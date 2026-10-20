దసరా సందర్భంగా రద్దీగా పూల మార్కెట్లు - మాంసం దుకాణాల వద్ద బారులు తీరిన ప్రజలు
Markets Rush On Dussehra Festival : దసరా పర్వదినం వేళ హైదరాబాద్లోని పూలమార్కెట్లు, మాంసం దుకాణాలు రద్దీగా మారాయి. పూలు, మటన్ కొనేందుకు షాపుల వద్ద జనం బారులు తీరారు.
Published : October 20, 2026 at 1:15 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 1:27 PM IST
Markets Rush On Dussehra Festival : దసరా పండుగ సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని మార్కెట్లు రద్దీగా మారాయి. పూల మార్కెట్లు, మాంసం దుకాణాలు కొనుగోలుదారులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. పలు రకాల పూలు కొనేందుకు ఉదయం నుంచే నగరవాసులు మార్కెట్ల బాటపట్టారు. రోడ్డుకు ఇరువైపుల గుమ్మడికాయల వ్యాపారం జోరందుకుంది. సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే ధరతోపాటు రద్దీ కూడా ఎక్కువగానే ఉందని స్థానిక వ్యాపారులు తెలిపారు.
మాంసం దుకాణాల వద్ద రద్దీ
దసరా అనగానే పిండి వంటలతోపాటు ఘుమఘుమలాడే మాంసం వంటకాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంటాయి. పండుగ రోజున ఇళ్లలో ప్రత్యేక వంటకాలు తయారు చేసుకోవడం, ఆనవాయితీగా భావించే కుటుంబాలు మటన్ కొనుగోళ్లకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చాయి. దసరా రోజు ఉదయాన్నే మటన్ కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో దుకాణాల వద్ద క్యూ కట్టారు. తెల్లవారుజాము నుంచే మటన్ షాపుల ముందు కొనుగోలుదారులు బారులు తీరారు.
దీంతో మాంసం దుకాణాల పరిసర ప్రాంతాలన్నీ కొనుగోలుదారులతో కిటకిటలాడాయి. పండుగ నేపథ్యంలో పెరిగిన రద్దీకి అనుగుణంగా మాంసం వ్యాపారులు కూడా తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. పండుగ సంబురాలతోపాటు జోరుగా సాగిన మాంసం కొనుగోళ్లతో మార్కెట్లు అన్నీ సందడిగా మారాయి.
దసరా సందర్భంగా సొంతూళ్లకు ప్రజలు - కిటకిటలాడుతున్న బస్టాండ్లు