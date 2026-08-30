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తీసుకున్న డబ్బులు ఇవ్వలేక హత్య - నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

తీసుకున్న డబ్బు ఇవ్వలేకే మహిళను అంతమొందించిన నిందితులు - ఆదిలక్ష్మి హత్య కేసులో దంపతుల అరెస్టు - స్టేషన్‌ ఎదుట మరో బాధితుడి ఆత్మహత్యాయత్నం

Markapuram Woman Murder Case Updates
మృతదేహాన్ని పాతిపెట్టిన ప్రదేశాన్ని పరిశీలిస్తున్న పోలీసులు (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 11:59 AM IST

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Markapuram Woman Murder Case Updates : తీసుకున్న మొత్తం తిరిగి చెల్లించలేక మహిళను దారుణంగా హత్య చేసి పొలంలో పూడ్చి పెట్టారు. ఈ దారుణ ఘటన ప్రకాశం జిల్లా అర్థవీడు మండలం వీరభద్రాపురంలో వెలుగుచూసింది. రెండు నెలలుగా అదృశ్యమైన మహిళ కోసం సాగిన దర్యాప్తులో పోలీసులకు సంచలన నిజాలు బయటపడ్డాయి. ఘటన వివరాలను ఎస్సై శివనాంచారయ్యతో కలిసి కంభం సీఐ మల్లికార్జున శనివారం వెల్లడించారు.

పోలీసుల కథనం ప్రకారం: వీరభద్రాపురానికి చెందిన గుమ్మా రాజమ్మ, గురవయ్య దంపతులు పెట్టుబడి పెడితే ఇచ్చిన మొత్తానికి రెట్టింపు లాభాలు ఇస్తామని పలువురిని నమ్మించారు. ఈ క్రమంలోనే పెద్దారవీడు మండలం ప్రగల్లపాడుకు చెందిన సమీప బంధువైన మూడమంచు ఆదిలక్ష్మి (32) వారిని నమ్మి అప్పులు చేసింది. రూ.50 లక్షలు వారికి ఇచ్చింది. కొంతకాలం తరువాత వారి నుంచి ఎటువంటి మొత్తమూ రాకపోవడంతో డబ్బు కోసం ఆదిలక్ష్మి వారిని నిలదీసింది.

ఈ క్రమంలో డబ్బులు ఇవ్వలేమని భావించిన దంపతులు ఆదిలక్ష్మిని హత్య చేయాలని ప్రణాళిక రచించారు. రెండు నెలల క్రితం పూజలు చేయాలని చెప్పి ఇంటికి రప్పించారు. నాలుగు రోజులు పాటు ఇంట్లోనే ఉంచి నమ్మకం కలిగించారు. అనంతరం ప్రసాదంలో గొర్రెల మందు కలిపి తినిపించారు. అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నాక గొంతు నులిమి హత్య చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని గ్రామ సమీపంలోని పొలంలో పూడ్చిపెట్టారు.

కుటుంబాన్ని తప్పుదోవ పట్టించి: హత్య అనంతరం ఆదిలక్ష్మి తమ వద్దకు రాలేదని ఆమె కుటుంబ సభ్యులను నమ్మించే ప్రయత్నం చేశారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదనీ చెప్పి వారిని భయపెట్టారు. జూన్‌ 24 నుంచి జులై 21 మధ్య ఇదంతా సాగిందని పోలీసులు గుర్తించారు. రాజమ్మపై అనుమానంతో బాధిత కుటుంబసభ్యులు ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు మలుపు తిరిగింది.

ఎముకలతోనే గుర్తింపు: నిందితుల కదలికలపై నిఘా పెట్టిన పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు విషయం బయటపడింది. రాజమ్మ, గురవయ్య దంపతులను శనివారం అరెస్టు చేశారు. ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు, వైద్యుల సమక్షంలో పొలంలో మృతదేహాన్ని వెలికి తీయగా, ఎముకలు మాత్రమే లభించాయి. చీర, గాజుల ఆధారంగా అవి ఆదిలక్ష్మివేనని కుటుంబసభ్యులు గుర్తించారు.

మరో బాధితుడి ఆత్మహత్యాయత్నం: రాజమ్మ దంపతులు విసిరిన వలలో నారాయణపల్లికి చెందిన మొక్కజొన్న ఏజెంట్‌ జంగాల రవి సైతం చిక్కుకున్నారు. అధిక లాభాలు వస్తాయని నమ్మించి విడతల వారీగా రూ.45 లక్షల నగదు, 37 తులాల బంగారం తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. నిందితుల అరెస్టు అనంతరం తనకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అర్థవీడు పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట పెట్రోలు పోసుకుని ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు. ఎస్సై నాంచారయ్య, సిబ్బంది అప్రమత్తమై అతడిని అడ్డుకున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో మోసపోయిన వారందరి ఫిర్యాదులను స్వీకరిస్తున్నామని, బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనం రేపింది.

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