పెళ్లిళ్ల పేరుతో ఘరానా మోసం - చివరికి పోలీసుల అదుపులో కేటుగాడు
రాజమహేంద్రవరంలో ఒంటరి మహిళలు, వితంతువులే లక్ష్యంగా మోసగాడు - నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని చరవాణులు, 340 గ్రాములు బంగారం, రెండు కార్లు స్వాధీనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 8:33 AM IST
Committing Fraud In The Name Of Marriage Proposals : ప్రస్తుత కాలంలో ప్రజలను ఎన్ని విధాలుగా మోసాలు చేయాలో, ఎన్ని రకాలుగా నేరాలు చేయాలో అన్నీ చేస్తున్నారు. ఆఖరికి పోలీసులకి చిక్కి కటకటాలపాలవుతున్నారు. ఇన్ని జరుగుతున్నందుకు కారణం చట్టాల మీద అవగాహన లోపమా? లేకపోతే పోలీసులంటే భయం లేకపోవడమా? ఓ వైపు సైబర్ కేసులు, మరోవైపు దొంగతనాలు, హత్యలు. ఆఖరికి వివాహ వేదికలను కూడా కేటుగాళ్లు వదలలేదు. రాజమహేంద్రవరంలో ఓ మోసగాడు వివాహ ప్రతిపాదనల పేరిట మోసం చేసి, వారి సొత్తుతో ఉడాయించి, చివరికి పోలీసులకు చిక్కాడు. అసలేమైంది?
పరిచయం పెంచుకొని మోసం : అంతర్జాల వివాహ వేదికల ద్వారా ఒంటరి మహిళలతో పరిచయం పెంచుకుని, వారిని రాజమహేంద్రవరం రప్పించి, సొత్తుతో ఉడాయించిన ఘరానా మోసగాడిని ఎట్టకేలకు పోలీసులు పట్టుకున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం మూడో పట్టణ పోలీస్స్టేషన్లో శనివారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో సెంట్రల్ జోన్ ఇన్ఛార్జి డీఎస్పీ శ్రీకాంత్ దీనికి సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించారు.
ఒంటరి మహిళలు, వితంతువులే లక్ష్యం : చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు మండలం, పి.వడ్డురు గ్రామానికి చెందిన చల్లా నారాయణ (అలియాస్ నారాయణ కృష్ణ, అలియాస్ కృష్ణ నారాయణ) వివిధ పేర్లతో ఒంటరి మహిళలు, వితంతువులను లక్ష్యంగా చేసుకుని, తాను గోవాలో బంగారు వ్యాపారినంటూ అంతర్జాల వేదికల ద్వారా వారికి వివాహ ప్రతిపాదనలు పంపేవాడు. వారితో మరింత పరిచయం పెంచుకున్నాక, జాతకంలో దోషాలు ఉన్నాయని, దాని కోసం రాజమహేంద్రవరం వస్తే గోదావరి నదిలో పుణ్యస్నానమాచరించి దోషాలు తొలగిపోవడానికి పూజలు చేద్దామంటూ వారిని నమ్మించేవాడు. నగలు పెట్టుకుని వస్తే తన తల్లిదండ్రులకు కూడా నచ్చుతారంటూ పలువురికి మాయమాటలు చెప్పి, ఇక్కడకొచ్చాక వారు తెచ్చుకున్న సొత్తుతో ఈ కేటుగాడు ఉడాయించేవాడు.
చరవాణులు, బంగారు అభరణాలు, కార్లు : ఇతడిపై గత తొమ్మిది నెలల కాలంలో రాజమహేంద్రవరం మూడో పట్టణ పోలీస్స్టేషన్లో అయిదు చీటింగ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖ, కడప, నెల్లూరు, శ్రీకాకుళం, హైదరాబాద్కు చెందిన అనేక మంది మహిళలు ఇతడి మాటలు నమ్మి రాజమహేంద్రవరం వచ్చారు. వీరు స్నానమాచరించిన అనంతరం దుస్తులు మార్చుకునే సమయంలో పూజకు సంబంధించిన సామగ్రి తీసుకొస్తానని చెప్పి వారు తీసుకొచ్చిన బంగారు నగల బ్యాగుతో అక్కడి నుంచి పారిపోయేవాడు. నిందితుడి నుంచి సుమారు రూ.75 లక్షల విలువచేసే రెండు చరవాణులు, దాదాపు 340 గ్రాములు బంగారు అభరణాలు, రెండు కార్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిపై గతంలో కూడా పలు జిల్లాలోని పోలీస్స్టేషన్లో పోక్సో, మర్డర్, చీటింగ్, రౌడీషీట్ వంటి ఏడు కేసులు ఉన్నాయి.
చీరలిస్తాం అని మోసం : తాజాగా విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ దేవస్థానం పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త తరహా మోసాలు చేస్తున్నారు. సైబరాసురులు తొలుత దేవస్థానం నుంచి ఫోన్ చేసినట్లుగా భక్తులను నమ్మిస్తున్నారు. వారి వద్ద డబ్బులను గుంజే ప్రయత్నాలు ఆరంభించారు. భక్తులకు కాల్స్ చేసి మీ పేరు, గోత్ర నామాలతో పూజలు చేస్తామని, అమ్మవారి పట్టు చీరలు ఇంటికి పంపిస్తామని చెబుతున్నారు. దీంతో వారిని మభ్యపెడుతున్నారు. భక్తులను నమ్మించి విరాళాల రూపంలో వసూళ్లు చేసేందుకు సైబరాసురులు వినూత్న ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. దీనిపై తాజాగా కొందరూ భక్తులు ఆలయ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇలా ప్రస్తుతం కేటుగాళ్లు అనేక పంథాలను ఎంచుకుంటున్నారు. తస్మాత్ జాగ్రత్త.
