిలీ ప్రొఫైళ్లు తయారుచేసి సందేశాలు పంపిస్తున్నారు. ఎవరైనా నమ్మి బదులిస్తే తియ్యటి మాటలతో ముగ్గులోకి దించుతున్నారు. తనకు తెలిసిన వ్యక్తులు స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెడుతూ భారీగా సంపాదిస్తున్నారని.. తానూ ట్రేడింగ్ చేస్తున్నట్లు నమ్మిస్తారు. వేగంగా సంపాదించడానికి మార్గమంటూ నకిలీ వెబ్‌సైట్, యాప్ లింకులు పంపిస్తున్నారు. నిజమేనని భావించి ఎక్కువ మంది మోసపోతున్నారు. ఇలా గతేడాది తెలంగాణలో ట్రేడింగ్, స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడుల పేరిట మోసాలపై రూ.5,359 కేసులు నమోదు కాగా రూ.603 కోట్లు నేరగాళ్లు కాజేశారు. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకూ 4304 కేసుల్లో రూ.372 కోట్లు కొట్టేశారు. కేవలం 20 నెలల వ్యవధిలోనే సుమారు వెయ్యి కోట్లు కొల్లగొట్టారంటే పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో అర్ధం చేసుకోవచ్చు.
మోసపోయిన వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలి : ఇలాంటి మోసలపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సైబర్ క్రైం పోలీసులు చెబుతున్నారు. షేర్ల క్రయ, విక్రయాలు చేసే ముందు కచ్చితంగా నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలని, స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడికి అడ్డదారులు లేవని గుర్తించాలని తెలిపారు. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడికి నిర్దేశిత ఖాతాలుంటాయని, వ్యక్తిగత ఖాతాలకు డబ్బు బదిలీ చేయమని సూచిస్తే కచ్చితంగా మోసమని గ్రహించాలన్నారు. మోసపోయిన వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

"షేర్ల క్రయ, విక్రయాలు చేసే ముందు కచ్చితంగా నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడికి అడ్డదారులు లేవని గుర్తించుకోవాలి. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడికి నిర్దేశిత ఖాతాలుంటాయి. వ్యక్తిగత ఖాతాలకు డబ్బు బదిలీ చేయమని సూచిస్తే కచ్చితంగా మోసమని గ్రహించాలి. మోసపోయిన వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలి."- సతీష్ రెడ్డి, సీఐ, హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్‌ పీఎస్‌

సోషల్ మీడియాలో వచ్చే రీల్స్, ప్రకటనలు వాట్సాప్‌లో వచ్చే లింకుల్ని చూసి పెట్టుబడులు పెట్టొద్దని సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. అనుమతి లేకుండా ఎవరైనా వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ గ్రూపుల్లో ఎవరైనా చేరిస్తే వెంటనే లెఫ్ట్ అవ్వాలంటున్నారు.

ఆఫర్​ చూసి ఆగకుండా కొనేస్తున్నారా? - ఆ డిస్కౌంట్స్​ అన్నీ నిజమైనవి కాకపోవచ్చు!

రూ.లక్ష విలువ చేసే ఫోన్ కేవలం రూ.50 వేలకే అంటూ వల - దీపావళి ఆఫర్ అంటూ రెచ్చిపోతున్న నేరగాళ్లు

CYBER FRAUDS IN HYDERABAD
హైదరబాద్​లో సైబర్ నేరాలు
INVESTING IN THE STOCK MARKET
STOCK MARKET SCAM ALERT
TRADING FRAUD IN HYDERABAD

