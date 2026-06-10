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ఒడిశా నుంచి చెన్నైకు పనస పండ్ల సరఫరా - తనిఖీలో పట్టుబడ్డ గంజాయి

ఒడిశా నుంచి యథేచ్ఛగా గంజాయి రవాణా - రూ. 70 లక్షలు విలువ చేసే 140 కేజీల సరుకు - ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేసి లారీ సీజ్ చేసిన ఈగల్ టీమ్​

Massive 140 kg of Ganja Cannabis Seizure in Vijayawada
Massive 140 kg of Ganja Cannabis Seizure in Vijayawada (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 1:26 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 1:36 PM IST

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Massive 140 kg of Ganja Cannabis Seizure in Vijayawada: ఒడిశా నుంచి గంజాయి రవాణా యథేచ్ఛగా అవుతోంది. నిఘా ఉన్నా సరే పలు మార్గాల్లో విజయవాడ మీదుగా వెళ్తోంది. తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళకు రవాణా జరుగుతోంది. ప్రత్యేకంగా సమాచారం ఉంటేనే మాటు వేసి పట్టుకోగలుగుతున్నారు. ఏవోబీ నుంచి నగరానికి కూడా వస్తోంది. తాజాగా తమిళనాడులో ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రూ. 70 లక్షలు విలువ చేసే 140 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

140 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం: అదే విధంగా పరారీలో ఉన్న ముగ్గురు నిందితులను ఎట్టకేలకు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మత్తు పదార్ధాలు ఒడిశా నుంచి యధేచ్చగా తరలిపోతున్నాయి. ఒడిస్సా కేంద్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా బీహార్, తమిళనాడు, కర్ణాటక ,తెలంగాణా, మహారాష్ట్రకు గంజాయి అక్రమ రవాణా కొనసాగుతుంది. పక్కా సమాచారంతో ఈగల్, పటమట పోలీసుల సంయుక్తంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. నిందితులు సెల్వం, ప్రదీప్​లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుల నుంచి రూ. 70 లక్షల విలువ చేసే 140 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఓ లారీని సైతం స్వాధీనం చేశారు.

ఒడిశా నుంచి చెన్నైకు పనస పండ్ల సరఫరా - తనిఖీలో పట్టుబడ్డ గంజాయి (ETV Bharat)

వివిధ ప్రాంతాలకు రవాణా: ఒడిశా నుంచి గంజాయి రవాణా యథేచ్ఛగా అవుతోంది. నిఘా ఉన్నా పలు మార్గాల్లో విజయవాడ మీదుగా వెళ్తోంది. తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళకు రవాణా జరుగుతోంది . ప్రత్యేకంగా సమాచారం ఉంటేనే మాటు వేసి పట్టుకోగలుగుతున్నారు. ఏవోబీ (ఆంధ్రా ఒడిశా బోర్డర్‌) నుంచి నగరానికి కూడా వస్తోంది. డ్రగ్స్‌ పరీక్షల్లో పాజిటివ్‌ వచ్చిన వారిని విచారించినప్పుడు ఎక్కువ మందికి ఏవోబీ నుంచే గంజాయి అందుతోంది. సరిహద్దు ప్రాంతం కేంద్రంగా పండిస్తున్నారు. కొందరు స్థానిక గిరిజనులకు డబ్బులిచ్చి సాగు చేయిస్తున్నారు. గిరిజనులు వివిధ పంటల్లో అంతరపంటగా దీన్ని వేస్తున్నారు. ఆపై దీనికి ఎంతో కొంత డబ్బు ఇచ్చి వాటిని అక్రమ రవాణాదారులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత దీన్ని ప్యాకింగ్‌ చేసి వివిధ ప్రాంతాలకు రవాణా చేస్తున్నారు.

