'ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగివ్వమన్నందుకు - మహిళను హత్య చేసి - ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో కుక్కేసి!
మార్కాపురం జిల్లాలోని అర్ధవీడు మండల కేంద్రంలో మహిళ అదృశ్యం కేసులో కీలక మలుపు - డబ్బు విషయంతో బంధువే హత్య చేసినట్లు సమాచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 10:52 AM IST
Peddaraveedu Woman Murder Case : సామాన్య ప్రజలు, మధ్యతరగతి కుటుంబాల నుంచి అధిక వడ్డీ పేరుతో కొందరు వ్యక్తులు, కొన్ని సంస్థలు డిపాజిట్లు వసూలు చేసి ఆ తర్వాత ముఖం చాటేస్తున్నారు. బాధితులు కూడా వడ్డీ ఎక్కువగా వస్తుందని ఆశపడి వారి చేతికి చిక్కుతున్నారు. లాభాల ఆశకు కొందరు అప్పులు చేసి పెట్టుబడి పెట్టి అన్యాయంగా ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. మార్కాపురం జిల్లాలో కూడా ఇలాంటి ఘటనే చోటుచేసుకుంది.
అధిక వడ్డీ వలలో చిక్కుకుని ఓ మహిళ దారుణహత్యకు గురైంది. సమీప బంధువైన మరో మహిళే ఈ ఘోరానికి పాల్పడింది. అంతేకాక మృతదేహాన్ని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో కుక్కేసి పంటపొలంలో పాతిపెట్టేసింది. మార్కాపురం జిల్లాలో రెండు నెలల క్రితం చోటుచేసుకున్న ఈ ఉదంతం పోలీసుల దర్యాప్తుతో కీలక విషయాలు ప్రస్తుతం వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇందుకు సంబంధించి విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
పెద్దారవీడు మండలం ప్రగల్లపాడు గ్రామానికి చెందిన మూడమంచు ఆదిలక్ష్మి (32)కి అర్థవీడు మండలం వీరభద్రాపురానికి చెందిన సమీప బంధువైన మహిళ అధిక వడ్డీ ఇస్తానని ఆశ పెట్టింది. రూ.లక్షకు రూ.లక్ష వస్తుందని నమ్మించింది. తొలుత ఇచ్చిన డబ్బుకు రెట్టింపు ఇచ్చింది. నిజమేనని నమ్మిన ఆదిలక్ష్మి ఇంట్లో ఉన్న మొత్తంతో పాటు నగలన్నీ అమ్మేసి అంతా ఆమె చేతిలో పెట్టింది. భర్త వారించినా వినకుండా బయట అప్పులు చేసి రూ.50 లక్షల మేర ఇచ్చింది. అనంతరం సదరు మహిళ డబ్బులివ్వకుండా ముఖం చాటేసింది.
Pragallapadu Woman Cash Dispute Case : ఇదే విషయమై ఆదిలక్ష్మి, బంధువైన మహిళను గట్టిగా నిలదీసింది. దీంతో ఆదిలక్ష్మిని ఎలాగైనా అడ్డు తొలగించుకోవాలని ఆమె హత్యకు ప్లాన్ చేసింది. డబ్బులు ఇస్తానని ఆదిలక్ష్మి నమ్మించి ఈ సంవత్సరం జూన్లో నిందితురాలు తన ఇంటికి పిలిచింది. మత్తు కలిపిన పానీయం ఇచ్చి, ఆమె నిద్రలోకి జారుకున్నాక గొంతునులిమి చంపేసింది. అంతేకాక మృతదేహాన్ని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో కుక్కి గ్రామంలోని ఎర్రకొండ సమీపంలోని పంటపొలంలో పాతిపెట్టింది. సెల్ఫోన్ను సమీప కుంటలోకి విసిరేసింది.
ఆదిలక్ష్మి కనిపించకపోవడంతో భర్త బాలగురవయ్య పెద్దారవీడు పోలీసులకు ఫిర్యాదుచేశారు. దీనిపై జులై 21న కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. ఆదిలక్ష్మి సెల్ఫోన్ సంకేతాలు వీరభద్రాపురంలో ఉన్నట్లు చూపడంతో సదరు బంధువైన మహిళతో పాటు స్థానికులను విచారించారు. తనకేమీ తెలియదని తొలుత నిందితురాలు బుకాయించినా, పోలీసులు ఆమెను, కుమారుడినీ అదుపులోకి తీసుకుని విచారించడంతో హత్యోదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది.
నిందితురాలు చెప్పిన వివరాల ఆధారంగా మృతదేహం పాతిపెట్టిన ప్రాంతాన్ని గురువారం పోలీసులు పరిశీలించగా ఆనవాళ్లు లభ్యమయ్యాయి. ఈ మేరకు గుంటూరు ఫోరెన్సిక్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. వారు వచ్చాక మృతదేహాన్ని వెలికితీయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిందితురాలి వివరాలను పోలీసులు గోప్యంగా ఉంచారు. మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు సైతం ఈ మహిళ వలలో చిక్కుకుని రూ.60 లక్షల మేర ఇచ్చినట్లు తెలిసింది.
అభిలాశ్ నా కుమార్తెను హత్య చేశాడు - పోలీసులకు యువతి తల్లి ఫిర్యాదు