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డిపాజిటర్ల డబ్బుతో జల్సాలు - బయటకు వస్తున్న 'మాషా అల్లా' సంస్థ లీలలు

'మాషా అల్లా ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌' మోసం కేసులో వెలుగులోకి కొత్త కోణాలు - డిపాజిటర్ల సొమ్ముతో జల్సాలు చేస్తున్న సంస్థ నిర్వాహకుడు

Masha Allah Enterprises Scam New Updates
Masha Allah Enterprises Scam New Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 11:57 AM IST

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Masha Allah Enterprises Scam New Updates : విజయవాడలో బోర్డు తిప్పేసిన మాషా అల్లా ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ కేసులో కొత్త కోణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. భారీగా ఆదాయం వస్తుందని ఆశపెట్టి ప్రజల నుంచి కోట్లలో డిపాజిట్లు వసూలు చేసిన నిర్వహకులు ఆ మొత్తాని ఆస్తులు పోగేసేందుకు, జల్సాలకు వినియోగించారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ఒకొక్కటిగా బయటికి వస్తున్నాయి.

డిష్-క్లీనింగ్ స్క్రబ్బర్ల కుంభకోణంలో భాగమైన 'మాషా అల్లా ఎంటర్‌ప్రైజెస్' సంస్థ నిర్వాహకుడు పసుపులేటి అంకుశం పాల్పడిన మోసపూరిత కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన వివరాలు క్రమంగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అతను డిపాజిట్లు సేకరించి, స్క్రబ్బర్లను ప్యాకేజింగ్ చేసే పనిని వ్యక్తులకు అప్పగించాడు. అయితే, ప్యాక్ చేసిన వస్తువులను అమ్మకుండా, వాటిని గిడ్డంగులలో నిల్వ చేశాడు. ఇదంతా ముందుగా ప్లాన్ చేసుకున్న పథకంలో భాగం.

ఉత్పత్తులను మార్కెట్‌లో అమ్ముతున్నారని, దాని ద్వారా వచ్చే లాభాలను డిపాజిటర్లకు నెలవారీ "జీతాలు" చెల్లించడానికి ఉపయోగిస్తున్నారని ప్రజలను నమ్మించి అతను పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును సేకరించాడు. వీలైనన్ని ఎక్కువ డిపాజిట్లు సేకరించి, ఆ తర్వాత కార్యకలాపాలను మూసివేయడమే అతని పథకం అని నిర్ధారించారు. ఈ కేసుపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) విచారణ ప్రారంభించింది. అతను పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి ముడి పదార్థాలను సేకరించాడు, కానీ తన జీఎస్టీ ఫైలింగ్‌లలో నిర్దిష్ట పార్టీలకు చేసిన అమ్మకాలను ప్రకటించలేదు. కార్యాలయంలో పోలీసులు జరిపిన తనిఖీలలో ఎటువంటి ముఖ్యమైన ఆధారాలు లభించలేదు. కేవలం ఒక కంప్యూటర్ మాత్రమే దొరికింది. అధికారులు ప్రస్తుతం దానిలోని డేటాను విశ్లేషిస్తున్నారు.

కడపలో రిజిస్టర్ అయిన కంపెనీ: నిందితుడు అంకుశం కడప వాస్తవ్యుడని వెల్లడైంది. అతను కడపలో 'మహ్మద్' అనే పేరుతో కంపెనీని రిజిస్టర్ చేశాడు. మాషా అల్లా ఎంటర్‌ప్రైజెస్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 45 చిన్న గిడ్డంగులను నిర్వహిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించడానికి ముందు, నిందితుడు కోళ్ల పెంపకం, పశువుల దాణా వ్యాపారంలో ఉండేవాడు. అతను డిపాజిటర్లకు ఒక్కో స్క్రబ్బర్-ప్యాకేజింగ్ యంత్రాన్ని రూ.30,000కు విక్రయించాడు. అయితే ఆ యంత్రం అసలు ఖరీదు రూ.7,000 నుంచి రూ.10,000 మధ్య ఉంటుందని అంచనా. ఈ విధంగా అతను పంపిణీదారులను, డిపాజిటర్లను అన్ని విధాలుగా మోసం చేశాడు. 10వ తేదీన బకాయి జీతాలు చెల్లిస్తానని వాట్సాప్ సందేశాలు పంపినప్పటికీ, అతను సోమవారం కార్యాలయానికి హాజరు కాలేదు.

బాండ్లపై ప్రత్యేక దృష్టి : సోమవారం రాత్రి నాటికి, సుమారు 663 మంది బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. వారు కంపెనీకి చెల్లించిన మొత్తం రూ.10 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న బాధితుల నుంచి అధికారులు వివరాలు సేకరించి నమోదు చేస్తున్నారు. అతను ప్రతి డిపాజిటర్‌కు నాన్-జ్యుడీషియల్ స్టాంప్ పేపర్‌పై తయారు చేసిన బాండ్లను జారీ చేశాడు. పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్న వారితో పాటు, వాస్తవంగా జారీ చేసిన బాండ్ల మొత్తం సంఖ్యను నిర్ధారించడంపై అధికారులు దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఈ సమాచారం కోరుతూ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ విభాగానికి ఒక లేఖ పంపించారు. అందిన వివరాల ఆధారంగా బాధితుల తుది సంఖ్యను నిర్ధారించే అవకాశం ఉంది. నిందితుల ఫోన్ నంబర్లకు అనుసంధానించిన బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను కూడా పోలీసులు సేకరిస్తున్నారు. అయితే, ఇప్పటివరకు నిందితుల ఆచూకీ లభించలేదు.

విజయవాడలో మాషా అల్లా ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ మోసం - రంగంలోకి సిట్‌

రూ.లక్ష డిపాజిట్​ చేస్తే నెలకు రూ.24 వేలు - స్క్రబ్బర్ ప్యాకేజింగ్​ పేరుతో రూ.10 కోట్లు మోసం

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