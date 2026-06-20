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తెలుగు కోడలిగా జర్మనీ యువతి - హిందూ సంప్రదాయాల మధ్య ఘనంగా వివాహం

ప్రేమకు సరిహద్దులు లేవని నిరూపించిన జంట - జర్మనీలో మొదలైన పరిచయం - పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి - హిందూ వివాహ సంప్రదాయాలను ఆసక్తిగా వీక్షించిన విదేశీయులు

AP Youth Married Germany Girl in Narasaraopeta
AP Youth Married Germany Girl in Narasaraopeta (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 1:15 PM IST

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AP Youth Married Germany Girl in Narasaraopeta : ప్రేమకు కులం లేదు, మతం లేదు, దేశం లేదు అంటారు. ఆ మాటను నిజం చేస్తూ వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో పుట్టి పెరిగిన రెండు హృదయాలు ఒక్కటయ్యాయి. భాషలు వేరు, సంస్కృతులు వేరు, ఖండాలు వేరు అయినా మనసులు కలిస్తే సరిహద్దులు కూడా చిన్నవైపోతాయని ఈ ప్రేమకథ నిరూపించింది. ప్రేమ అనేది ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎలా పుడుతుందో చెప్పలేం. కానీ పుట్టిన తర్వాత మాత్రం జీవితాన్నే కొత్త రంగులతో నింపేస్తుంది. అలాంటి మధురమైన అనుబంధంలో మునిగిపోయిన ఓ జంట ఇప్పుడు పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటైంది.

ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే వారిద్దరూ ఒకే దేశానికి చెందిన వారు కాదు. ఒకరు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన యువకుడు కాగా, మరొకరు జర్మనీకి చెందిన యువతి. వేల కిలోమీటర్ల దూరం, భిన్నమైన జీవన విధానాలు, వేర్వేరు సంప్రదాయాలు వారి ప్రేమకు అడ్డుకాలేకపోయాయి. కాలక్రమంలో వారి అనుబంధం మరింత బలపడగా, చివరకు వివాహ బంధంతో జీవితాంతం కలిసి నడవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ ఖండాంతర ప్రేమకథకు నరసరావుపేట వేదికైంది. కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రుల సమక్షంలో సంప్రదాయబద్ధంగా జరిగిన ఈ వివాహం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ప్రేమకు నిజంగా హద్దులు లేవని, మనసులు కలిస్తే ప్రపంచమే ఒక కుటుంబంగా మారుతుందని ఈ జంట మరోసారి చాటిచెప్పింది. మరి ఆంధ్రా అబ్బాయి మనసు గెలుచుకున్న జర్మనీ యువతి ఎవరు? వారి ప్రేమ ఎలా మొదలైంది? నరసరావుపేటలో జరిగిన ఈ అరుదైన ఖండాంతర కల్యాణం వెనుక ఆసక్తికరమైన కథ ఏమిటి? తెలుసుకుందాం!

జర్మనీలో మొదలైన పరిచయం : పల్నాడు జిల్లా నకరికల్లు మండలం దేచవరం గ్రామానికి చెందిన యాంపాటి శ్రీనివాసరావు, బంగారమ్మ దంపతుల కుమారుడు వెంకటేశ్వర్లు ఉన్నత విద్యాభ్యాసం కోసం కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం జర్మనీ వెళ్లారు. అదే సమయంలో రష్యా నుంచి వచ్చిన పలీనా కూడా అదే విద్యాసంస్థలో చేరింది. చదువుల సమయంలో వీరిద్దరి మధ్య ఏర్పడిన పరిచయం క్రమంగా స్నేహంగా, అనంతరం ప్రేమగా మారింది. ఈలోగా వెంకటేశ్వర్లుకు ప్రముఖ సాంకేతిక సంస్థ యాపిల్‌లో ఉద్యోగం లభించింది. భవిష్యత్తును కలిసి నిర్మించుకోవాలని నిర్ణయించిన ఈ జంట తమ ప్రేమ విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేశారు.

పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి : వెంకటేశ్వర్లు, పలీనా నిర్ణయాన్ని ఇరు కుటుంబాలు అంగీకరించాయి. ముఖ్యంగా పలీనా తల్లిదండ్రులు సర్గే జోరిన్‌, ఎలీనా జోరినా వివాహానికి అంగీకారం తెలపడంతో వివాహానికి ఏర్పాట్లు ప్రారంభమయ్యాయి. శుక్రవారం నరసరావుపేటలోని ఎ-1 కన్వెన్షన్‌ హాల్‌లో కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రుల సమక్షంలో ఈ వివాహం ఘనంగా జరిగింది.

తెలుగు సంప్రదాయాలపై విదేశీయుల మక్కువ : ఈ వివాహానికి రష్యా, జర్మనీ దేశాల నుంచి వధువు బంధువులు ప్రత్యేకంగా హాజరయ్యారు. వారు భారతీయ, ముఖ్యంగా హిందూ వివాహ సంప్రదాయాలను ఆసక్తిగా వీక్షించారు. మంగళసూత్రధారణ, తలంబ్రాలు, ఆశీర్వాదాలు వంటి ఆచారాలు విదేశీ అతిథులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. అదే సమయంలో క్రైస్తవ సంప్రదాయాలకు కూడా ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

ప్రపంచాన్ని ఆకర్షిస్తున్న తెలుగు సంస్కృతి : తెలుగు సంస్కృతి, కుటుంబ విలువలు, వివాహ సంప్రదాయాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందుతున్నాయని ఈ వివాహం మరోసారి చాటిచెప్పింది. విదేశాల్లో పెరిగిన యువత కూడా భారతీయ సంప్రదాయాల పట్ల ఆసక్తి కనబరుస్తుండటం విశేషం. ప్రేమ రెండు హృదయాలను మాత్రమే కాదు, రెండు దేశాలు, రెండు సంస్కృతులను కూడా ఏకం చేయగలదని వెంకటేశ్వర్లు–పలీనా వివాహం అందరికీ సందేశంగా నిలిచింది.

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ANDHRA BOY MARRIED GERMANY GIRL
జర్మనీ అమ్మాయి ఏపీ అబ్బాయి పెళ్లి
AP YOUTH MARRIED GERMANY GIRL

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