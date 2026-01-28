ETV Bharat / state

ఇకపై దివ్యాంగుల ఆనందం 'డబుల్​' - రూ. 2 లక్షలకు పెరిగిన 'వివాహ ప్రోత్సాహక పథకం'

రెట్టింపైన దివ్యాంగ వివాహ ప్రోత్సాహ పథకం - వివాహం జరిగిన ఏడాదిలోపే దరఖాలస్తు - క్షేత్రస్థాయిలో చాలామంది దివ్యాంగులు ఉపాధి అవకాశాలు కరవై ఇబ్బందులు - అయిదేళ్లలో 36 జంటలకు అందిన సాయం

Marriage Incentive For Disabilities Is Doubled
Marriage Incentive For Disabilities Is Doubled (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 28, 2026 at 1:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Marriage Incentive For Disabilities Is Doubled : ప్రభుత్వం దివ్యాంగులకు ఇస్తున్న వివాహ కానుకను 'డబుల్​' చేసింది. ఇప్పటి వరకు దివ్యాంగులను సాధారణ వ్యక్తులు లేదా ఇద్దరు దివ్యాంగులు వివాహం చేసుకుంటే ప్రభుత్వం 'వివాహ ప్రోత్సాహక పథకం' కింద రూ. లక్ష అందించేది. దాన్ని ఇప్పుడు ఇద్దరు దివ్యాంగులు వివాహం చేసుకుంటే రూ. రెండు లక్షలుగా పెంచారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర మహిళా శిశు, వికలాంగుల సంక్షేమశాఖ కార్యదర్శి అనితా రామచంద్రన్‌ ఇటీవల ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ పథకం నేరుగా భార్య బ్యాంక్​ ఖాతాలో జమ చేయనుంది. అయితే సాధారణ వ్యక్తి, దివ్యాంగులు పెళ్లి చేసుకుంటే ఈ రూ. 2 లక్షలు వర్తిస్తుందో లేదో అనే స్పష్టతనివ్వలేదు.

గతంలో రూ.50 వేలు, ఇప్పుడు రూ.2 లక్షలు : ఈ 'వివాహ ప్రోత్సాహక పథకం' 2018 వరకు రూ. 50 వేల మాత్రమే ఇచ్చేది. తర్వాత గత ప్రభుత్వం దాన్ని రూ. లక్షకు పెంచింది. అయితే ఈ పథకంపై క్షేత్రస్థాయిలో అవగాహన కల్పించకపోవడంతో అయిదేళ్లుగా వరంగల్​ జిల్లా పరిధిలో కేవలం 36 జంటలకే ఈ పథకం కింద రూ.లక్ష మంజూరైనట్లు జిల్లా సంక్షేమశాఖ అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం 14 దరఖాస్తులు పరిశీలన దశల్లో ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. అయితే దీనికి వివాహం జరిగిన ఏడాదిలోపే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంది. కానీ, ఆ గడువును గత పదేళ్ల కాలాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకొని పెరిగిన ప్రోత్సాహక నగదును అందించాలని దివ్యాంగ జంటల నుంచి డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి.

"నాకు చిన్నప్పుడే పోలియో సోకింది. సోషియాలజీలో పీజీ పూర్తిచేశాను. అదే ఏడాది దివ్యాంగురాలినే వివాహం చేసుకున్నాను. ప్రస్తుతం సుబేదారి బస్టాప్‌లో పాన్‌షాప్‌ నిర్వహిస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాను. ప్రభుత్వం పెంచిన నగదు ప్రోత్సాహకాన్ని పదేళ్లుగా వివాహం చేసుకున్న దివ్యాంగ జంటలకు అందించడం ద్వారా వారి ఆర్థిక స్థిరత్వానికి తోడ్పాటు అందుతుంది." - బొట్ల సురేశ్, రెవెన్యూ కాలనీ, హనుమకొండ

సకాలంలో అందని నిధులు, ఉపాధి లేక అవస్థలు : దివ్యాంగ జంటలు వివాహానంతరం వైద్య ఖర్చులు, నివాసం, జీవనోపాధి కోసం ఇబ్బందులు పడకూడదనే ఉద్దేశంతో వివాహ ప్రోత్సాహక నగదు మొత్తాన్ని పెంచారు. అన్నప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో చాలామంది దివ్యాంగులు ఉపాధి అవకాశాలు కరవై ఇబ్బంది గురవుతున్నారు. డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్​, పీజీలు చదివినా నైపుణ్యాలు కరవై ఉపాధి దొరక్క ఉద్యోగాన్వేషణలో విఫలమవుతున్నారు. అటువంటి వారికి నైపుణ్యాల పెంపుదల కోసం ప్రభత్వం ఎలాంటి ప్రత్యేక శిక్షణలు అమలు చేయడం లేదు. దివ్యాంగుల స్వయం ఉపాధి కోసం ప్రభుత్వం కేటాయిస్తున్న అరకొర నిధులు సకాలంలో మంజూరు కావడం లేదు. మరోవైపు పదేళ్లుగా దివ్యాంగుల బ్యాక్‌లాగ్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయకపోవడంతో నిరుద్యోగుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది.

"ఈనెల 17 నుంచి ఇరువురు దివ్యాంగులు వివాహం చేసుకున్న వారికి రూ.2 లక్షల పారితోషికం అందిస్తాం. వారి వివాహ రుజువుల ఫొటోలతో పాటు సదరం, తదితర ధ్రువపత్రాలను జత చేస్తూ, పెళ్లి అయినప్పటి నుంచి ఏడాదిలోగా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి." - ఎం.సరస్వతి, కరీంనగర్ జిల్లా సంక్షేమ అధికారి

గత కొంత కాలంగా 92 మందికి అందిన సాయం : గత అయిదేళ్లలో రూ.లక్ష పారితోషికం తీసుకున్న దివ్యాంగులు 92 మంది ఉన్నారు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇప్పటి వరకు ఇద్దరు పారితోషికాలు పొందారు. మరో ఆరుగురికి అందించాల్సి ఉంది. రాష్ట్ర దివ్యాంగుల పట్టభద్రుల సంఘం అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్​ మాట్లాడుతూ, ఇద్దరు దివ్యాంగులు వివాహం చేసుకుంటే రూ.2 లక్షల ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకం అందించడం శుభసూచికమని చెప్పారు. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వ ఆర్థిక ప్రోత్సాహంతో ఎంతోమంది దివ్యాంగులు ముందుకొచ్చి వివాహలు చేసుకునే అవకాశముందని అన్నారు.

'మూగ' భావాలకు ఇన్​స్టా వేదికైంది.. మూడుముళ్ల బంధంతో ఒక్కటి చేసింది!

అమ్మా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో దివ్యాంగుల జంటకు వివాహం

TAGGED:

MARRIAGE INCENTIVE FOR DISABILITIES
DOUBLED THE MARRIAGE INCENTIVE
ఇకపై దివ్యాంగుల వివాహ కానుక డబుల్​
MONEY FOR DISABILITY COUPLE RAISED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.