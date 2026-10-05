పోలీసుల వల్లే వ్యాపారవేత్త నేమారం హత్య జరిగింది - మార్వాడీల ఆందోళన
వ్యాపారవేత్త నేమారం చౌదరి (55) అనుమానాస్పద రీతిలో మృతి ఆందోళనకు దారితీసింది. హత్యకు పోలీసుల నిర్లక్ష్యమే కారణమంటూ మార్వాడీ సంఘం నాయకులు పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట బైఠాయించి ఆందోళనకు దిగారు.
Published : October 5, 2026 at 8:25 PM IST
Businessman Nemaram Choudhary Murder Case : హైదరాబాద్లోని పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ వ్యాపారవేత్త హత్య తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. వ్యాపార లావాదేవీల కోసం ఇంట్లో నుంచి రూ.10 లక్షల నగదుతో బయలుదేరిన వ్యక్తి మేడ్చల్ సమీపంలోని ఓ చెరువు కట్ట వద్ద విగతజీవిగా మారాడు. డబ్బు కోసమే దుండగులు ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే పోలీసుల నిర్లక్ష్యం, సాంకేతిక సమాచారం సేకరించడంలో జరిగిన జాప్యం వల్లే ఈ హత్య జరిగిందని ఆరోపిస్తూ మార్వాడీ సంఘం నాయకులు ఆందోళనకు దిగారు. తాజాగా సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డైన దృశ్యాలు ఈ కేసు దర్యాప్తులో కీలకంగా మారాయి.
పేట్ బషీరాబాద్ పీఎస్కు కేసు బదిలీ
గుండ్లపోచంపల్లిలో నివాసం ఉంటున్న వ్యాపారవేత్త నేమారం చౌదరి (55) అనుమానాస్పద రీతిలో మృతి చెందడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. మేడ్చల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మురహరి చెరువు కట్ట వద్ద ఆయన మృతదేహాన్ని గుర్తించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. గత రెండు రోజుల క్రితం ఇంట్లో నుంచి వ్యాపార లావాదేవీల రూ.10 లక్షల నగదు తీసుకుని బయలుదేరిన ఆయన ఎంతకూ తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఈ నెల 3వ తేదీన పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మిస్సింగ్ కేసుగా నమోదు చేసుకుని గాలింపు చేపట్టిన పోలీసులకు చివరికి ఆయన విగతజీవిగా కనిపించడం స్థానికంగా తీవ్ర విషాదం నింపింది. మొదట మేడ్చల్ పోలీసులు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేశారు. మిస్సింగ్ కేసు నమోదైన పేట్ బషీరాబాద్ పీఎస్కు కేసును బదిలీ చేశారు.
నగదు కోసమే హత్య చేశారా?
నేమారం చౌదరి మృతదేహాన్ని పరిశీలించిన పోలీసులు హత్య కోణంలో కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. చౌదరి అదృశ్యమైన రోజున జరిగిన పరిణామాలపై పోలీసులు దృష్టి సారించగా కీలక ఆధారాలు లభ్యమయ్యాయి. అల్వాల్ చౌరస్తా నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్లిన నేమారం చౌదరి రైతు బజార్ వద్ద ఓ థార్ కారు ఎక్కి వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇందుకు సంబంధించిన విజువల్స్ స్థానికంగా ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో స్పష్టంగా రికార్డయ్యాయి. ఆయన వద్ద ఉన్న నగదు కోసమే తెలిసిన వ్యక్తులు ఆయన్ను థార్ కారులో ఎక్కించుకుని తీసుకువెళ్లి హతమార్చి ఉంటారని బంధువులు, పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
కఠినంగా శిక్షించాలి
మరోవైపు నేమారం చౌదరి హత్యకు పోలీసుల నిర్లక్ష్యమే కారణమంటూ మార్వాడీ సంఘం నాయకులు పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట భైఠాయించి ఆందోళనకు దిగారు. చౌదరి అదృశ్యమైన రోజే తాము ఫిర్యాదు చేసినా పోలీసులు సకాలంలో స్పందించలేదని వారు మండిపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా కాల్ డేటా రికార్డ్స్-సీడీఆర్ తీయడంలో పోలీసులు సుమారు 20 గంటలకు పైగా తీవ్ర జాప్యం చేశారని, ఆ సాంకేతిక సమాచారం త్వరగా వచ్చి ఉంటే చౌదరి ప్రాణాలతో దక్కేవాడని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సమాజంలో ఎంతో మంచి వ్యక్తిగా పేరున్న చౌదరిని హతమార్చిన నిందితులను వెంటనే పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
"నేమారం చౌదరి చాలా మంచి వ్యక్తి. మాకు చాలా సహాయం చేసేవారు. ఇంట్లో నుంచి రూ.10 లక్షల నగదు తీసుకొనివెళ్లారు. నేమారం చౌదరి రైతు బజార్ వద్ద ఓ థార్ కారు ఎక్కి వెళ్లారు. డబ్బుల కోసమో హత్య చేశారు. నిందితులను వెంటనే పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలి. చౌదరి అదృశ్యమైన రోజే ఫిర్యాదు చేస్తే పోలీసులు విచారణ ఆలస్యం చేశారు" - మార్వాడీ సంఘం నాయకులు
పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు
ఈ హత్య కేసులో ఇప్పుడు ఆ థార్ కారు కీలకంగా మారింది. సీసీ ఫుటేజీలో రికార్డైన థార్ కారు ఎవరిది? అందులో ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరు? అన్నదానిపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. అల్వాల్ రైతు బజార్ ప్రాంతం నుంచి మురహరి చెరువు కట్ట వరకు ఆ థార్ కారు వెళ్లిన రూట్ మ్యాప్ను సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా జల్లెడ పడుతున్నారు. మరోవైపు చౌదరితో చివరిగా ఫోన్లో మాట్లాడిన వ్యక్తుల కాల్ డేటాను విశ్లేషిస్తున్నారు. వ్యాపార లావాదేవీల కోణంలో ఎవరికైనా పేమెంట్ ఇవ్వడానికి వెళ్లి ఈ దారుణానికి బలయ్యారా? లేక పాత కక్షలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అన్న కోణంలో పోలీసులు రెండు బృందాలతో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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