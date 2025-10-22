ETV Bharat / state

పొలానికి వెళ్లిన మహిళతో రౌడీషీటర్ అసభ్య ప్రవర్తన ​ - ఇంటికి వచ్చి ఉరేసుకున్న ఇల్లాలు

రౌడీషీటర్​ వేధింపులకు వివాహిత బలవన్మరణం - పొలంలో పనికి వెళ్లిన మహిళకు వేధింపులు - ఇంటికి వచ్చి ఉరివేసుకున్న మహిళ

Married Woman Dies after being Harassed by Rowdy Sheeter
Married Woman Dies after being Harassed by Rowdy Sheeter (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Married Woman Dies after being Harassed by Rowdy Sheeter : రౌడీ షీటర్​ వేధింపులతో ఓ వివాహిత బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఘటన ఖమ్మం జిల్లాలో సోమవారం జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రఘునాథపాలెం మండలం వి.వెంకటాయపాలెం పంచాయతీ జగ్యాతండాకు చెందిన బోడ సుశీల(28) పత్తి తీసేందుకు మరో మహిళతో కలిసి సోమవారం సమీప అమ్మపాలెం గ్రామానికి వెళ్లింది. ఆమె ఇంటి ఎదురుగా ఉండే రౌడీషీటర్​ ధరావత్​ వినయ్​ పొలంలో ఉన్న సుశీల వద్దకు వెళ్లాడు. తన కోరిక తీర్చాలని ఆమెను వేధించాడు. ఆమె ప్రతిఘటించడంతో దాడికి పాల్పడ్డాడు. మనస్తాపం చెందిన బాధితురాలు ఇంటికి వచ్చి ఉరివేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది.

మృతురాలి శరీరంపై గాయాలు : సుశీలకు భర్త, కుమారుడు ఉన్నారు. వినయ్​ వేధింపులు, దాడితో తన భార్య ఆత్మహత్య చేసుకుందంటూ భర్త శివకుమార్​ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారు. వినయ్​పై నెల రోజుల క్రితమే రౌడీషీట్​ తెరిచారు. సుశీల మృతిపై బంధువులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఆమె ఒంటిపై గాయాలు ఉన్నాయి. శవ పరీక్షలో వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు.

కేసును పక్కదారి పట్టిస్తున్నారని బంధువులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఖమ్మం సర్వజనాసుపత్రి ఎదుట ప్రధాన రహదారిపై మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు. రఘునాథపాలెం ఇన్​స్పెక్టర్​ ఉస్మాన్​ షరీఫ్​, ఎస్సైలు, ఘటనాస్థలానికి వచ్చి బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేస్తామంటూ సర్దిచెప్పి ఆందోళనను విరమింపజేశారు. ప్రస్తుతం నిందితుడు వినయ్‌ పోలీసులు ఆదుపులో ఉన్నట్లు సమాచారం.

"సోమవారం పత్తి చేనులో పని కోసం మరో మహిళా కూలీతో కలిసి కూలీ పనికి వెళ్లింది. గ్రామానికి చెందిన వినయ్​ అనే వ్యక్తి చేను వద్దకు వెళ్లి ఆమెతో దుర్భాషలాడాడు. చేను వద్దనే ఆమెపై చేసు చేసుకున్నాడు. ఆమెను తీవ్రంగా కొట్టి తన కారులో బలవంతంగా ఎక్కించుకున్నాడు. వైరా వరకు కారులో తీసుకుని వెళ్లి తిరిగి ఆమెను తీసుకొచ్చి తనికెళ్ల వద్ద దించాడు. తర్వాత ఆమె ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఫ్యాన్​కు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది." - శివ, మృతురాలి భర్త

"పత్తి చేనులో పని కోసం వేరే మహిళతో కలిసి నా కోడలు పనికి వెళ్లింది. వినయ్​ అనే వ్యక్తి చేను వద్దకు వచ్చి ఆమెను బలవంతంగా కారులో ఎక్కించుకొని వెళ్లాడు. ఆమెను తీవ్రంగా కొట్టాడు. ఆ మనస్తాపంతో నా కోడలు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఆమెపై అతడు ఎప్పుడు దురుసుగానే ప్రవర్తించేవాడు. వినయ్​ని కఠినంగా శిక్షించాలి." - మృతురాలి అత్త, ఖమ్మం

మహిళలపై పెరుగుతున్న అఘాయిత్యాలు : ఈ మధ్యకాలంలో మహిళలపై ఎక్కువగా అఘాయిత్యాలు పెరుగుతున్నాయి. ఆడది కనపడితే చాలు కొందరు మానవ మృగాళ్లులా ప్రవర్తిస్తారు. ఇందులో భార్యను భర్త హత్య చేయడం, అలాగే వివాహేతర సంబంధాలకు అడ్డువస్తున్నారని తాళి కట్టిన భార్యనే కడతేర్చుతున్నారు. మహిళలను బానిసలుగా చూస్తూ వారిని హక్కుగా ఫీల్​ అవుతున్న పురుషులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన మీర్​పేట్​ మర్డర్​ కేసునే ఇందుకు ఉదాహరణ. వివాహేతర సంబంధంలో పడి తాళికట్టిన భార్యనే చంపిన తర్వాత ముక్కలుగా చేసి కుక్కర్​లో ఉడిగించాడు. ఇలా ఎన్నో అఘాయిత్యాలు మహిళలపై జరుగుతున్నాయి.

భార్య చేతిలో భర్త హత్య - తల్లి చేసిన పనికి అనాథలుగా మారిన నలుగురు చిన్నారులు

తన గదిలోని బాత్రూంలో మహిళ సూసైడ్ - 'పరువు' కోసం ఆలస్యం చేస్తే ప్రాణమే పోయింది!

TAGGED:

MARRIED WOMAN DIES
ROWDY SHEETER HARASSED BY WOMAN
KHAMMAM CRIME NEWS
ఖమ్మం జిల్లాలో మహిళ ఆత్మహత్య
SEXUAL HARRASMENT ON WOMEN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.