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లోన్​యాప్​ వేధింపులకు వివాహిత బలి - రుణ చెల్లింపుల్లో జాప్యమే కారణమా?

నేరేడ్‌మెట్‌లోని జేజేనగర్‌లో ఘటన - మృతురాలి తండ్రి వెంకటరెడ్డి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు

Woman Commits Suicide For Loan App Harassment
Woman Commits Suicide For Loan App Harassment (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 7:57 PM IST

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Woman Losts Life For Loan App Harassment : ఎన్నో ఆశలతో ప్రారంభించిన ఓ యువతి కథ అనూహ్యంగా విషాదంలో ముగిసింది. లోన్‌యాప్‌ నిర్వాహకుల వేధింపులు తాళలేక ఓ వివాహిత ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన హైదరాబాద్‌లోని నేరేడ్‌మెట్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో కలకలం రేపింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదాన్ని నింపగా, ఆన్‌లైన్‌ రుణ యాప్‌ల వేధింపులపై మరోసారి ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా గణపవరం గ్రామానికి చెందిన శివదానపు దేవనందిని (25) ద్వారకా తిరుమల ప్రాంతానికి చెందిన టి. రేవంత్‌కుమార్‌ను ప్రేమించి 2022వ సంవత్సరంలో వివాహం చేసుకుంది. ప్రేమ వివాహం కారణంగా కుటుంబానికి దూరమైన ఆమె, భర్తతో కలిసి గత మూడు సంవత్సరాలుగా నేరేడ్‌మెట్‌లోని జేజేనగర్‌లో నివాసముంటూ ప్రైవేట్‌ ఉద్యోగాలు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తోంది. తమ కష్టాలతోనే జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కలలు కన్న ఈ దంపతుల జీవితంలో ఆర్థిక సమస్యలు చీకట్లు నింపాయి.

లోన్‌యాప్‌ వేధింపులే కారణమా? : ఈ నెల 7వ తేదీన రేవంత్‌కుమార్‌ పనిమీద బయటకు వెళ్లగా, ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న దేవనందిని నుంచి ఫోన్‌ కాల్స్‌కు స్పందన రాకపోవడంతో అతడు ఇంటికి చేరుకున్నాడు. బెడ్‌రూమ్‌లో ఫ్యాన్‌కు ఉరేసుకుని ఆమె విగతజీవిగా కనిపించడంతో వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతురాలి మొబైల్‌ ఫోన్‌ను పరిశీలించారు. దానిలో ఆమె ఓ లోన్‌యాప్‌ ద్వారా రుణం తీసుకున్నట్లు గుర్తించారు. రుణ చెల్లింపుల్లో జాప్యం కారణంగా నిర్వాహకులు పదేపదే ఫోన్‌ చేసి తీవ్రంగా వేధించినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.

కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు : అయితే, ప్రేమ వివాహం తర్వాత కుమార్తె తమతో సంబంధాలు కొనసాగించలేదని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. కేవలం లోన్‌యాప్‌ వేధింపులే కాకుండా, ఆమె మరణం వెనుక ఇతర కారణాలు లేదా భర్త పాత్ర కూడా ఉండొచ్చని మృతురాలి తండ్రి వెంకటరెడ్డి అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ సమగ్ర విచారణ కోరారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.

ఆర్థిక ఇబ్బందులు తాళలేక దంపతుల ఆత్మహత్య : ఆర్థిక ఇబ్బందులను తాట్టుకోలేక దంపతులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన విషాద ఘటన విశాఖ నగర పరిధి శ్రీనగర్‌లో చోటుచేసుకుంది. సీఐ డీవీ రమణ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, శ్రీకాకుళం జిల్లా గారకు చెందిన దీర్ఘాశి బలరాం (33) విజయనగరానికి చెందిన మండ ప్రియాంక (30)ను ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. వారికి నాలుగేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. జీవనం కోసం నగరానికి వచ్చిన వారు ఆమె కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శ్రీనగర్‌లో ఉంటున్నారు.

విదేశాల్లో వెల్డింగ్‌ పనికి వెళ్లి ఇటీవలే బలరాం తిరిగి వచ్చాడు. ఇదే క్రమంలో బలరాం మద్యానికి బానిసై అప్పులు చేస్తూ తరచూ భార్యను వేధిస్తున్నాడు. బాధితురాలు అనేకసార్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ నెల 7న రాత్రి 10 గంటల సమయంలో బిర్యానీ కావాలని ప్రియాంకాని ఒత్తిడి చేయడంతో ప్రియాంక తల్లి తీసుకురావడానికి బయటకు వెళ్లారు. తిరిగి వచ్చే సరికి కుమార్తె, అల్లుడు ఉరికి వేలాడుతూ కనిపించారు. స్థానికుల సాయంతో పోలీసులకి ఫిర్యాదు చేశారు. ఎస్సై అసిరి తాత ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. భర్త వేధింపులతో పాటు అప్పుల బాధ తాళలేక జీవితంపై విరక్తి చెందిన ప్రియాంక ఉరి వేసుకోగా అది చూసిన ఆమె భర్త తనకేమవుతుందోనని భయాందోళనకు గురై అక్కడే ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

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లోన్​యాప్​ వేధింపులు
WOMEN DIED FOR LOAN APP HARASSMENT

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