మార్కాపురం దుర్ఘటన- కుటుంబసభ్యులకు మృతదేహాల అప్పగింత
బస్సు ప్రమాద మృతదేహాలను బంధువులకు అప్పగింత- డీఎన్ఏ పరీక్షల ఫలితాల ఆధారంగా మృతదేహాల గుర్తింపు- పోలీసు, రెవెన్యూ అధికారుల సమన్వయంతో మృతదేహాల అప్పగింత- అంబులెన్సుల్లో స్వస్థలాలకు తరలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 11:48 AM IST
Markapuram Bus Fire Accident Victims dead bodies Handed Over to Relatives: ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ను ఆశ్రయిస్తే ప్రాణాలే పోయాయని మార్కాపురం బస్సు ప్రమాద మృతుల కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. చివరికి తమ బిడ్డ మరణ ధ్రువీకరణపత్రాలే మిగిలాయని చిన్నారి చైత్ర తల్లి కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. డీఎన్ఏ నివేదికలు రావడంతో మృతదేహాలను అధికారులు వారి స్వస్థలాలకు తరలిస్తున్నారు. దీంతో బాధిత కుటుంబ సభ్యులు మార్కాపురంలోని మార్చురీ వద్దకు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకున్నారు. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్లో ప్రయాణం వల్లే తమకు ఈ దుస్థితి తలెత్తిందని ఓ బాధితురాలు విలపించింది. ఇటీవల మార్కాపురం శివారులో టిప్పర్ను ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగి 14 మంది సజీవదహనమయ్యారు. ప్రమాదంలో గుర్తుపట్టలేనంతగా మృతదేహాలు కాలిపోయాయి. దీంతో డీఎన్ఏ పరీక్షలు చేయించి వాటిని బంధువులకు అప్పగిస్తున్నారు
మార్కాపురం బస్సు ప్రమాద ఘటనలో మృతులను గుర్తించే ప్రక్రియ పూర్తయింది. అనంతరం ఉదయం నుంచి మృతదేహాలను బంధువులకు అప్పగిస్తున్నారు. మృతదేహాలను అప్పగించి మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాలకు సంబంధించి నో అబ్జెక్షన్ పత్రాలు కూడా అందజేస్తున్నారు. వీటిని తీసుకెళ్లి సంభంధిత రెవెన్యూ అధికారులకు సమర్పిస్తే డెత్ సర్టిఫికెట్ వెంటనే మంజూరు చేస్తారు. మృతదేహాలను అందుకున్న ఆత్మీయుల రోదనలు అందరినీ కలిచి వేస్తుంది.
ఇంకా చికిత్స పొందుతున్నారు: ఒక్కొక్క మృతదేహానికి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక అంబులెన్స్ ద్వారా ఆయా గ్రామాలకు తరలించేందుకు అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. గత 3 రోజులుగా మృతదేహాలను ఎప్పుడు అప్పగిస్తారని బంధువులంతా మార్చురి దగ్గరే పడికాపులు కాశారు. వారందరికీ ఆహారం, వసతి ఏర్పాటు చేశారు. తల్లి, తండ్రులు కోల్పోయిన వాళ్లు, పిల్లల్ని కోల్పోయిన వారు తోబుట్టువులు కోల్పోయిన వారు ఇలా ఒక్కొక్కరు మృతదేహాలను చూసి కన్నీరు మున్నీరయ్యారు. వాళ్లను ఓదార్చడం ఎవరి తరం కావడం లేదు. మృతదేహాలను గుర్తించడానికి సమీప బంధువులు 22 మంది నుంచి రక్తనమోనాలను సేకరించి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపించారు. నివేదికలు శుక్రవారం రాత్రి మార్కాపురం చేరుకున్నాయి. రాత్రి కావడంతో మృతదేహాలను అప్పగించడానికి వీలుకాక ఈ రోజు ఉదయం నుంచి ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. ఒంగోలు ప్రభుత్వాసుపత్రిలో 16 మంది, మార్కాపురం జిల్లా ఆస్పత్రిలో 12 మంది, మరొకరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది.
బస్సు ప్రమాద ఘటనలపై పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. కలిగిరికి ట్రావెల్ బస్సు కండిషన్పై అనుమానాలతో వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ బస్సు 2027 ఫిబ్రవరి వరకు రవాణా శాఖ అనుమతులు ఉన్నాయి. అయితే ఫిట్నెస్ సమయంలో పూర్తిస్థాయిలో తనిఖీలు నిర్వహించారా లేదా అనే విషయంపై విమర్శలు వెలివెత్తుతున్నాయి. స్లీపర్, సీటర్ బస్సు బ్రేక్, స్టీరింగ్ సరిగ్గా లేవనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇక బస్సు అద్దాల విషయంలో కూడా నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. స్లీపర్ వద్ద అద్దాలు వెడల్పుగా ఉన్న సీటింగ్ పక్కనుండే కిటికీ అద్దాలు మాత్రం తక్కువ వెడల్పులో ఉన్నాయి. దీనివల్ల ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే కిటికీ అద్దాలు పగలగొట్టుకోవడానికి వీలులేని పరిస్థితి ఏర్పడింది.
బస్సు నడిపింది యజమానే: ప్రయాణికులు చాలావరకు వెనక అద్దాలు, ఎమర్జెన్సీ డోర్ తీసుకొని బయటపడ్డారు. కిటికీ అద్దాలు విశాలంగా ఉన్నట్లయితే కొంతవరకు వీటిని పగలగొట్టి మరి కొంతమంది బయటపడేవారు. బస్సు యజమాని హరికృష్ణ రెడ్డి నెల్లూరు జిల్లా కలిగిరి కేంద్రంగా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ నడుపుతున్నారు. ఈ బస్సులన్నీ పాత బస్సులు కావడంతో ప్రమాదభరితంగా ఉన్నాయని పోలీసు అధికారులు గుర్తించారు. ప్రమాద సమయంలో యజమాని హరికృష్ణ రెడ్డి బస్సు నడుపుతున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. రెండో డ్రైవర్ యువరాజు కూడా బస్సులో ఉన్నాడు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే యువరాజు అక్కడ సమీపంలో పొదల్లో దాక్కున్నాడు.స్వల్ప గాయాలు కావడంతో అతడిని ఆసుపత్రి కి తరలించారు. హరికృష్ణ రెడ్డి అక్కడ నుంచి పరారయ్యాడు పోలీసులు హరికృష్ణ రెడ్డిని అదుపులో తీసుకొని విచారిస్తున్నారు.
మార్కాపురం జిల్లాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాద ఘటనలో మృతి చెందిన కుటుంబాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాల ఆదుకుంటుందని మార్కాపురం జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ పులి శ్రీనివాసులు తెలిపారు. బుధవారం రాయవరం వద్ద జరిగిన ప్రమాదంలో బస్సు మంటల్లో చిక్కుకొని 14 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. వీరికి సంబించింది డీఎన్ఏ నివేదికలు రావడంతో మృతిదేహాలు అప్పగించారు. కుటుంబ సభ్యులు, పోలీస్ బందోబస్తు నడుమ మృతదేహాలను తరలించినట్లు ఆయన తెలిపారు.
