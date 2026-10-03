శ్రీసిటీలో పేలిన బాయిలర్ - ఐదుగురు కార్మికుల మృతి
తిరుపతి జిల్లా శ్రీసిటీలో పేలుడు జరిగింది. మాత్రలు తయారు చేసే ఓ పరిశ్రమలోబాయిలర్ పేలి ఐదుగురు చనిపోయారు. ప్రమాదంలో మరో 12 మందికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 11:42 AM IST
Boiler Explodes in Sri City Several Died: తిరుపతి జిల్లా శ్రీసిటీలో ప్రమాదం జరిగింది. మందుల తయారు చేసే టిల్ హెల్త్ కేర్ పరిశ్రమలో బాయిలర్ పేలి మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు మృతి చెందారు. నైట్ షిఫ్ట్లో ఉన్న ఇద్దరు కార్మికులు అక్కడికక్కడమే మృతి చెందగా మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వారిని తడ ఆస్పత్రికి తరలించగా అక్కడ చికిత్స పొందుతూ వారు చనిపోయారు.
మృతి చెందిన వారిని సత్యవేడు మండలం చెరివి గ్రామానికి చెందిన చిన్న మస్తాన్(36), తమిళనాడు మాదరపాకంకు చెందిన రమేష్(40), నాయుడుకుప్పం వాసి మోహన్(20), బంగాల్కు చెందిన గౌరబ్ రాయ్ (36), తడకు చెందిన వాసు(38)గా గుర్తించారు. మస్తాన్, రమేష్ ఘటనాస్థలంలోనే వృతి చెందారు. ఘటనాస్థలిని తిరుపతి జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ పరిశీలించారు.
మాత్రల తయారీ పరిశ్రమలో బాయిలర్ పేలడంతో రాత్రి విధులు నిర్వహిస్తున్న పలువురు కార్మికులు ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో 12 మందికి తీవ్రగాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలించారు. రెస్క్యూ టీమ్ ఘటనాస్థలిలో సహాయచర్యలు చేపట్టింది.తిచెందినట్లు సమాచారం.
సీఎం దిగ్భ్రాంతి: శ్రీసిటీలోని ప్రైవేటు ఫ్యాక్టరీలో బాయిలర్ పేలి కార్మికులు మృతి చెందడం, మరికొందరు గాయపడటంపై సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. మృతుల ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని మంత్రి లోకేశ్ భరోసా ఇచ్చారు.
బాయిలర్ పేలి కార్మికులు మృతి చెందడం చాలా బాధాకరమని, మృతుల కుటుంబాలకు రాష్ట్ర కార్మికశాఖ మంత్రి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. మృతుల ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించడంతో పాటు క్షతగాత్రులకు అన్ని విధాలా సహకారం అందిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. ఘటనపై అధికారులు సమగ్రంగా పరిశీలించి, ప్రమాదానికి కారణాలను గుర్తించాలని ఆదేశించారు. పరిశ్రమల్లో భద్రతా ప్రమాణాలు కచ్చితంగా పాటించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, కార్మికుల ప్రాణ రక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రమాదాల నివారణకు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, పరిశ్రమల భద్రతపై నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉంటుందని మంత్రి తెలిపారు. ఘటన విషయం తెలియగానే హుటాహుటిన సంఘటనా స్థలానికి మంత్రి సుభాష్ బయలుదేరారు.
అక్రమంగా పేలుడు పదార్థాలు నిల్వ - ఇద్దరు అరెస్ట్
ఇంట్లో భారీ శబ్దంతో పేలిన డిటోనేటర్లు - నలుగురు మృతి, 11 మంది పరిస్థితి విషమం