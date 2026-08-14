మాషా అల్లా ఎంటర్ప్రైజెస్’ మోసం - అంకుశం భార్యదే కీలక పాత్ర
మాషా అల్లా ఎంటర్ప్రైజెస్ మోసంలో వెలుగులోకి కీలక విషయాలు- పోలీసుల రిమాండ్ రిపోర్ట్లో నిందితురాలు సుమ క్రియాశీలక పాత్ర పోషించిందని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 12:19 PM IST
Mashallah Scrub Scam Issue : మాషా అల్లా స్క్రబ్బర్ స్కామ్లో ప్రధాన నిందితుడు పసుపులేటి అంకుశం భార్య అయిన సుమ సహ-నిర్వాహకురాలిగా (Co-organizer) కీలక పాత్ర పోషించింది. భర్తతో కలిసి అమాయక మహిళల నుంచి కోట్లాది రూపాయల డిపాజిట్లు వసూలు చేసిన ఈమె, ఆ సొమ్ముతో విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతూ ఆస్తులు కూడబెట్టింది. ఈ భారీ మోసంపై బాధితులు తిరగబడటంతో, కేసు నమోదు చేసిన విజయవాడ పోలీసులు సుమను అరెస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈమె ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) ఆధ్వర్యంలో విచారణ ఎదుర్కొంటోంది.
అంకుశం భార్య అరెస్టు : ప్రొప్రైటర్గా అంకుశం, మేనేజర్గా రమేష్ రెడ్డి, ఖాతాలు, కస్టమర్లతో ఒప్పందాలను జయరామ్ రెడ్డి పర్యవేక్షించేవారు. పవన్ రెడ్డి స్టాక్ ఇన్ చార్జిగా పనిచేసేవాడు. వీరంతా పైప్లైన్ రోడ్డులోని అద్దె ఇంట్లో ఉండేవారు. తమ ప్రణాళికలో భాగంగా డ్రైఫ్రూట్స్, మసాలా దినుసుల ప్యాకింగ్ పథకాలను ప్రవేశపెట్టి, కస్టమర్ల నుంచి భారీగా డిపాజిట్లను సేకరించి బోర్డు తిప్పేశారని రిమాండ్ నివేదికలో పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అంకుశం భార్య సుమను సత్యనారాయణపురం పోలీసులు అరెస్టు చేసి ఎంఎస్జే కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు.
ఇంటి నుంచే పని అంటూ భారీ మోసం : ఆమె నుంచి 4.24 లక్షల నగదు, 8 ఏటీఎం కార్డులు సీజ్ చేశారు. ఐదు మొబైల్ ఫోన్లు కూడా దొరికాయి. కోర్టుకు సమర్పించిన రిమాండ్ రిపోర్టులోని అంశాల ఆధారంగా సుమ పాత్రను స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అంకుశం, రమేష్ రెడ్డి సోషల్ మీడియాలో వీడియోలను పోస్ట్ చేసేవారు. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల ద్వారా కూడా ప్రచారం చేశారు. ఇంటి నుంచి పని చేసి నెలకు12 వేల నుంచి 48 వేల వరకు సంపాదించవచ్చని వారు ప్రచారం చేశారు. ప్యాక్ చేసిన సరుకును ప్రతి నెల సేకరిస్తామని, ముడిసరుకును ప్యాక్ చేయడానికి అవసరమైన సామగ్రిని వారి ఇంటికే డెలివరీ చేస్తామని చెప్పేవారు.
కస్టమర్లు చెల్లించిన మొత్తాలను రెండు బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేసేవారు. అంకుశంకు చెందిన నంబరుకు ఫోన్ పే ద్వారా కూడా చెల్లింపులు చేయమని కస్టమర్లను కోరేవారు. తరచూ కంపెనీ ఉద్యోగుల వ్యక్తిగత ఫోన్ నంబర్లకు ఫోన్ పే ద్వారా డబ్బు బదిలీ చేయమని వినియోగదారులకు సూచించేవారు. వినియోగదారులకు చేయాల్సిన చెల్లింపులు కూడా వారి ద్వారానే జరిగేవి. కస్టమర్ నుంచి డిపాజిట్ చేయిస్తే ప్రతి డిపాజిట్కు 2 వేలు ప్రోత్సాహకం ఇచ్చేవారు.
చివరి అవకాశమంటూ : డ్రైఫ్రూట్స్ పేరిట డిపాజిట్లు వసూలు చేసి ఉద్దేశపూర్వకంగానే వినియోగదారులకు నాన్-జ్యూడిషియల్ స్టాంప్ పేపర్లను జారీ చేయలేదు. జులైలో డ్రై ఫ్రూట్స్, మసాలా దినుసుల ప్యాకింగ్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. నెలకు 25వేలు జీతం ఇస్తామన్నారు. డిపాజిట్లను పెంచుకోవడానికి ఇదే చివరి అవకాశం అని, ఇకపై ఎలాంటి డిపాజిట్లు స్వీకరించమని నమ్మించారు. 2 లక్షలు చెల్లించిన వారికి 1 గ్రాము బంగారు నాణెం ఇస్తామని, ఇది తొలి 100 మంది వినియోగదారులకు మాత్రమే అని ప్రకటించారు.
ఈ ఆఫర్లను చూసి, పాత వినియోగదారులు కూడా అదనపు మొత్తాలను జమ చేశారు. నిందితురాలు సుమను ఎంఎస్జే కోర్టు న్యాయాధికారి సునీల్ కుమార్ ఎదుట ప్రవేశపెట్టారు. ఆమెను న్యాయాధికారి ప్రశ్నించగా ఈ కేసుతో తనకు సంబంధం లేదని, తన భర్తను A1గా చూపించారని, అందుకే పోలీసులు తనను అరెస్టు చేశారని అన్నారు. తాను కడపలో ఉంటున్నానని పిల్లల ఆరోగ్యం బాగాలేదన్నారు. నిందితురాలికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యాలు ఉన్నాయా? అని సత్యనారాయణపురం సీఐ లక్ష్మీనారాయణను ప్రశ్నించారు. నలుగురు సాక్ష్యాలు ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు.
విజయవాడ స్క్రబర్స్ ప్యాకింగ్ మోసం- కోర్టులో లొంగిపోయిన ప్రధాన నిందితుడు