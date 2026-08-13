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విజయవాడ స్క్రబర్స్​ ప్యాకింగ్ మోసం- కోర్టులో లొంగిపోయిన ప్రధాన నిందితుడు

మాషా అల్లా ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌' మోసం కేసులో వెలుగులోకి కొత్త కోణాలు- కోర్టులో స్వయంగా లొంగిపోయిన సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పసుపులేటి అంకుశం - ఈ నెల 25వ తేదీ వరకు రిమాండ్

Mashaalla Scrub Scam Accuse Surrendered Himself In a Court
Mashaalla Scrub Scam Accuse Surrendered Himself In a Court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 1:48 PM IST

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Mashaalla Scrub Scam Accuse Surrendered Himself In a Court : విజయవాడలో 'వర్క్-ఫ్రమ్-హోమ్' స్కబ్బర్ ప్యాకేజింగ్ వ్యాపారం పేరుతో కోట్లాది రూపాయల భారీ మోసానికి పాల్పడిన 'మాషా అల్లాహ్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్' సంస్థకు సూత్రధారి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయిన పసుపులేటి అంకుశం, అకస్మాత్తుగా NTR జిల్లా కోర్టులో లొంగిపోయారు. కేసు నమోదైనప్పటి నుంచి పరారీలో ఉన్న అంకుశంను పట్టుకునేందుకు ప్రభుత్వం DCP తిరుమలేశ్వర రెడ్డి నేతృత్వంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (SIT) ఏర్పాటు చేసిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కోర్టు నిందితుడిని ఈ నెల 25వ తేదీ వరకు రిమాండ్‌కు తరలించగా, అధికారులు అతన్ని విజయవాడ జిల్లా జైలుకు తరలించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బాధితుల నుంచి సుమారు రూ.30 కోట్లు వసూలు చేశారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఈ కేసులో SIT అధికారులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు.

స్కబ్బర్ ప్యాకేజింగ్ వ్యాపారం పేరుతో డిపాజిట్లు సేకరించిన కడపకు చెందిన 'మాషా అల్లా ఎంటర్‌ప్రైజెస్' MD పసుపులేటి అంకుశం రాజా కోర్టులో లొంగిపోయారు. కోర్టు అతన్ని ఈ నెల 25వ తేదీ వరకు రిమాండ్‌కు తరలించింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రూ.30 కోట్ల డిపాజిట్లు సేకరించి, ఆ తర్వాత చెల్లింపులు చేయకుండా మోసం చేసినందుకు విజయవాడలోని సత్యనారాయణపురం పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. అప్పటి నుంచి అంకుశం పరారీలో ఉన్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో, బుధవారం నాడు తన న్యాయవాదితో కలిసి విజయవాడలోని థర్డ్ AJMFC కోర్టులో లొంగిపోయేందుకు ఆయన హాజరయ్యారు. అనంతరం లొంగుబాటు పిటిషన్‌ను దాఖలు చేశారు. ఈ సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కోర్టుకు చేరుకుని, ఈ కేసులో 'డిపాజిటర్ల చట్టం' (Depositors Act) కింద ఒక సెక్షన్‌ను చేర్చినట్లు మేజిస్ట్రేట్‌కు తెలిపారు. దీంతో, ఆ సెక్షన్ కింద నమోదైన కేసులు MSI కోర్టు పరిధిలోకి వస్తాయని సూచిస్తూ, ఆ కోర్టును ఆశ్రయించాలని ఆదేశిస్తూ మేజిస్ట్రేట్ లొంగుబాటు పిటిషన్‌ను వెనక్కి పంపారు.

25వ తేదీ వరకు రిమాండ్: కింది కోర్టు సూచన మేరకు నిందితుడు MSJ కోర్టును ఆశ్రయించారు. లొంగుబాటు పిటిషన్‌ను స్వీకరించాలని నిందితుడి తరఫు న్యాయవాది కోరారు. భారీ స్థాయిలో డిపాజిట్లు సేకరించి ప్రజలను మోసం చేశారని, ఈ మోసానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను రాబట్టాల్సి ఉందని పేర్కొంటూ అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ (APP) రిమాండ్ కోసం వాదించారు. పోలీసులు తనను వేధించారని, తన భార్యను అదుపులోకి తీసుకున్నారని అంకుశం రాజా మేజిస్ట్రేట్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న తర్వాత, కోర్టు నిందితుడిని ఈ నెల 25వ తేదీ వరకు రిమాండ్‌కు పంపింది.

ఇదే సమయంలో నగరంలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న అంకుశం భార్య సుష్మను సత్యనారాయణపురం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు ఆమె కదలికలపై నిఘా ఉంచారు. ఆమె నగరంలోకి ప్రవేశించగానే సీసీటీవీ కెమెరాలు ఆమె ఉనికిని గుర్తించి అలర్ట్ ఇచ్చాయి. ఆ తర్వాత విచారణ నిమిత్తం ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆమె కారు నుంచి రూ. 5 లక్షల నగదు, ఐదు మొబైల్ ఫోన్లు , బ్యాంక్ కౌంటర్‌ఫాయిల్స్‌ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడికి , ఆమె ఖాతాలకు మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగినట్లు విచారణలో తేలింది. విజయవాడలోని కార్యాలయం , ఇతర ప్రాంతాల్లోని గిడ్డంగుల (వేర్‌హౌస్‌ల) కార్యకలాపాలను ఆమె పర్యవేక్షించేవారని కూడా వెల్లడైంది.

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలను మోసం చేస్తూ: డిష్‌వాషింగ్ స్క్రబ్బర్ల ప్యాకేజింగ్ పథకం పేరుతో కర్నూలు, నెల్లూరు, చిత్తూరు, హైదరాబాద్, షాద్‌నగర్, రాజమహేందరవరం, విజయవాడ, భీమవరం, ఏలూరు , విశాఖపట్నం వంటి ప్రాంతాల్లో భారీగా డిపాజిట్లు సేకరించారు. గురువారం నాడు సుష్మను పోలీసులు కోర్టులో హాజరుపరిచే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఈ వ్యవహారంపై లోతైన విచారణ జరిపేందుకు పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖర బాబు ఒక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (SIT) ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కేసు దర్యాప్తు అధికారిగా నార్త్ ఏసీపీ సత్యానందం నియమితులయ్యారు. క్రైమ్ డీసీపీ తిరుమలేశ్వర రెడ్డి నేతృత్వంలోని ఈ SITలో 11 మంది సభ్యులు ఉన్నారు.

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