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పంట పొలాల మధ్య నుంచి ముంబయికి - శివారు గ్రామాల ప్రజల గుండెల్లో 'బుల్లెట్' గుబులు!

15 రోజులుగా బుల్లెట్ రైలు మార్గానికి మార్కింగ్‌ - పంట పొలాల మధ్య నుంచే ముంబయికి - హైస్పీడ్‌ బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ మార్గమంతా వ్యవసాయ పొలాల మధ్యలో నుంచే

BULLET TRAIN PROJECT
BULLET TRAIN PROJECT (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 12:11 PM IST

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Bullet Train Project Marking in Telangana : హైదరాబాద్ నగర శివారుల్లోని శంషాబాద్‌ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్​పోర్ట్ నుంచి దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబయికి హైస్పీడ్‌ బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ మార్గానికి అడుగులు వేగంగా ముందుకు పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే సంబంధిత అధికార యంత్రాంగం దీనికి సంబంధించి మార్కింగ్‌ పనులను చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం హైస్పీడ్‌ బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ మార్గమంతా వ్యవసాయ పొలాల మధ్యలో నుంచే వెళ్తుండటంతో అన్నదాతలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.

నగర శివార్లలో నుంచే బుల్లెట్ ట్రైన్ : కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రవేశపెడుతున్న ఏడు బుల్లెట్‌ రైళ్లలో మూడు మార్గాలు తెలంగాణలోనే ఏర్పాటవుతున్నాయి. ఇదే విషయాన్ని రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ ప్రకటించడంతో నగర శివారుల్లో బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ అందుబాటులోకి రానుందనే దానికి మరింత బలం చేకూరింది. దీనికితోడు శంషాబాద్‌లోని రాజీవ్‌గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీపంలోని బహదూర్‌గూడ వద్ద బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ ప్రాజెక్టు కోసం ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం 600 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. ఇక్కడినుంచే మూడు బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ కారిడార్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఇందులో భాగంగానే శంషాబాద్‌-ముంబయి, హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు, హైదరాబాద్‌-అమరావతి-చెన్నై కారిడార్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి.

పంట పొలాల నుంచే మార్కింగ్ : ఇందులో ముంబయి మార్గానికి సంబంధించి బహదూర్‌గూడ వద్ద మొదలై మొయినాబాద్, చేవెళ్ల, వికారాబాద్‌ మీదుగా కారిడార్‌ను నిర్మాణం చేస్తారు. పదిరోజులుగా దీనికి సంబంధించి రైల్వే యంత్రాంగం వేగంగా మార్కింగ్‌లు వేస్తున్నారు. శంషాబాద్‌ మండలంలోని చౌదరిగూడ, కేబీదొడ్డి, సుల్తాన్‌పల్లి గ్రామాలతో పాటు మొయినాబాద్‌ మండలంలోని సురంగల్, కేతిరెడ్డిపల్లి, అమ్డాపూర్ కూడళ్లల్లో మార్కింగ్‌లు వేశారు. ఎలాంటి మూలమలుపులు లేకుండా ప్రతి 5 కిలో మీటర్లకు ఒక చోట మార్కింగ్‌ వేస్తున్నారు. ఈ మార్కింగ్‌లు పచ్చటి పంట పొలాల మధ్య నుంచే వస్తుండటంతో రైతులు తమ భూములు కోల్పోతామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నాలుగు వరుసల్లో : ప్రస్తుతం మార్కింగ్‌ ఇస్తున్న బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ మార్గాన్ని నాలుగు వరుసల్లో నిర్మిస్తారని తెలుస్తోంది. ఇందుకోసం సుమారుగా 300 అడుగుల వెడల్పుతో భూసేకరణ చేసే అవకాశం ఉంది. ఆయా మార్గాల్లో చిన్న, సన్నకారు రైతుల భూములే ఎక్కువగా ఉండటం సమస్య ఏర్పడటానికి కారణమవ్వోచ్చు. ఒకవేళ ఇదే కార్యరూపం దాలిస్తే భూములు కోల్పోయే రైతులకు ఎంత మేర పరిహారం అందుతుందనే దానిపై స్పష్టత లేదు. రెవెన్యూ అధికారులకు సైతం రైల్వేశాఖ నుంచి ఈ విషయంలో స్పష్టత లేదు. బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ మార్గానికి ఇరువైపులా సర్వీసు దారులను సైతం అందుబాటులోకి తెచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. శంషాబాద్‌ మండలం కేబీదొడ్డి గ్రామం పూర్తిగా కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది.

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