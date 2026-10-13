పొలాలకు వెళ్లాలన్నా ఇళ్లకు రావాలన్నా నదినే దాటాల్సిందే - వారికి తాడే ఆధారం
Tandava River Crossing Paderu : పాయకరావుపేట మండలం మాసాహెబ్పేట రైతులు ప్రాణాలకు తెగించి తాండవ నదిని దాటుతున్నారు. తాడు సాయంతో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు మోస్తూ, వంతెన కోసం వేడుకుంటున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 6:27 PM IST
Tandava River Crossing Paderu : నెత్తిన బరువైన తమలపాకుల బుట్టలు, నడుము లోతు నీళ్లు, ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నది, చేతికి ఆసరాగా ఒక చిన్న తాడు. ఏమాత్రం పట్టు తప్పినా, కాలు జారినా ప్రాణాలు జలసమాధి కావాల్సిందే. ఈ భయానక దృశ్యాలు చూస్తే ఇదంతా పాడేరు మన్యం లేదా ఏదో మారుమూల ఏజెన్సీ ప్రాంతం అనుకుంటే పొరపాటే. మైదాన ప్రాంతమైన పాయకరావుపేట మండలంలో మన రైతులు పడుతున్న దయనీయ పరిస్థితి ఇది. ప్రతిరోజూ వ్యవసాయం కోసం వీరు తాండవ నదిలో ఈ సాహస యాత్ర చేయాల్సిందే.
పాయకరావుపేట మండలం మాసాహెబ్పేట గ్రామంలో రైతుల కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. గ్రామానికి ఆనుకుని తాండవ నది ప్రవహిస్తోంది. ఈ నదికి అవతలి వైపున ఉన్న కేశవరం వైపు మాసాహెబ్పేట రైతులకు సాగు భూములు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా వీరంతా ఈ భూముల్లో తమలపాకు తోటలను సాగు చేస్తుంటారు. ప్రతిరోజూ ఉదయం పొలాలకు వెళ్లాలన్నా, సాయంత్రం పనులు ముగించుకుని తిరిగి ఇళ్లకు చేరుకోవాలన్నా ఈ నదినే దాటాలి. వంతెన లేకపోవడంతో నదిని దాటేందుకు వీరు పడుతున్న పాట్లు వర్ణనాతీతం.
వరదలకు కొట్టుకుపోయిన తాత్కాలిక దారి : గతంలో రైతులు నదిని దాటేందుకు కొన్ని తాత్కాలిక ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. సిమెంటు స్తంభాలను నదిలో అడ్డుగా వేసుకుని, ఒక వంతెనలా మార్చుకున్నారు. వాటి మీదుగా జాగ్రత్తగా రాకపోకలు సాగించేవారు. అయితే, ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు తాండవ నదికి వరద పోటెత్తింది. ఉద్ధృతంగా వచ్చిన వరద ప్రవాహానికి ఆ సిమెంటు స్తంభాలు పూర్తిగా కొట్టుకుపోయాయి. దీంతో రైతుల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రత్యామ్నాయ మార్గం ఏదీ లేకపోవడంతో రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
నెత్తిన బుట్టలు : తమలపాకు తోటలకు రోజువారీ సంరక్షణ అవసరం. ఆకులను కోసి మార్కెట్కు తరలించకపోతే రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతారు. దీంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో రైతులు తమ ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని నదిని దాటుతున్నారు. ప్రవాహానికి ఎదురొడ్డి నడిచేందుకు నదికి ఇరువైపులా ఒక బలమైన తాడును కట్టుకున్నారు. ఒక చేత్తో ఆ తాడును గట్టిగా పట్టుకుని, నెత్తిన బరువైన తమలపాకుల బుట్టలు, ఇతర వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను పెట్టుకుని నీటిలోకి దిగుతున్నారు. నడుము లోతు నీటిలో ప్రాణభయంతో నదిని దాటుతున్నారు.
bridge demand Payakaraopeta : ఎన్నో ఏళ్లుగా తాము ఈ సమస్యతో సతమతమవుతున్నామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్నికల సమయంలో వచ్చే నాయకులు వంతెన నిర్మిస్తామని హామీలు ఇవ్వడమే తప్ప, తమ కష్టాలను ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని వాపోతున్నారు. ఇకనైనా ప్రభుత్వం, అధికారులు స్పందించి తాండవ నదిపై శాశ్వత వంతెన నిర్మాణం చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వంతెన నిర్మిస్తే తమ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను సురక్షితంగా రవాణా చేసుకోవడంతో పాటు, తమకు ప్రాణాపాయం తప్పుతుందని మాసాహెబ్పేట రైతులు వేడుకుంటున్నారు.
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