మాషా అల్లా ఎంటర్ప్రైజెస్ స్కామ్ - రూ.22 కోట్లు స్వాహా - కడప వాసులకే భారీ కుచ్చుటోపీ
అంకుశం రాజా ఖాతాల్లో రూ.32 కోట్ల లావాదేవీలు గుర్తింపు - నికరంగా 1,939 మంది డిపాజిటర్లకు రూ.22.62 కోట్ల మేర నష్టం - ఏపీ, తెలంగాణలో 62 మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్ల ఖాతాలు ఫ్రీజ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 10:06 AM IST
Masha Allah Enterprises Ankusham Raja Scam : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన విజయవాడలోని 'మాషా అల్లా ఎంటర్ప్రైజెస్' మోసం కేసులో లెక్కలు కొలిక్కి వచ్చాయి. పలువురు నుంచి డిపాజిట్ల పేరుతో కోట్లు వసూలు చేసిన ప్రధాన నిందితుడు అంకుశం రాజా బాగోతంపై పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేశారు. వ్యక్తిగత, సంస్థ ఖాతాలను జల్లెడ పట్టగా, నికరంగా 1,939 మంది బాధితులు సుమారు రూ.22.62 కోట్లు నష్టపోయినట్లు నిర్ధారించారు. నిందితుడిని విచారించేందుకు కస్టడీ కోరుతూ కోర్టులో తాజాగా పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
రూ. 32 కోట్ల లావాదేవీలు : ప్రధాన నిందితుడు అంకుశం రాజాకు చెందిన ఆరు బ్యాంకు ఖాతాలను పోలీసులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ఈ ఖాతాల్లో మొత్తం రూ.32 కోట్ల మేర లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. కస్టమర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్ల నుంచి వసూలు చేసిన డిపాజిట్లను ఈ ఖాతాల్లో జమ చేశాడు. అక్కడి నుంచి కొంత మొత్తాన్ని ఇతర ఖాతాలకు బదిలీ చేశాడు.
నికరంగా రూ.24.14 కోట్ల మేర డిపాజిట్లు వసూలు చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఇందులో ప్రతినెలా జీతాల పేరుతో రూ.1.52 కోట్లను డిపాజిటర్లకు చెల్లించారు. స్క్రబ్బర్ల ప్యాకింగ్ కోసం యంత్రాలు ఇచ్చినందుకు రూ.5.05 కోట్లు వసూలు చేశారు. ఇవి పోగా నికరంగా 1,939 మంది బాధితులు సుమారు రూ.22.62 కోట్లు నష్టపోయినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. నష్టపోయిన వారిలో అత్యధికంగా కడప జిల్లాకు చెందిన వారే ఉండటం గమనార్హం.
62 మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్ల ఖాతాలు ఫ్రీజ్ : ఈ దందా కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో మొత్తం 62 మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్లను అంకుశం రాజా తన ముఠాతో కలిసి నియమించాడు. దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్లను పోలీసులు విజయవాడకు పిలిపించారు. వారి వద్ద ఉన్న ఖాతాలు, డిపాజిట్ల వివరాలను పోల్చి చూసి పక్కాగా లెక్కలు తేల్చారు. తదనంతరం ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం వారి ఖాతాల లావాదేవీల స్టేట్మెంట్లను తెప్పించి వడపోస్తున్నారు.
గత జులై నెలలో 'డ్రైఫ్రూట్స్, మసాలా దినుసుల ప్యాకింగ్' పేరుతో నిందితులు కొత్త స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టారు. దీని ద్వారా ప్రజల నుంచి పెద్దమొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేశారు. అయితే, వీరికి కనీసం ప్యాకింగ్ సరకు కూడా అందించలేదు. ఇటు జీతాలు కూడా చెల్లించలేదు. ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయనే ఆశతో చాలామంది రెండు, మూడు పేర్లతో డిపాజిట్లు చెల్లించి నిలువునా మోసపోయారు. ఈ స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి ఒక్క రూపాయి కూడా తిరిగి రాలేదు. దీంతో వారే అత్యధికంగా నష్టపోయారు.
మరింత మంది అరెస్టుకు రంగం సిద్ధం : ఈ భారీ మోసంలో అంకుశం రాజాతో పాటు కీలక పాత్ర పోషించిన ఇతరుల ప్రమేయంపై పోలీసులు దృష్టి సారించారు. బ్యాంకు లావాదేవీలు, నగదు బదిలీల ఆధారంగా దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. ఈ ఆధారాలతో మరికొందరిని నిందితులుగా చేర్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఐదుగురిని నిందితులుగా చేర్చిన పోలీసులు, అంకుశం, అతని భార్య సుమను అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపారు. పరారీలో ఉన్న మిగిలిన నిందితుల కోసం ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలు గాలిస్తున్నాయి.
కస్టడీకి కోరుతూ కోర్టులో సిట్ పిటిషన్ : ఈ కేసులో ఏ1గా ఉన్న ప్రధాన నిందితుడు పసుపులేటి అంకుశం రాజాని కస్టడీకి తీసుకోవాలని సిట్ భావిస్తోంది. ఈ మేరకు విజయవాడలోని రెండో ఏడీజే కోర్టులో సోమవారం పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. మోసానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు రాబట్టేందుకు నిందితుడిని 8 రోజుల పాటు తమ కస్టడీకి అప్పగించాలని పోలీసులు న్యాయస్థానాన్ని అభ్యర్థించారు. గత వారం దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను కోర్టు సాంకేతిక కారణాలతో తిరస్కరించిన నేపథ్యంలో, తాజాగా మరోసారి పిటిషన్ వేశారు.
విజయవాడలో మాషా అల్లా ఎంటర్ప్రైజెస్ మోసం - రంగంలోకి సిట్
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