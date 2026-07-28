ఎన్యూమరేషన్ ఫారం తిరిగివ్వని ఓటర్లు - హైదరాబాద్లో భారీగా ఓట్ల రద్దు!
కంటోన్మెంట్లో 40 శాతం ఓట్లు రద్దు కేటగిరీలోకి! - క్యూర్లోని పలు నియోజకవర్గాల్లోనూ అదే పరిస్థితి - ఆగస్టు 3 వరకు గడువుందని నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న తీరు - డిజిటలైజేషన్లో వేగం పెంచిన సిబ్బంది
Published : July 28, 2026 at 9:20 AM IST
Massive Cancellation of Votes in Hyderabad : రాజధాని హైదరాబాద్లో ఓటర్ల సంఖ్య భారీగా తగ్గబోతోందంటే మీరు నమ్ముతారా? కానీ ఇప్పుడు జరిగే వాస్తవం మాత్రం ఇదే. హైదరాబాద్లో నకిలీ ఓట్లు భారీగా ఉన్నాయి. అదే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారు కూడా గతంలో ఇక్కడ ఓటు నమోదు చేసుకున్నారు. దీంతో వారికి సొంత రాష్ట్రంలో సైతం ఓటు ఉంది. ఇలాంటి సమస్యలకు ఓటరు జాబితా సవరణ ప్రక్రియ చెక్ పెట్టేస్తుంది. రెండు రాష్ట్రాల్లో ఓటు ఉంటే 2 ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇస్తున్నారు. కానీ ఓటర్లు తమకు నచ్చిన ఏదైనా ఒక దానిని మాత్రమే ఎంచుకోవాలి.
లేదంటే రెండేళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు జరిమానా విధిస్తామని ఎన్నికల అధికారులు ముందు నుంచీ చెబుతూనే ఉన్నారు. అవసరమైతే రెండు చోట్ల ఓటు రద్దు కూడా అవుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ లెక్కన అప్రమత్తమైన ఓటర్లు తమ సొంత రాష్ట్రాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. దీని ప్రకారం హైదరాబాద్లో మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు తదితర రాష్ట్రాల ప్రజలు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు తీసుకుని వెనక్కి ఇవ్వడం లేదు. ఈ కారణంతో గరిష్ఠంగా హైదరాబాద్లోని పలు నియోజకవర్గాల్లో భారీగా ఓట్లు రద్దు కేటగిరీలో చేరనున్నాయి. దాదాపు అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొని ఉంది.
పత్రాలు తిరిగివ్వడం లేదు : ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను తీసుకున్న వారు చాలా మంది వాటిని తిరిగి బీఎల్వోలకు ఇవ్వట్లేదు. ఆగస్టు 3 వరకు గడువుందని చాలా మంది ఇంకా నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నారు. అయితే చివరి తేదీన సర్వర్ సమస్యలు తలెత్తుతాయనే ఉద్దేశంతో ఉద్యోగులు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్లో వేగం పెంచారు. ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను ఇవ్వని వారి ఓట్లు కూడా ఏఎస్డీ జాబితాలోకి వెళ్తున్నాయనే ఆందోళన ప్రస్తుతం వ్యక్తమవుతోంది.
అంబర్పేటలో అత్యల్పం : హైదరాబాద్ జిల్లా పరిధిలోని అంబర్పేటలో ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల డిజిటలీకరణ ఇప్పటికే 50 శాతం పూర్తి అయింది. అయితే రద్దు కేటగిరీ ఓట్లు అంబర్పేటలో 3 శాతం, కంటోన్మెంట్లో 20 శాతంగా ఉండటం గమనార్హం.
బీఎల్వోల నిర్లక్ష్యమూ : ఓటరు జాబితా సవరణలో పలు నియోజకవర్గాల్లో అధికారులూ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల పంపిణీ స్వీకరణ, డిజిటలీకరణలో సక్రమంగా విధులు నిర్వర్తించడం లేదు. దీంతో ఇప్పటి వరకు క్యూర్ పరిధిలోని నియోజకవర్గాల్లో 20 శాతం ఓట్లు ఏఎస్డీలోకి వెళ్లాయని, మరో వారం రోజుల్లో 40 శాతానికి మించుతుందని స్థానిక యంత్రాంగం అంచనా వేస్తోంది.
ఏఎస్డీ జాబితాలోకి : ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను తిరిగివ్వని వారితో పాటు ఇల్లు మారిన, మృతి చెందిన (ఏఎస్డీ), నియోజకవర్గం మారిన, ఓటర్ల వివరాలను జాబితా నుంచి తీసేస్తారు. అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదని హైదరాబాద్ జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణణ్ జీహెచ్ఎంసీ స్పష్టం చేస్తోంది.
హైదరాబాద్ జిల్లాలో
- మొత్తం ఓట్లు - 47,36,669
- ఇప్పటివరకు డిజిటలైజేషన్ పూర్తయినవి - 24,67,704
- వాటిలో రద్దు కేటగిరీలో చేరినవి - 4,35,501 (9.19 శాతం)
ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల్లో వివరాలు నింపేందుకు ఓటర్లకు ఏవైనా సమస్యలున్నట్లయితే కేవలం మూడో కాలమ్లో పేరు, ప్రస్తుత అడ్రస్ను రాసి ఇవ్వాలని బూత్ లెవల్ అధికారులు (బీఎల్వో) చెబుతున్నారు. తర్వాత నోటీసుకు ఏదైనా అధికారిక ధ్రువీకరణ పత్రం ద్వారా ఓటు హక్కును ఇక్కడే ఉంచుకునే అవకాశం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. వివరాలను నింపలేక ఎన్యూమరేషన్ ఫారాన్ని ఇంట్లోనే ఉంచుకుంటే మాత్రం ఓటు కచ్చితంగా రద్దవుతుందనే విషయాన్ని అధికారులు పదే పదే గుర్తుచేస్తున్నారు. ఓటరు నమోదు పత్రాలు నింపేందుకు జీహెచ్ఎంసీ కేంద్ర కార్యాలయంతో పాటు సర్కిల్ ఆఫీసుల్లో హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు విస్తృతంగా పని చేస్తున్నాయి.
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