ఇక్కడకు అధికారులు అడుగు పెట్టే అవకాశం లేకపోవడంతో నిఘా పెట్టే వారే లేరు. అక్కడి నుంచి పెద్ద ఎత్తున రవాణా చేస్తున్నారు. నగరంలో పట్టుబడుతున్న గంజాయికి సంబంధించి ఎక్కువ సందర్భాలలో ఎక్కడా సూత్రధారులు దొరకడం లేదు. ఎక్కువ వాహనాలు పోలీసుల నిఘాకు దొరక్కుండా కొంత దూరం వచ్చిన తర్వాత రహస్యంగా సరకును వేరే వాహనంలోకి మార్చుతున్నారు. మంగళవారం తెల్లవారుజామున నిడమానూరులో 140 కిలోల గంజాయితో తమిళనాడు వెళ్తున్న లారీని కూడా మార్చారు. ఒడిశాలో లోడ్‌ అయిన సరకును ప్రత్యేకంగా ప్యాక్‌ చేశారు. అంతేకాకుండా ఎక్కడా వాసన రాకుండా బాగా పండిన పనస పండ్లను వేశారు. ఈ లారీలో ఐరన్‌ రోలర్లు తీసుకెళ్తున్నారు. వీటి మధ్య గంజాయి ప్యాకెట్లను వేశారు. కనిపించకుండా టార్పాలిన్‌ పట్టా వేశారు.

అదుపులోకి కీలక సూత్రధారులు: లారీ డ్రైవర్‌తో పాటు మధ్యవర్తిని పోలీసులు, ఈగల్‌ బృందం పట్టుకుంది. తొలుత మధ్యవర్తి దొరికాడు. అతనితో పాటు డ్రైవర్‌ వాట్సాప్‌లో లైవ్‌ లొకేషన్‌ షేర్‌ చేసుకుంటున్నారు. ఇలా డ్రైవర్‌ను నిడమానూరులో పట్టుకున్నారు. కీలక సూత్రధారులు ఒడిశాకు అరూప్‌సింగ్, రాజేష్‌కుమార్‌ సింగ్, కేరళకు చెందిన మహ్మద్‌ సొహైల్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరు సరకును కోయంబత్తూరుకు తరలించి అక్కడ నుంచి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు రవాణా చేస్తుంటారు. గంజాయిని ఆదాయ మార్గంగా ఎంచుకున్న కొందరు యువకులు నగరంలో ద్విచక్ర వాహనాల చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు.

వీటిని ఒడిశా సరిహద్దుకు వెళ్లి గంజాయిని తీసుకొస్తూ నగరంలో అమ్మకాలు సాగిస్తున్నారు. దొంగతనం చేసిన వాహనాలను అక్కడే అమ్మి, దానికి సరిపడా గంజాయి కొనుగోలు చేసి నగరానికి తీసుకొస్తున్నారు. నగరంలోని కళాశాల విద్యార్థులను మత్తుకు బానిసలను చేస్తున్నారు. బైక్‌లతో పాటు చోరీ చేసిన మొబైళ్లను కూడా ఇలాగే ఏజెన్సీలో అమ్ముతున్నారు. ఆ మొత్తానికి సరకు కొని నగరానికి తెస్తున్నారు. కొనుగోలు చేసి బ్యాగుల్లో పెట్టుకుని ద్విచక్ర వాహనాలపై తీసుకువస్తున్నారు.

"మా ఈగల్ ఇంటెలిజెన్స్ బృందాల ద్వారా అక్రమంగా గంజాయిని రవాణా చేస్తున్న నిందితులను అరెస్టు చేశాం. నిందితులైన సెల్వం, ప్రదీప్ లను అరెస్టు చేశాం. ఈ అక్రమ రవాణా గంజాయి వ్యాపారం తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళకు ఎగుమతి జరుగుతున్నట్లు గుర్తించాం. ఈ కేసుకు సంబంధించి రూ. 70 లక్షలు విలువ చేసే 140 కేజీల గంజాయిని నిందితుల వద్ద నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నాం". -కృష్ణకాంత్ పటేల్, డీసీపీ, విజయవాడ

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Last Updated : June 10, 2026 at 1:36 PM IST

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