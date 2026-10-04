ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా సందడి - శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు కట్టుదిట్టంగా ఏర్పాట్లు
శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల ఏర్పాట్లను కలెక్టర్ లక్ష్మీశా, సీపీ రాజశేఖరబాబు, వీఎంసీ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర, ఈవో శీనా నాయక్ పరిశీలించారు. భక్తులకు తాగునీరు, వైద్య సదుపాయాలు తదితర సౌకర్యాలపై అధికారులతో చర్చించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 12:09 PM IST
Massive Arrangements in Indrakeeladri : ఇంద్రకీలాద్రిపై జరిగే దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ లక్ష్మీశా, సీపీ రాజశేఖరబాబు తెలిపారు. శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల ఏర్పాట్లను వీఎంసీ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర, దుర్గగుడి ఈవో శీనా నాయక్ తో కలిసి పరిశీలించారు. భక్తులకు తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, వైద్య సదుపాయాలు, విద్యుత్ సరఫరా తదితర సౌకర్యాలపై అధికారులతో చర్చించారు.
భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉండడంతో ఎక్కడా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వెంటనే స్పందించేలా ప్రత్యేక బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచాలని, భక్తుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. ఉత్సవాల సమయంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా వాహనాల మళ్లింపు మార్గాలు, పార్కింగ్ ప్రాంతాలను సమర్థంగా నిర్వహించాలని సూచించారు.
శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు: ఈ నెల 14వ తేదీన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అమ్మవారి దర్శనానికి రానున్న నేపథ్యంలో ప్రొటోకాల్కు అనుగుణంగా పటిష్ఠ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ లక్ష్మీశా తెలిపారు. 24 గంటలూ పర్యవేక్షణ కోసం కంట్రోల్ అండ్ కమాండ్ రూమ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, సీసీటీవీ కెమెరాలతో నిరంతరం నిఘా ఉంచుతామని చెప్పారు. క్యూ ఆర్ కోడ్ ద్వారా భక్తుల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించడంతో పాటు చిన్నారులకు చైల్డ్ ట్యాగ్లు అందించనున్నట్లు తెలిపారు. తప్పిపోయిన పిల్లలను త్వరగా గుర్తించేలా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టామని, వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించేలా చర్యలు చేపడుతున్నామని వివరించారు.
ఏఐతో నిఘా - 3,500 మందితో బందోబస్తు: ఉత్సవాల్లో ఈసారి సాంకేతికతను విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నట్లు విజయవాడ సీపీ రాజశేఖరబాబు తెలిపారు. ఏఐ ఆధారిత డిస్ప్లే బోర్డులు, యాక్సెస్ కంట్రోల్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పారు. అనధికారిక ప్రవేశాలను అడ్డుకునేలా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేస్తున్నామని, క్రౌడ్ అనలిటిక్స్ ద్వారా రద్దీ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేయనున్నామని పేర్కొన్నారు. ఉత్సవాల బందోబస్తు కోసం 3,500 మంది సిబ్బందిని వినియోగిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
"దసరా ఉత్సవాలకు ఏఐ ఆధారిత డిస్ప్లే బోర్డులు, యాక్సెస్ కంట్రోల్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అనధికారికంగా ఎవరూ లోపలికి ప్రవేశించకుండా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. క్రౌడ్ అనలిటిక్స్ ద్వారా భక్తుల రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తాం. సాంకేతికతను విస్తృతంగా వినియోగిస్తూ 3,500 మంది సిబ్బందితో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం" - రాజశేఖరబాబు, విజయవాడ సీపీ
స్వచ్ఛ దసరాకు ప్రాధాన్యం: దసరా ఉత్సవాల కోసం 1,400 మంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులను సెక్టార్ల వారీగా కేటాయిస్తున్నట్లు వీఎంసీ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర తెలిపారు. జాతీయ సరస్ మేళా ఉన్నందున ఆయా పరిసరాల్లోనూ ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ‘స్వచ్ఛ దసరా’ పేరుతో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ చేపడుతున్నామని, సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ను నిషేధించినట్లు వివరించారు.
25 లక్షల మంది భక్తులు వచ్చే అవకాశం: ఈసారి 25 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉందని, అందుకు అనుగుణంగా ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు దుర్గగుడి ఈవో శీనా నాయక్ తెలిపారు. ఈనెల 11న ఉదయం 9 గంటల నుంచి సామాన్య భక్తులకు దర్శనం ప్రారంభమవుతుందని చెప్పారు. 20న ఉత్సవాలు ముగిసినప్పటికీ, అనంతరం మూడు నుంచి ఐదు రోజుల పాటు భవానీలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున వారికి అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించనున్నట్లు తెలిపారు.
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