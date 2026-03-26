మార్కాపురం ప్రమాద ఘటన - బస్సు కండీషన్పై ముందే హెచ్చరించిన ప్రయాణికులు
యర్రగొండపాలెం వద్ద గంటసేపు నిలిపివేసి బస్సుకు మరమ్మతులు చేసిన సిబ్బంది - బయల్దేరిన కొంత సమయం తర్వాత చోటుచేసుకున్న ప్రమాదం - స్టీరింగ్ స్ట్రక్ అయిందని చెబుతున్న ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు డ్రైవర్
Published : March 26, 2026 at 10:43 AM IST
Markapuram Bus Accident Update : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మార్కాపురం జిల్లాలో జరిగిన ఘోర ప్రమాదం బాధిత కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఇప్పటి వరకు మృతుల సంఖ్యం 13కు చేరింది. సహాయక చర్యల్లో భాగంగా మృతదేహాలను వెలికితీశారు. ప్రమాదం సంభవించిన నేపథ్యంలో కీలక విషయం బహిర్గతమైంది. బస్సు కండీషన్పై అందులోని ప్రయాణికులు ముందుగానే ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది.
బస్సు ఫిట్నెస్, కండీషన్ సరిగా లేదని డ్రైవర్తో కొంతమంది ప్రయాణికులు చెప్పగా, బస్సు సిబ్బంది యర్రగొండపాలెం వద్ద గంటసేపు నిలిపి కొన్ని మరమ్మతులు చేశారు. అనంతరం బయల్దేరిన కొంత సమయం తర్వాత మార్కాపురం సమీపంలోని రాయవరం వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. బస్సు డ్రైవర్ను పోలీసులు విచారణ చేయగా, స్టీరింగ్ స్ట్రక్ అయిందని చెప్పినట్లు తెలిసింది.