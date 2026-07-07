YUVA : అరుదైన యుద్ధ కళాల్లో పేరుగాంచిన హన్మకొండ యువకుడు
ముయ్ చైయా, పెకిటి తిర్సియా కలి వంటి అరుదైన మార్షల్ ఆర్ట్స్లో పట్టు - చిన్నప్పటి నుంచే అభిరుచి - 2026 అమేజింగ్ ముయ్ థాయ్ ఫెస్టివల్లో పాల్గొనే అవకాశం
Published : July 7, 2026 at 4:17 PM IST
Baba Sai Martial Arts Expert : 3 నెలల వయసులోనే తల్లిదండ్రులు విడిపోయారు. తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. సివిల్స్ సాధించాలనే కల చేజారింది. నిరుత్సాహపడలేదు. కన్నీళ్లను ఆయుధాలుగా మార్చుకుని, ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన 'ముయ్ చైయా', 'పెకిటి తిర్సియా కలి' వంటి మార్షల్ ఆర్ట్స్లో పట్టు సాధించాడు హన్మకొండకు చెందిన బాబా సాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకుని ప్రస్తుతం వరంగల్ వేదికగా వందల మంది మహిళలు, యువతకు పాఠాలు నేర్పుతున్నాడు. తెలంగాణ నుంచి ఈ అరుదైన విద్యను అందిస్తున్న ఏకైక మాస్టర్ బాబాసాయి సక్సెస్ స్టోరీ ఇది.
మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఎంపిక : హన్మకొండకు చెందిన బాబాసాయి తల్లి రమాదేవి సంరక్షణలో పెరిగాడు. వరంగల్లో పాఠశాల విద్య హైదరాబాద్లో ఇంటర్, డిగ్రీ చదివాడు. ఆ తర్వాత సివిల్ సర్వీసెస్కు సిద్ధమయ్యాడు. అయితే ఆ లక్ష్యం నెరవేరకపోవడంతో చిన్ననాటి మార్షల్ ఆర్ట్స్ అభిరుచినే జీవిత లక్ష్యంగా ఎంచుకున్నాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా వెనకడుగు వేయకుండా అనుకున్న లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకున్నాడు.
తొలి తెలంగాణ వ్యక్తిగా గుర్తింపు : ఆ ఆసక్తితోనే 10ఏళ్లకు పైగా యుద్ధ కళల రంగంలో సాధన చేస్తున్నాడు . కరాటే, కుంగ్ఫూ, థైక్వాండో వంటి కళలతో పాటు అరుదైన యుద్ధ కళల్లో ప్రావీణ్యం సాధించి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. థాయ్లాండ్కు చెందిన ముయ్ చైయా, ఫిలిప్పీన్స్కు చెందిన పెకిటి తిర్సియా కలి వంటి ప్రాచీన యుద్ధ కళల్లో శిక్షణ పొందాడు. ఈ కళల్లో శిక్షణ ఇస్తున్న తొలి తెలంగాణ వ్యక్తిగా గుర్తింపు పొందాడు.
అమేజింగ్ ముయ్ థాయ్ ఫెస్టివల్లో అవకాశం : ముయ్చైయా, పెకిటి తిర్సియా కలి వంటి యుద్ధ కళలలో ప్రావీణ్యం సంపాదించాలని అనుకున్నాడు. 2016లో గోవాలో తుహోన్ ఆదియ్య రాయ్ వద్ద శిక్షణ ప్రారంభించి 2ఏళ్ల పాటు కఠోర సాధన చేశాడు. అనంతరం తుహోన్ షిఫు కనిష్క శర్మ వద్ద 4ఏళ్ల పాటు శిక్షణ పొంది తన నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగు పరుచుకున్నాడు. 2026లో నిర్వహించిన అమేజింగ్ ముయ్ థాయ్ ఫెస్టివల్లో పాల్గొనే అవకాశం దక్కించుకున్నాడు.
"నేను తెలంగాణ మొదటి పెకిటి తిర్సియా కలి అలాగే ముయ్చైయా శిక్షకుడిని. ముయ్చైయాలో మనం వేరేవాళ్లని కొట్టనవసరం లేదు. వాళ్లు మనల్ని కొడితే వాళ్లకే దెబ్బ తగులుతుంది. 2026 అమేజింగ్ ముయ్ థాయ్ ఫెస్టివల్లో అవకాశం వచ్చింది. థాయ్లాండ్లో నేనే రిప్రెసెంట్ చేశాను. ఈ ఆర్ట్ను చిన్నపిల్లలకు అలాగే అమ్మాయిలకు నేర్పించటం నా ముఖ్య ఉద్దేశం" - బాబా సాయి, మార్షల్ ఆర్ట్స్ శిక్షకుడు
యుద్ధకళల్లో యువతకు శిక్షణ : ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి పెకిటి-తిర్సియా కలి, ముయ్ చైయా యుద్ధకళల్లో శిక్షణ అందిస్తున్న అరుదైన శిక్షకుల్లో బాబా సాయి ఒకరు. ఫిలిప్పీన్స్కు చెందిన పెకిటి-తిర్సియా కలి ఆత్మరక్షణ కోసం ఉపయోగించే యుద్ధకళ. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక భద్రతా సంస్థలు, సైనిక విభాగాలు, ప్రత్యేక దళాలు ఈ విధానంలోని అంశాలను అభ్యసిస్తున్నాయి. యువతకు ఈ యుద్ధకళల్లో శిక్షణ అందిస్తూ ఆత్మరక్షణతో పాటు క్రమశిక్షణ, అప్రమత్తత, మానసిక ధైర్యాన్ని పెంపొందించేం దుకు కృషి చేస్తున్నాడు.
భవిష్యత్తులో మరిన్ని శిక్షణ కేంద్రాలు : భవిష్యత్తులో మరిన్ని శిక్షణా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యువతకు ఈ కళలను చేరువ చేయాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నాడు. వరంగల్ కేంద్రంగా ప్రారంభమైన తన ప్రయాణం భవిష్యత్తులో మరింత విస్తరించి తెలంగాణకు, దేశానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకురావడమే ధ్యేయం అంటున్నాడు.
'థాయ్ చీ'కి ఫిదా! - చైనా యుద్ధకళను నేర్చుకుంటున్న నగర యువత
అతి వ్యాయామంతో ప్రాణాపాయం! - జిమ్ ప్రియులకు ఏఐఎన్యూ వైద్యుల హెచ్చరిక