35 రోజుల క్రితం పెళ్లయినా వదలని పాత వ్యామోహం - ప్రియురాలిని చంపి కాలువలోకి దూకిన యువకుడు
Durga Agraharam Murder Case: విజయవాడ దుర్గాఅగ్రహారంలో వివాహితను కత్తులతో విచక్షణారహితంగా పొడిచి హత్య చేసిన యువకుడు. అనంతరం తానూ పొడుచుకుని కాలువలోకి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:55 AM IST
Married Woman Stabbed to Death Indiscriminately : వివాహేతర బంధం ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలిగొనగా ఇద్దరు చిన్నారులను అనాథలను చేసింది. నెల రోజుల కిందటే పెళ్లయిన ఓ యువకుడు, పాత ప్రియురాలి వ్యామోహం నుంచి బయటపడలేక ఆమెను కత్తితో విచక్షణారహితంగా పొడిచి చంపాడు. అనంతరం తానూ పొడుచుకుని కాలువలోకి దూకి ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. నగరంలో 5 రోజుల కిందట ప్రియురాలిని చంపి అపార్ట్మెంట్పై నుంచి దూకి యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన మరవక ముందే సరిగ్గా అదే రీతిలో మరో ఘాతుకం జరగడం నగరంలో తీవ్ర కలకలం రేపింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం విజయవాడ దుర్గాఅగ్రహారానికి చెందిన నాగరాజు (31) ఏడో తరగతి వరకు చదివాడు. తండ్రి 3 ఏళ్ల క్రితం మృతి చెందాడు. అయితే అతను తల్లి, సోదరుడితో కలిసి ఉంటూ పునుగులు వేసే బండి వద్ద పనిచేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. మూడేళ్ల కిందట ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురానికి చెందిన ఓ వివాహిత కుటుంబం నాగరాజు ఇంట్లో అద్దెకు దిగింది. ఈ క్రమంలో ఆమెతో నాగరాజుకు వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. ఇటీవల నాగరాజుకు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తుండటంతో సదరు మహిళ కుటుంబం 3 నెలల కిందట ఇల్లు ఖాళీ చేసి, పక్కనే ఉన్న మరో ఇంట్లోకి మారింది.
35 రోజుల కిందట వివాహం : నాగరాజుకు 35 రోజుల కిందట వివాహమైంది. పెళ్లయిన కొద్దిరోజులకే 16 రోజుల పండగ కోసం భార్య పుట్టింటికి వెళ్లింది. భార్య దూరంగా ఉన్న సమయంలో నాగరాజు పాత వ్యామోహాన్ని మళ్లీ తెరపైకి తెచ్చాడు. తమ ఇంట్లోకి అద్దెకు రావాలంటూ సదరు వివాహితపై ఒత్తిడి తెచ్చాడు. అతను మళ్లీ తనతో సన్నిహితంగా ఉండేందుకే ఇదంతా చేస్తున్నాడని గ్రహించిన ఆమె నిరాకరించింది. ఈ క్రమంలో భార్యపై నాగరాజుకు విరక్తి కలిగింది. పుట్టింటికి వెళ్లిన భార్యను తీసుకురాకుండా, కనీసం ఫోన్ కూడా చేయకుండా తప్పించుకు తిరగసాగాడు. 2 రోజుల కిందటే నాగరాజు మామ స్వయంగా తన కూతురిని తీసుకొచ్చి నాగరాజు ఇంట్లో దింపారు. భార్య పక్కనే ఉన్నా ప్రియురాలు తనకు దక్కడం లేదనే మనస్తాపంతో, ఎవరో తనకు చేతబడి చేశారంటూ నాగరాజు పిచ్చిగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టాడు. ఎలాగైనా ఆమెను అంతమొందించి, తాను చావాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
Ryves Canal Suicide Attempt: నిన్న(బుధవారం) ఉదయం సదరు వివాహిత ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సమయం చూసి, పక్క డాబాపై నుంచి నాగరాజు ఆమె ఇంట్లోకి చొరబడ్డాడు. మాట్లాడాలని ఒత్తిడి చేయగా ఆమె నిరాకరించడంతో, వెంట తెచ్చుకున్న కత్తులతో ఆమె పొట్ట, తలపై విచక్షణారహితంగా పొడిచాడు. తీవ్ర రక్తస్రావమై ఆమె అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచింది. అనంతరం నాగరాజు తనను తాను పొడుచుకుని, రక్తపు మరకలతోనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి పక్కనే ఉన్న రైవస్ కాలువలోకి దూకాడు. అతడిని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే కాలువలోకి దూకి ఒడ్డుకు చేర్చారు. తీవ్ర గాయాలైన నాగరాజును ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించగా వైద్యులు శస్త్రచికిత్స చేశారు. ప్రస్తుతం అతని పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని తెలిపారు.
కన్నీరుమున్నీరవుతున్న చిన్నారులు: మృతురాలికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. ఉదయం పాఠశాలకు వెళ్లిన పిల్లలకు తల్లి మరణించిన విషయం తెలియదు. సాయంత్రం స్కూలు నుంచి రాగానే ఇంటి వద్ద గుమిగూడిన జనాన్ని చూసి కంగారుపడ్డారు. లోపలికి వెళ్లి చూసేసరికి తల్లి రక్తపు మడుగులో శవమై పడి ఉండటంతో ఆ చిన్నారులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించడం స్థానికులను తీవ్రంగా కలచివేసింది. మరోవైపు భర్త చేసిన ఘోరాన్ని చూసి నాగరాజు భార్య నిశ్చేష్టురాలైంది.
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