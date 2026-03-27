డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యమే ప్రధాన కారణం - ప్రాథమిక విచారణలో తేల్చిన పోలీసులు

రాంగ్‌ లేన్‌లో డ్రైవింగ్‌, మితిమీరిన వేగం వల్లే ప్రమాదం -డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యమే కారణమని ప్రాథమికంగా తేల్చిన పోలీసులు, అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 2:04 PM IST

Markapuram Driver Reckless Driving : మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదానికిబస్సు డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యం ప్రధాన కారణమని పోలీసు, అగ్నిమాపక శాఖలు ప్రాథమిక విచారణలో తేల్చాయి. రోడ్డులో 'ఎస్' ఆకారంలోని మూల మలుపు వద్ద డ్రైవర్‌ మితిమీరిన వేగంతో వెళ్లడంతో పాటు నిద్రమత్తులో ఉండడంతో, రాంగ్‌ లేన్‌లోకి వెళ్లి ఎదురుగా వస్తున్న టిప్పర్‌ను ఢీకొట్టినట్లు సమాచారం. ఫలితంగా మంటలు చెలరేగి, 14 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

క్షణాల్లో మంటలు వ్యాపించాయి : టిప్పర్‌ వాహనం సరైన లేన్‌లో స్థిరంగా వస్తున్నప్పటికీ బస్సు డ్రైవర్​ నిద్రమత్తు, రాంగ్​లేన్​లో వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదం జరిగింది. టిప్పర్ డ్రైవర్‌ ప్రమాదాన్ని నివారించేందుకు తన వాహనాన్ని కుడివైపు తిప్పగా, బస్సు నేరుగా టిప్పర్‌ డీజిల్‌ ట్యాంకును ఢీకొట్టింది. ఫలితంగా ట్యాంకులోని డీజిల్‌ బస్సుపైకి చిమ్మడంతో మంటలు వేగంగా వ్యాపించాయి.

డ్రైావర్​కు లేన్​పై అవగాహన లేకపోవడమే ప్రధాన కారణం : పోలీసుల విచారణలో, బస్సు డ్రైవర్‌కు లేన్‌ సెన్స్‌ లేకపోవడం, రోడ్డు మార్కింగ్‌లపై అవగాహన తక్కువగా ఉండటం కూడా ప్రమాదానికి ఒక కారణంగా గుర్తించారు. అదేవిధంగా, బస్సులో వేగంగా మండే స్వభావం కలిగిన పదార్థాలు ఉండటం కూడా మంటల వ్యాప్తికి దోహదపడింది. కార్మికులు, ప్రయాణికులు ఎక్కడ ఎక్కించుకున్నారన్నదీ బస్సు ప్రయాణించిన రూట్​ చూసి స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చని అధికారులు పేర్కొన్నారు. దీనితో, కాంట్రాక్ట్ క్యారియర్‌గా అనుమతి తీసుకున్న బస్సును నిబంధనలకు విరుద్ధంగా స్టేజి క్యారియర్‌గా ఉపయోగించడం కూడా గుర్తించారు.

భవిష్యత్తులో ఇలా జరగకుండా జాగ్రత్తలు : బస్సు డ్రైవర్‌ పోలీసు విచారణలో స్టీరింగ్‌ స్ట్రక్​ కావడంతో వాహనాన్ని నియంత్రించలేకపోయానని తెలిపాడు. అయితే, డ్రైవర్‌ నిద్రమత్తులో ఉండటం వల్లే ఈ దుర్ఘటన జరిగిందని అధికారులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ ఘోర సంఘటనలో 14 మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం, వారి కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయి. ఈ ప్రమాదం రోడ్డు భద్రతా నిబంధనల పట్ల డ్రైవర్‌లు, ప్రయాణ సంస్థలు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరాన్ని స్పష్టంచేసింది.

మార్కాపురం జిల్లా రాయవరం వద్ద గురువారం తెల్లవారుజామున ఒక ప్రైవేట్​ బస్సు లారీని ఢీకొని దగ్ధం అయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదంలో తొలుత 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరొకరు మృతి చెందడంతో 14 మంది అయ్యారు. గాయపడిన వారికి చికిత్సను అందిస్తున్నారు. మృతదేహాలు పూర్తిగా కాలిపోవడంతో వారిని గుర్తించేందుకు ఫోరెన్సిక్​ నిపుణులు డీఎన్​ఏ టెస్ట్​ చేసి బాధిత కుటుంబాలకు అప్పగించనున్నారు.

నిద్రలోనే తెల్లారిన బతుకులు - బస్సులోంచి బయటకొచ్చేలోపే ప్రాణాలు మసి

మార్కాపురం బస్సు ప్రమాద ఘటన - 14కు పెరిగిన మృతుల సంఖ్య

