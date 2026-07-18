అక్షింతలు పడ్డాయి, అకౌంట్లు ఖాళీ అయ్యాయి - నకిలీ పెళ్లిళ్లతో మోసపోతున్న యువత
అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లో మధ్యవర్తులు, నకిలీ మ్యారేజ్ బ్యూరో ముఠాల మోసాలు - రైతు బిడ్డలే లక్ష్యంగా రెచ్చిపోతున్న కేటుగాళ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 10:23 PM IST
Fake Marriages in Andhra Pradesh : చేతిలో డబ్బు. పేరుమోసిన వ్యవసాయ కుటుంబం. ఎకరాల కొద్దీ పొలాలు. అయినా పెళ్లి మాత్రం కుదరడం లేదు. అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లో ఎంతో మంది రైతు బిడ్డలను వేధిస్తున్న సమస్య ఇది. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ రైతు బిడ్డలతో పాటు వారి కుటుంబాల్లోనూ ఆందోళన పెరుగుతోంది. ఇదే బలహీనతగా మార్చుకున్న కొందరు మధ్యవర్తులు, నకిలీ మ్యారేజ్ బ్యూరో ముఠాలు 'మంచి సంబంధం' పేరుతో లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసి చివరకు మోసం చేస్తున్నారు. ఫలితంగా డబ్బు పోవడమే కాదు, పరువు దెబ్బతినడం, నమ్మకం కోల్పోవడం వంటి బాధలతో బాధిత కుటుంబాలు తీవ్ర వేదన అనుభవిస్తున్నాయి.
మంచిగా చదువుకున్నావు, ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నావు అయినా ఇంకా పెళ్లి కాలేదా? అనే ప్రశ్నలు యువకులు, వారి తల్లిదండ్రులను తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురిచేస్తుండగా ఆ వేధింపుల నుంచి బయటపడాలనే తొందరపాటే నకిలీ పెళ్లి ముఠాలకు అవకాశమిస్తోంది. నిండా మోసపోయామని తెలిశాక డబ్బు నష్టం ఒక ఎత్తయితే చుట్టుపక్కలవారికి ముఖం చూపించలేకపోతున్నారు.
జరిగిన సంఘటనలు :
- అనంతపురం టూటౌన్ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో పెళ్లి పేరిట దాదాపు రూ. లక్షల నగదు, నగలు పోగొట్టుకున్న 40 ఏళ్ల వ్యక్తి ఆ ఘటన నుంచి తేరుకోవడానికి రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది.
- కళ్యాణదుర్గం ప్రాంతంలో 20 ఎకరాలు ఉన్న వ్యక్తి ఇటీవల మధ్యవర్తుల ద్వారా విజయవాడ ప్రాంతానికి చెందిన అమ్మాయికి తాళి కట్టారు. ఎదురుకట్నంగా రూ. 4 లక్షలు, పెళ్లి ఖర్చులు రూ.2 లక్షలు ఇచ్చారు. వివాహమైన నాలుగో రోజే ఆ అమ్మాయి ఉడాయించడంతో కుంగుబాటుతో ఇల్లు కూడా దాటడం లేదు.
- ఓ మ్యారేజీ బ్యూరో ద్వారా పెద్దవడుగూరులో ఓ యువకుడు ఇలాంటి వలలో పడి సుమారు రూ. 7 లక్షలు పోగొట్టుకున్నారు. పెళ్లయిన కొన్ని రోజులకే భార్య రైలెక్కి పారిపోవడంతో పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
రైతు బిడ్డలే లక్ష్యం : గ్రామాల్లో 35-40 ఏళ్ల వయసొచ్చిన పెళ్లికాని, ఆర్థికంగా స్థిరపడిన యువకులను మధ్యవర్తులు ముందే గుర్తిస్తారు. స్థానికంగా విచారిస్తే నిజాలు తెలిసిపోతాయని గుంటూరు, విజయవాడ, శ్రీకాకుళం వంటి దూర ప్రాంత సంబంధాలు తీసుకొస్తారు. పెళ్లికుమార్తెతో పాటు వచ్చే తల్లి, తండ్రి, అక్క, బావ అందరూ నకిలీ వ్యక్తులే. అమ్మాయిది పేద కుటుంబమని, పేదరికంలో ఉన్నారని సాకులు చెప్పి పెళ్లి ఖర్చులు, ఎదురుకట్నం రూపంలో కనీసం రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు ముందే వసూలు చేస్తారు. పెళ్లికి కూడా పది మందిలోపే వస్తారు. ఆచారలలో కూడా ఎవరూ పాల్గొనరు.
మూడు రోజులకే ఉడాయింపు : పెళ్లయిన 2, 3 రోజుల్లోనే కేటుగాళ్ల నాటకాలు మొదలవుతాయి. అక్కకు ఒంట్లో బాగోలేదనో, అమ్మకు సీరియస్గా ఉందనో సాకులు చెబుతారు. లేదంటే తనకు ఇక్కడి వాతావరణం పడటం లేదని, ఆరోగ్యం కుదుటపడేందుకు కాస్త సమయం కావాలంటూ ఆ పెళ్లికుమార్తె అందరికీ చెబుతుంది. ఆపై అదను చూసి అక్కడి నుంచి ఉడాయిస్తారు. వీలుంటే నగలు, నగదును కూడా సర్దేస్తారు. ఈ తరహా నేరాలు కూడా ఒక రకమైన హనీట్రాప్ కోవలోకే వస్తాయి.
ధైర్యంగా ఫిర్యాదు చేయడం మేలు : ఇటువంటివి జరిగినప్పుడు అవమాన భారంతో లోలోపల కుమిలిపోవడం అంటే మోసగాళ్లకు మరింత బలం చేకూర్చినట్టే. పెద్దవడుగూరు బాధితుడిలా ధైర్యంగా ముందుకొచ్చి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం ద్వారానే ఇలాంటి ముఠాల ఆట కట్టించగలం. మోసం చేయడమే తప్పు అంతేకాని మోసపోవడం నేరం కాదు. బాధితులు, బంధువులు, సమాజం కూడా వారికి అండగా నిలవాల్సిన అవసరం ఉంది. పూర్తిగా విచారించుకోవడం, తెలియని, దూరపు సంబంధాలు వస్తే ఆధార్, ఇతర గుర్తింపు ఆధారాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం, పెళ్లికి ముందు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రస్తావన తేవడం, నగదు రూపంలో కాకుండా బ్యాంకు ఖాతా ద్వారానే లావాదేవీలు జరపడం, అనుమానం వస్తే వెంటనే 1930కో, స్థానిక పోలీసులకో ఫిర్యాదు చేయడం తదితర జాగ్రత్తలు పాటించడం ఎంతో మేలు.
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