ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో జీపీఎస్, డ్యాష్క్యామ్లు - రవాణాశాఖ నిర్ణయం
ప్రైవేట్ బస్సుల్లో ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్టు వేసేందుకు ప్రయత్నాలు - ప్రతి బస్సు క్షుణ్ణంగా పరిశీలన - బస్సులను విభజించి తనిఖీలు - నిబంధనలకు అనుగుణంగా పత్రాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 3:38 PM IST
Safety Norms Check In All Private Buses : గత కొన్నిరోజులుగా ప్రైవేట్ బస్సులు అనుకోని ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రయాణికుల్లో భయాందోళనలు పెరిగాయి. మార్కాపురంలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదం నేపథ్యంలో రవాణా శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రైవేట్ బస్సులను తనిఖీ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ సారి ప్రతి బస్సు ఏఐఎస్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలని, అవి మార్చినట్లు గుర్తిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. బస్సులలో ప్రమాదాలు జరగుకుండా ప్రయాణికుల్లో ఆందోళన తగ్గించడమే ప్రధాన లక్ష్యమని తెలిపారు.
బస్సులను విభజించి తనిఖీలు : 2025 అక్టోబరులో కర్నూలు దగ్గర ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఓ ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధమై 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ ఘటన మరువక ముందే గత మార్చిలో మార్కాపురం బస్సులో ఆకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగి 14 మంది సజీవ దహనం అయ్యారు. ఇలా ఎక్కువగా ట్రావెల్స్ బస్సుల్లోనే అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతుండటంతో, అధికారులు అన్ని విధాలుగా తనిఖీలు నిర్వహించేందుకు పూనుకున్నారు. ట్రావెల్స్ బస్సులకు సంబంధించిన అన్ని పత్రాలు ఉండాలని స్పష్టతనిచ్చారు.
ప్రయాణికుల భద్రత ప్రధాన అంశంగా వేటిని వదలకుండా జాగ్రత్తగా తనిఖీలు నిర్వహించేందుకే అధికారులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రయత్నాల్లో భాగంగా, బస్సులను జిల్లా, ఆల్ఇండియా టూరిస్ట్, స్కూల్, కాలేజ్ బస్సులుగా విభజించారు.
ప్రస్తుత డేటా ప్రకారం:
- జిల్లాలో తిరిగే బస్సుల సంఖ్య: 3008
- అనేక జిల్లాలలో తిరిగే బస్సుల సంఖ్య: 1024
- భారత దేశంలో రాష్ట్రాల మధ్య తిరిగే బస్సుల సంఖ్య: 1800
- విద్యాసంస్థల బస్సులు: 44,000
- స్కూల్, కాలేజ్ బస్సుల్లో 40 కంటే ఎక్కువ సీట్లు ఉన్న బస్సులు: 25,000
ముందుగా AITP (All India Tourist Permit) బస్సులను తనిఖీలు చేయడానికి పూనుకున్నారు. మార్కాపురం బస్సు దగ్ధమైన తరువాత, రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో 16 పాయింట్లను గుర్తించి, ఎనిమిది రోజులుగా తనిఖీలు కొనసాగిస్తున్నారు. వేసవి కాలంలో విద్యాసంస్థలు సెలవులు ప్రకటిస్తాయి. ఈ సందర్భంలో బస్సుల ఫిట్నెస్ చెక్కు సంబంధించిన ధ్రువపత్రాలను సేకరిస్తారు. ఫిట్నెస్ సరైనదా కాదా, అలాగే బస్సు డిజైన్ మార్చిందా అనే అంశాలు కూడా తనిఖీ చేస్తారు. చివరగా, జిల్లాలకు సంబంధించిన బస్సులను తనిఖీ చేస్తారు. ఈ చర్యల ద్వారా ప్రయాణికుల భద్రతను పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
తెలుసుకోవలసిన నిబంధనలు: బస్సు బాడీ నిర్మాణం ఎలా ఉండాలో AIS (Automotive Industry Standards) నిబంధనల్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ప్రయాణికులు తప్పించుకోవడానికి అత్యవసర ద్వారాలు ఉండాలి. అగ్ని ప్రమాదం సంభవిస్తే అగ్నిమాపక పరికరాలు ఎలా ఉండాలో AIS నిబంధనల్లో వివరించారు. స్లీపర్, సీట్ల బస్సులకు సంబంధించిన నిబంధనలు వేర్వేరు ఉంటాయి. AIS-119, AIS-52 నిబంధనల ప్రకారం ఈ బస్సులు ఉంటాయా లేదా అనేది తనిఖీ చేస్తారు.
స్లీపర్ బస్సుల కోసం:
- అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే వెనక వైపు అత్యవసర ద్వారం ఉండాలి.
- మంటలు అంటుకున్నప్పుడు ప్రయాణికులు వెనుక దిశగా సురక్షితంగా బయటకు రావడానికి ఏర్పాట్లు ఉండాలి.
- వెనుక బెర్తులు అడ్డుగా ఉండకూడదు.
- డ్రైవర్ క్యాబిన్ వద్ద బెర్త్ ఉండకూడదు, అడ్డుగా ఉంటే అది ప్రయాణికులకు అడ్డంకి అవుతుంది.
సీట్ల బస్సుల కోసం
- డ్రైవర్ సీట్ వెనక అత్యవసర ద్వారం ఉండాలి.
- అక్కడ సీట్లు అడ్డుగా ఉండకూడదు.
- ప్రమాదవశాత్తు బస్సు బోల్తా పడితే పై భాగంలో ఒక్కో మీటర్ పొడవున రెండు ఎస్కేప్ హ్యాచెస్ ఉండాలి.
- ఈ హ్యాచెస్ పగిలించి ప్రయాణికులు త్వరగా బయటకు రాగలుగుతారు.
అంతేకాకుండా బస్సుపై పూర్తిగా నిఘా ఉంచే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే ప్రతి ఒక్క బస్సుకు జీపీఎస్ పరికరం తప్పని సరిగా బస్సుల్లో ఏర్పాటు చేసేలా చూడనున్నారు. ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో ఏఐ డ్రివెన్ డ్యాష్క్యామ్లు ఏర్పాటు చేయిస్తున్నారు.
ట్రావెల్స్ బస్సుల డ్రైవర్లపై కెమెరా కన్ను- కునుకు తీసినా, ఆవలించినా పట్టేస్తుంది
దివ్యాంగులకు ఉగాది కానుక - రేపటి నుంచి ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం